Az olajnak hála Oroszország minden nappal többet keres az iráni háborún – nem a Barátság fogja megroppantani

A Perzsa-öblön kívüli nagy olajexportőr államok közül egyértelműen Oroszország az iráni háború legnagyobb győztese. A konfliktus elvágta a világpiactól az olaj 20 százalékát, az ár az egeket verdesi, Moszkva pedig besöpri a nyereséget, feltölti az ürülő államkasszát.

Vlagyimir Putyin dörzsölheti a markát, kell a világnak az orosz olaj / Fotó: AFP

Nagyon gyorsan fordult meg Moszkva szerencséje, hiszen két hete még az ukrajnai invázió miatt ellene hozott szankciók további szigorítása fenyegette, a Hormuzi-szoros lezárása után viszont az Egyesült Államok előbb Indiának adott harminc napra felmentést az orosz olaj vásárlásának tilalma alól, most pedig mindenkinek arra, hogy lecsapjon a már tankhajókon várakozó energiahordozóra. Egy biztos: nem a Barátság kőolajvezeték ukrán lezárása fogja megroppantani Vlagyimir Putyint.

Más megoldás nem is nagyon van a volatilis, de tartósan magas olajárak letörésére, mert a térségen kívüli nagy olajexportőrök közül Kanada és Norvégia nem tudja felpörgetni a termelést, maximális kapacitás közelében működik, az Egyesült Államok pedig különleges helyzetben van, mert nem olyan olajat termel ki, mint amilyenre szüksége van.

A délig berakodott olaj élvez mentességet

A CNBC tudósítása szerint nagyjából 124 millió hordónyi, orosz eredetű olaj vesztegel világszerte harminc helyen tankereken – ez öt-hat napos ellátást biztosít.

A felmentést bejelentő Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a lépés nem biztosít jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormánynak, mivel Moszkva energetikai bevételeinek döntő része az olajvállalatok által fizetett adókból származik.

Egyre többet érnek az árnyékflotta szállítmányai / Fotó: AFP

Az amerikai pénzügyminisztérium honlapján közzétett értesítés szerint a mentesség azokra

az orosz nyersolajtermékekre vonatkozik, amelyeket washingtoni idő szerint 12.01 óráig hajóra rakodtak,

és a vásárlások április 11-ig, 12.01 óráig megengedettek.

Az uráli típus ára is emelkedik a Brentével

Oroszország azonban nemcsak a felmentéseknek, hanem az olajár emelkedésének köszönhetően is sokat keres hirtelen, a Brenttel és az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate-tel együtt ugyanis az uráli típus is drágult, már India is felárral kapta az elmúlt napokban.