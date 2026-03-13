Ukrajna délről kap földgázt – újabb segítség, csak Magyarország ellátása nem fontos az EU-nak

A Görögországból Ukrajnába szállított földgáz árveréseit további három hónappal – 2026 júliusáig - meghosszabbítják – jelentette be Teodora Georgijeva, Bulgária energiaügyiminiszter-helyettese. Kapacitásokat a két ország között haladó 1-es, 2-es és 3-as útvonalra lehet lekötni. A lehetőség eredetileg 2026 áprilisáig lett volna érvényben. A bejelentés szerint júliusban új, hosszú távú szállítási termékeket is bevezetnek. Felértékelődőben a dél–északi irányú szállítást kínáló Vertikális Gázfolyosó.

Görög kikötőkbe befutó LNG-t is továbbít a Vertikális Gázfolyosó / Fotó: NurPhoto via AFP

Azért hosszabbítják meg a havi aukciós termékeket, hogy támogassák az Ukrajna számára elérhető versenyképes gázellátási platformot, beleértve az Egyesült Államokból és más forrásokból származó LNG-t is – mondta el Teodora Georgijeva. A meghosszabbítást a jelenlegi válság indokolta, erről előzőleg az érintetteknek meg kellett győzniük az Európai Uniót.

A transzbalkáni útvonalon történő gázszállításra Ukrajna, Moldova, Románia, Bulgária és Görögország gázszállító rendszer-üzemeltetői közös termékeket kínálnak.

Az 1-es útvonalra vonatkozó termékeket 2025 májusa,

a 2-es és 3-as útvonalra vonatkozó termékeket pedig 2025 decembere óta kínálják.

A bejelentésre a bolgár energiaügyi minisztérium, az EU CESEC kezdeményezés koordinátora és Klaus-Dieter Borchardt találkozója után került sor.

Más irányból is remél földgázt Ukrajna

Tegnap olyan megállapodást kötött Románia és Ukrajna, amelynek az energetikát érintő pontjai szerint keleti szomszédunk

Románián keresztül is nagy mennyiségű amerikai LNG-hez juthat,

két új áramvezeték létesül a két ország között,

együttműködés indulhat a Fekete-tengeren,

és Ukrajna a korábbinál több gázolajat vásárolna Romániától.

Ez utóbbinak összetett magyarországi vonatkozása is van: Magyarország mint Ukrajna egyik jelentős gázolajeladója a közelmúltban leállította ezen szállításait. A magyar lépés arra volt válasz, hogy január vége óta nem érkezik Magyarországra orosz olaj az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken.

Bár a szállítás az ukránok hivatkozása szerint eredetileg egy a létesítmény közelében történt orosz katonai támadás miatt állt le, maga a szállítóvezeték nem sérült, illetve, ha sérült, a megjavítására már volt idő.