Az olajnak hála Oroszország minden nappal többet keres az iráni háborún – nem a Barátság fogja megroppantani
A Perzsa-öblön kívüli nagy olajexportőr államok közül egyértelműen Oroszország az iráni háború legnagyobb győztese. A konfliktus elvágta a világpiactól az olaj 20 százalékát, az ár az egeket verdesi, Moszkva pedig besöpri a nyereséget, feltölti az ürülő államkasszát.
Nagyon gyorsan fordult meg Moszkva szerencséje, hiszen két hete még az ukrajnai invázió miatt ellene hozott szankciók további szigorítása fenyegette, a Hormuzi-szoros lezárása után viszont az Egyesült Államok előbb Indiának adott harminc napra felmentést az orosz olaj vásárlásának tilalma alól, most pedig mindenkinek arra, hogy lecsapjon a már tankhajókon várakozó energiahordozóra. Egy biztos: nem a Barátság kőolajvezeték ukrán lezárása fogja megroppantani Vlagyimir Putyint.
Más megoldás nem is nagyon van a volatilis, de tartósan magas olajárak letörésére, mert a térségen kívüli nagy olajexportőrök közül Kanada és Norvégia nem tudja felpörgetni a termelést, maximális kapacitás közelében működik, az Egyesült Államok pedig különleges helyzetben van, mert nem olyan olajat termel ki, mint amilyenre szüksége van.
A délig berakodott olaj élvez mentességet
A CNBC tudósítása szerint nagyjából 124 millió hordónyi, orosz eredetű olaj vesztegel világszerte harminc helyen tankereken – ez öt-hat napos ellátást biztosít.
A felmentést bejelentő Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a lépés nem biztosít jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormánynak, mivel Moszkva energetikai bevételeinek döntő része az olajvállalatok által fizetett adókból származik.
Az amerikai pénzügyminisztérium honlapján közzétett értesítés szerint a mentesség azokra
az orosz nyersolajtermékekre vonatkozik, amelyeket washingtoni idő szerint 12.01 óráig hajóra rakodtak,
és a vásárlások április 11-ig, 12.01 óráig megengedettek.
Az uráli típus ára is emelkedik a Brentével
Oroszország azonban nemcsak a felmentéseknek, hanem az olajár emelkedésének köszönhetően is sokat keres hirtelen, a Brenttel és az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate-tel együtt ugyanis az uráli típus is drágult, már India is felárral kapta az elmúlt napokban.
Ez a lehető legjobbkor jött Moszkvának, mivel a Centre for Research & Clean Air (CREA) február végi jelentése szerint az orosz olajbevételek 2025-ben
- az előző évihez képest 18 százalékkal,
- az ukrajnai invázió előtti szinthez képest 27 százalékkal
csökkentek, és idén januárban is tovább estek, ami nagy nyomást helyezett a gazdaságra.
Ez a nyomás az Irán elleni amerikai és izraeli támadás hatására eltűnt: a Sky News brit hírtelevízió elemzése szerint
az elmúlt két hétben a bevételek 17, az északi orosz kikötőkből induló export 24 százalékkal emelkedett.
Napról napra többet ér a tankerek szállítmánya
A bevételek pedig gyakorlatilag percről percre nőnek, amit a portál egy tanker példáján mutatott be érzékletesen. Az orosz árnyékflottához tartozó, Sierra Leone-i zászló alatt hajózó Kousai februárban haladt át a Doveri-szoroson.
Az általa szállított, mintegy 750 ezer hordónyi olajat a balti-tengeri Uszty-Luga kikötőben töltötték fel, és a berakodás idején, február 2-án nagyjából 40 millió dollárt ért.
Mire nyolc nappal később áthaladt a Doveri-szoroson, a rakomány értéke felszökött 42 millió dollárra, mert az uráli típust akkor már hordónként 56 dollárért adták.
Ehhez képest az iráni háború 9. napján a hordónkénti ára száz dollár feletti csúcsra ugrott, ami 75 millió dollárt jelent, de csütörtökön a világpiaci ár változásával ez visszaesett 65 millióra – ami így is az eredetinek a másfélszerese.
Olyanok is vehetnek most orosz olajat, akik eddig nem mertek
„A Hormuzi-szoros lezárása miatt megugrott energiaárak növelik a Kreml olaj- és gázbevételeit, ami segít finanszírozni a háborús kiadásokat. Valójában a geopolitikai zavarok és a politikai kiskapuk éppen akkor hoznak váratlan nyereséget Oroszországnak, amikor a szankciók kezdtek hatni” – mondta a brit portálnak Isaac Levy, a CREA munkatársa.
„Az orosz nyersolajra vonatkozó kedvezmények szinte teljesen eltűntek, és a korábban tétlenül várakozó tartályhajók most újra felkészülnek az indiai kikötőkben való kirakodásra” – tette hozzá.
Ráadásul minél tovább tart az iráni konfliktus, Moszkva annál többet fog belőle profitálni,
mert a bajba került országok „mindent megvesznek, amit csak találnak – a prioritás mindenki számára az energiaellátás biztonsága”, mondta a Bloombergnek Muyu Xu, a Kpler árupiaci adatszolgáltató vezető nyersolajelemzője.
Kína Indiával együtt az orosz nyersolaj és olajtermékek kevés vásárlója közé tartozott a szankciók ellenére, míg más jelentős piacok, köztük Japán és Dél-Korea, elkerülték az orosz olajat. Most már nincsen szükségük óvatoskodásra.