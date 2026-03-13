Deviza
EUR/HUF392,16 0% USD/HUF342,11 +0,51% GBP/HUF453,51 -0,18% CHF/HUF434,4 +0,26% PLN/HUF91,85 +0,03% RON/HUF77,01 +0,05% CZK/HUF16,04 -0,08% EUR/HUF392,16 0% USD/HUF342,11 +0,51% GBP/HUF453,51 -0,18% CHF/HUF434,4 +0,26% PLN/HUF91,85 +0,03% RON/HUF77,01 +0,05% CZK/HUF16,04 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 323,62 +0,24% MTELEKOM2 045 -0,24% MOL3 888 -0,87% OTP35 690 +0,53% RICHTER11 900 +0,76% OPUS514 +1,17% ANY7 280 +1,65% AUTOWALLIS154,5 +0,32% WABERERS4 830 +1,45% BUMIX9 450,76 +0,7% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 558,85 -0,32% BUX122 323,62 +0,24% MTELEKOM2 045 -0,24% MOL3 888 -0,87% OTP35 690 +0,53% RICHTER11 900 +0,76% OPUS514 +1,17% ANY7 280 +1,65% AUTOWALLIS154,5 +0,32% WABERERS4 830 +1,45% BUMIX9 450,76 +0,7% CETOP4 097,07 -1,15% CETOP NTR2 558,85 -0,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ukrán aranykonvoj
arany
NAV
vizsgálat
Terrorelhárítási Központ
szállítmány
készpénz

Páncélautók, aranyrudak, készpénz: kilenc kérdés, melyekre még mindig nincs válasz az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban

Egyre több kérdés merül fel az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban. A páncélozott járművekben hatalmas mennyiségű készpénz és arany volt, a konvojt pedig katonai múlttal rendelkező kísérők felügyelték. Az ukrán aranykonvoj azonban jóval több kérdést vet fel annál, mint amennyit eddig megválaszoltak.
VG
2026.03.13, 10:40
Frissítve: 2026.03.13, 10:48

Jelenleg is zajlik a nyomozás a napokban nagy figyelmet kapó ukrán aranykonvoj ügyében: a két páncélozott jármű Ausztriából Ukrajnába tartott jelentős mennyiségű készpénzzel és arannyal. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a terrorelhárítás közreműködésével intézkedett, és pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miközben a hatóságok azt vizsgálják, honnan származhatott és pontosan milyen célt szolgált volna a szállítmány. A Magyar Nemzet összeszedett kilenc olyan égető kérdést, melyek felmerültek az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban.

Páncélautók, aranyrudak, készpénz: kilenc kérdés, melyekre még mindig nincs válasz az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban
Páncélautók, aranyrudak, készpénz: kilenc kérdés, melyekre még mindig nincs válasz az ukrán aranykonvojjal kapcsolatban / Fotó: Denes Martonfai

Az ukrán aranykonvoj rakománya mintegy negyvenmillió dollárt, harmincötmillió eurót és kilenc kilogramm aranyat tartalmazott, ami összesen nagyjából harmincmilliárd forintnak felel meg. A konvojt hét ukrán állampolgár kísérte taktikai-katonai ruházatban: a pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél szolgált őrnagyként, a többiek szintén katonai múlttal rendelkeztek. A pénzkísérőket a magyar hatóságok tanúként hallgatták ki, majd kiutasították az országból, és Záhonynál átadták őket az ukrán hatóságoknak. Eközben a parlament törvényt módosított annak érdekében, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson.

Ukrán aranykonvoj: kié volt a pénz, milyen célt szolgált?

Az ügy azért is keltett nagy figyelmet, mert az ukrán aranykonvoj kapcsán számos olyan körülmény merült fel, mely további kérdéseket vet fel a pénz eredetéről és felhasználásáról.

Az első nagy kérdés az, hogy miért nem banki átutalással intézték a tranzakciót. 

A szállítmány az osztrák Raiffeisen Banktól az ukrán Takarékbankhoz tartott, miközben a két pénzintézet között elvileg egyszerűen lebonyolítható lenne egy nemzetközi átutalás.

A második kérdés, hogy miért készpénzben és aranyban, közúton szállították a több tízmilliárd forintnyi vagyont, ráadásul Magyarországon keresztül. A modern pénzügyi rendszerben az ilyen volumenű tranzakciók jellemzően elektronikus úton történnek. Harmadik kérdésként az merült fel, hogy 

pontosan kihez tartozik a pénz, illetve milyen célt szolgált volna a szállítmány.

Negyedik: a szakértők azt emelték ki, hogy szokatlan, ha befektetési aranyat nem egy konfliktuszónából visznek ki, hanem éppen oda szállítanak.

Az ötödik felmerülő kérdés az, hogy miért volt szükség rövid időn belül hatalmas mennyiségű készpénzre és aranyra, amikor Ukrajna a nemzetközi pénzügyi rendszereken keresztül hozzáfér a banki átutalásokhoz. Hatodik felvetésként az is elhangzott, hogy az ukrán banki ügyfelek számára elsősorban a hivatalos fizetőeszköz, a hrivnya lenne szükséges, nem pedig külföldi valuták vagy aranyrudak.

 

A hetedik, további fejtörést okozó kérdés a felhasználás lehetséges módjára vonatkozik: Ukrajna ellátásának jelentős részét nyugati beszállítók biztosítják, akik általában banki átutalást használnak, nem készpénzes fizetést. Nyolcadik kérdésként a szállítás módja is felmerült. A beszámolók szerint az ukrán aranykonvojnál talált pénzt és az aranyat műanyag zsákokban, rongyokkal letakarva és gumipókokkal rögzítve szállították, ami eltér a pénzszállításoknál megszokott biztonsági megoldásoktól, ahol speciális kazettákat és széfeket alkalmaznak.

Végül pedig a kilencedik kérdés az ukrán aranykonvojt kísérő személyekhez kapcsolódik. 

Az egyik járműben egy volt ukrán titkosszolgálati vezető utazott, 

akinek jelenléte több elemző szerint arra utalhat, hogy a szállítmány különösen nagy jelentőséggel bírt, ezért magas rangú felügyelet mellett szállították.

Az ukrán aranykonvoj rakománya mintegy negyvenmillió dollárt, harmincötmillió eurót és kilenc kilogramm aranyat tartalmazott / Fotó: Magyarország Kormánya / Facebook

Az ukrán aranykonvoj leutóbbi fejleményei közé tartozik, hogy ideiglenesen felfüggesztették az ukrán állami Oscsadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét, Oleg Sztrinzát, miután a hatóságok hivatalos gondatlanság gyanújával vizsgálatot indítottak ellene egy nagy értékű beszerzés ügyében. A bank szerint 

a gyanúsítás egy 140,9 millió hrivnya értékű akkumulátoros rendszer beszerzéséhez kapcsolódik, melyet a bankfiókok áramkimaradások alatti működésének biztosítására vásároltak. 

Az intézmény hangsúlyozta, hogy a gyanúsítás eljárási lépés, és nem jelenti a bűnösség megállapítását, Sztrinza pedig maga kérte feladatainak részleges felfüggesztését a vizsgálat idejére. Az Oscsadbank neve időközben szinte teljesen összefonódott az ukrán aranykonvoj ügyével. Közben Kijevben vádat emeltek a bank két volt alkalmazottja ellen is, akik a gyanú szerint egy elhunyt ügyfél számláját manipulálva mintegy 65 ezer dollárt tulajdonítottak el.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu