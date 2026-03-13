Deviza
Az olajnak hála Oroszország minden nappal többet keres az iráni háborún – nem a Barátság fogja megroppantani

Moszkva a konfliktus legnagyobb nyertese. Az olaj exportjából származó bevételek Moszkva számára a legjobbkor emelkednek ismét.
M. Cs.
2026.03.13, 10:27
Frissítve: 2026.03.13, 10:54

A Perzsa-öblön kívüli nagy olajexportőr államok közül egyértelműen Oroszország az iráni háború legnagyobb győztese. A konfliktus elvágta a világpiactól az olaj 20 százalékát, az ár az egeket verdesi, Moszkva pedig besöpri a nyereséget, feltölti az ürülő államkasszát. 

olaj
Vlagyimir Putyin dörzsölheti a markát, kell a világnak az orosz olaj / Fotó: AFP

Nagyon gyorsan fordult meg Moszkva szerencséje, hiszen két hete még az ukrajnai invázió miatt ellene hozott szankciók további szigorítása fenyegette, a Hormuzi-szoros lezárása után viszont az Egyesült Államok előbb Indiának adott harminc napra felmentést az orosz olaj vásárlásának tilalma alól, most pedig mindenkinek arra, hogy lecsapjon a már tankhajókon várakozó energiahordozóra. Egy biztos: nem a Barátság kőolajvezeték ukrán lezárása fogja megroppantani Vlagyimir Putyint.

Más megoldás nem is nagyon van a volatilis, de tartósan magas olajárak letörésére, mert a térségen kívüli nagy olajexportőrök közül Kanada és Norvégia nem tudja felpörgetni a termelést, maximális kapacitás közelében működik, az Egyesült Államok pedig különleges helyzetben van, mert nem olyan olajat termel ki, mint amilyenre szüksége van.

A délig berakodott olaj élvez mentességet

A CNBC tudósítása szerint nagyjából 124 millió hordónyi, orosz eredetű olaj vesztegel világszerte harminc helyen tankereken – ez öt-hat napos ellátást biztosít.

A felmentést bejelentő Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a lépés nem biztosít jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormánynak, mivel Moszkva energetikai bevételeinek döntő része az olajvállalatok által fizetett adókból származik.

La Marine française a arraisonné un pétrolier "en provenance de Russie" en Méditerranée
Egyre többet érnek az árnyékflotta szállítmányai / Fotó: AFP

Az amerikai pénzügyminisztérium honlapján közzétett értesítés szerint a mentesség azokra 

az orosz nyersolajtermékekre vonatkozik, amelyeket washingtoni idő szerint 12.01 óráig hajóra rakodtak,

és a vásárlások április 11-ig, 12.01 óráig megengedettek.

Az uráli típus ára is emelkedik a Brentével

Oroszország azonban nemcsak a felmentéseknek, hanem az olajár emelkedésének köszönhetően is sokat keres hirtelen, a Brenttel és az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate-tel együtt ugyanis az uráli típus is drágult, már India is felárral kapta az elmúlt napokban.

Ez a lehető legjobbkor jött Moszkvának, mivel a Centre for Research & Clean Air (CREA) február végi jelentése szerint az orosz olajbevételek 2025-ben 

  • az előző évihez képest 18 százalékkal, 
  • az ukrajnai invázió előtti szinthez képest 27 százalékkal 

csökkentek, és idén januárban is tovább estek, ami nagy nyomást helyezett a gazdaságra.

Ez a nyomás az Irán elleni amerikai és izraeli támadás hatására eltűnt: a Sky News brit hírtelevízió elemzése szerint 

az elmúlt két hétben a bevételek 17, az északi orosz kikötőkből induló export 24 százalékkal emelkedett.

Napról napra többet ér a tankerek szállítmánya

A bevételek pedig gyakorlatilag percről percre nőnek, amit a portál egy tanker példáján mutatott be érzékletesen. Az orosz árnyékflottához tartozó, Sierra Leone-i zászló alatt hajózó Kousai februárban haladt át a Doveri-szoroson.

Indian Economy
India felárral is veszi az orosz olajat, nem tehet mást / Fotó: NurPhoto via AFP

Az általa szállított, mintegy 750 ezer hordónyi olajat a balti-tengeri Uszty-Luga kikötőben töltötték fel, és a berakodás idején, február 2-án nagyjából 40 millió dollárt ért.

Mire nyolc nappal később áthaladt a Doveri-szoroson, a rakomány értéke felszökött 42 millió dollárra, mert az uráli típust akkor már hordónként 56 dollárért adták.

Ehhez képest az iráni háború 9. napján a hordónkénti ára száz dollár feletti csúcsra ugrott, ami 75 millió dollárt jelent, de csütörtökön a világpiaci ár változásával ez visszaesett 65 millióra – ami így is az eredetinek a másfélszerese.

Olyanok is vehetnek most orosz olajat, akik eddig nem mertek

„A Hormuzi-szoros lezárása miatt megugrott energiaárak növelik a Kreml olaj- és gázbevételeit, ami segít finanszírozni a háborús kiadásokat. Valójában a geopolitikai zavarok és a politikai kiskapuk éppen akkor hoznak váratlan nyereséget Oroszországnak, amikor a szankciók kezdtek hatni” – mondta a brit portálnak Isaac Levy, a CREA munkatársa.

Customs measures against tanker "Eventin"
A legjobbkor jött a mentesség Oroszországnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Az orosz nyersolajra vonatkozó kedvezmények szinte teljesen eltűntek, és a korábban tétlenül várakozó tartályhajók most újra felkészülnek az indiai kikötőkben való kirakodásra” – tette hozzá.

Ráadásul minél tovább tart az iráni konfliktus, Moszkva annál többet fog belőle profitálni,

mert a bajba került országok „mindent megvesznek, amit csak találnak – a prioritás mindenki számára az energiaellátás biztonsága”, mondta a Bloombergnek Muyu Xu, a Kpler árupiaci adatszolgáltató vezető nyersolajelemzője.

Kína Indiával együtt az orosz nyersolaj és olajtermékek kevés vásárlója közé tartozott a szankciók ellenére, míg más jelentős piacok, köztük Japán és Dél-Korea, elkerülték az orosz olajat. Most már nincsen szükségük óvatoskodásra.


 

