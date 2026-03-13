Jelenleg is zajlik a nyomozás a napokban nagy figyelmet kapó ukrán aranykonvoj ügyében: a két páncélozott jármű Ausztriából Ukrajnába tartott jelentős mennyiségű készpénzzel és arannyal. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a terrorelhárítás közreműködésével intézkedett, és pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miközben a hatóságok azt vizsgálják, honnan származhatott és pontosan milyen célt szolgált volna a szállítmány. A Magyar Nemzet összeszedett kilenc olyan égető kérdést, melyek felmerültek az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban.

Páncélautók, aranyrudak, készpénz: kilenc kérdés, melyekre még mindig nincs válasz az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban / Fotó: Denes Martonfai

Az ukrán aranykonvoj rakománya mintegy negyvenmillió dollárt, harmincötmillió eurót és kilenc kilogramm aranyat tartalmazott, ami összesen nagyjából harmincmilliárd forintnak felel meg. A konvojt hét ukrán állampolgár kísérte taktikai-katonai ruházatban: a pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél szolgált őrnagyként, a többiek szintén katonai múlttal rendelkeztek. A pénzkísérőket a magyar hatóságok tanúként hallgatták ki, majd kiutasították az országból, és Záhonynál átadták őket az ukrán hatóságoknak. Eközben a parlament törvényt módosított annak érdekében, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson.

Ukrán aranykonvoj: kié volt a pénz, milyen célt szolgált?

Az ügy azért is keltett nagy figyelmet, mert az ukrán aranykonvoj kapcsán számos olyan körülmény merült fel, mely további kérdéseket vet fel a pénz eredetéről és felhasználásáról.

Az első nagy kérdés az, hogy miért nem banki átutalással intézték a tranzakciót.

A szállítmány az osztrák Raiffeisen Banktól az ukrán Takarékbankhoz tartott, miközben a két pénzintézet között elvileg egyszerűen lebonyolítható lenne egy nemzetközi átutalás.

A második kérdés, hogy miért készpénzben és aranyban, közúton szállították a több tízmilliárd forintnyi vagyont, ráadásul Magyarországon keresztül. A modern pénzügyi rendszerben az ilyen volumenű tranzakciók jellemzően elektronikus úton történnek. Harmadik kérdésként az merült fel, hogy

pontosan kihez tartozik a pénz, illetve milyen célt szolgált volna a szállítmány.

Negyedik: a szakértők azt emelték ki, hogy szokatlan, ha befektetési aranyat nem egy konfliktuszónából visznek ki, hanem éppen oda szállítanak.