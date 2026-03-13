Ukrajna délről kap földgázt – újabb segítség, csak Magyarország ellátása nem fontos az EU-nak
A Görögországból Ukrajnába szállított földgáz árveréseit további három hónappal – 2026 júliusáig - meghosszabbítják – jelentette be Teodora Georgijeva, Bulgária energiaügyiminiszter-helyettese. Kapacitásokat a két ország között haladó 1-es, 2-es és 3-as útvonalra lehet lekötni. A lehetőség eredetileg 2026 áprilisáig lett volna érvényben. A bejelentés szerint júliusban új, hosszú távú szállítási termékeket is bevezetnek. Felértékelődőben a dél–északi irányú szállítást kínáló Vertikális Gázfolyosó.
Azért hosszabbítják meg a havi aukciós termékeket, hogy támogassák az Ukrajna számára elérhető versenyképes gázellátási platformot, beleértve az Egyesült Államokból és más forrásokból származó LNG-t is – mondta el Teodora Georgijeva. A meghosszabbítást a jelenlegi válság indokolta, erről előzőleg az érintetteknek meg kellett győzniük az Európai Uniót.
A transzbalkáni útvonalon történő gázszállításra Ukrajna, Moldova, Románia, Bulgária és Görögország gázszállító rendszer-üzemeltetői közös termékeket kínálnak.
- Az 1-es útvonalra vonatkozó termékeket 2025 májusa,
- a 2-es és 3-as útvonalra vonatkozó termékeket pedig 2025 decembere óta kínálják.
A bejelentésre a bolgár energiaügyi minisztérium, az EU CESEC kezdeményezés koordinátora és Klaus-Dieter Borchardt találkozója után került sor.
Más irányból is remél földgázt Ukrajna
Tegnap olyan megállapodást kötött Románia és Ukrajna, amelynek az energetikát érintő pontjai szerint keleti szomszédunk
- Románián keresztül is nagy mennyiségű amerikai LNG-hez juthat,
- két új áramvezeték létesül a két ország között,
- együttműködés indulhat a Fekete-tengeren,
- és Ukrajna a korábbinál több gázolajat vásárolna Romániától.
Ez utóbbinak összetett magyarországi vonatkozása is van: Magyarország mint Ukrajna egyik jelentős gázolajeladója a közelmúltban leállította ezen szállításait. A magyar lépés arra volt válasz, hogy január vége óta nem érkezik Magyarországra orosz olaj az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezetéken.
Bár a szállítás az ukránok hivatkozása szerint eredetileg egy a létesítmény közelében történt orosz katonai támadás miatt állt le, maga a szállítóvezeték nem sérült, illetve, ha sérült, a megjavítására már volt idő.
Hernádi Zsolt, a Mol csoport vezérigazgatója erről nemrég azt mondta, hogy a január 27-is eset után néhány alkalommal még arról tájékoztatta az ukrán rendszerirányító a Molt, hogy néhány nap múlva ismét kap olajat, de a határidőt mindig kitolta, utóbb már újat sem közölt. Hernádi Zsolt szerint ukrán részről politikai döntés tartja vissza az olajat, és ezt nem cáfolták az azóta elhangzott ukrán nyilatkozatok sem.
Mindazonáltal épp most Ukrajnában tartózkodik a Czepek Gábor energiaügyiminiszter-helyettes vezette magyar küldöttség, hogy az ügyben tisztán lehessen látni, illetve tárgyalás útján lépni a kőolajszállítás újraindítása ügyében.
A helyzet sajátossága, hogy miközben az uniós és amerikai álláspont szerint azért kell leválni az orosz energiahordozóról, hogy annak bevételeivel a vevő ne támogassa Oroszország ukrajnai háborúját,
jelen esetben Ukrajna már nem orosz, hanem magyar tulajdonú olajat tart vissza.
A Mol ugyanis már az ukrán–orosz határon megvásárolta a kőolajat éppen annak az ukrán elvárásnak engedve, hogy Ukrajnán ne haladjon át orosz kőolaj. Mellesleg orosz kőolajból készült az a gázolaj is, amelyet a Mol korábban ukrán kereskedőknek eladott. Ráadásul az iráni konfliktus drámai módon javította Oroszország piaci pozícióját.
A partnerség mégsincs mélyponton
Mindazonáltal Magyarország a Barátság-vezeték ügye kapcsán megállt a gázolaj visszatartásánál, az energia más területein továbbra is együttműködik Ukrajnával.
Egyrészt – ellentében Szlovákiával – eleget tesz annak a két ország közötti árampiaci megállapodásnak, amelynek alapján veszélyhelyzet esetén, azaz a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében áramot küld az ukrán hálózatba, az ukrán lakosság stabil energiaellátása érdekében. Másrészt fenntartja a Magyarországról Ukrajnába történő gázszállítást. Ez ugyan részben tranzit, ám ennek is érdekessége, hogy a magyar kereskedők által továbbított gáz jó része orosz eredetű.
Erősíti a térség gázbiztonságát a Vertikális Gázfolyosó
Az említett megbeszélés fő témája a Vertikális Gázfolyosó építésének felgyorsítása volt. E folyosó köti majd össze a görögországi LNG-terminálokat Közép- és Kelet-Európa, köztük Ukrajna piacaival. Bulgária már dolgozik a gázszállító rendszere kapacitásának bővítésén délről északra, ezen a folyosón belül.
A várakozások szerint az év végére a Bulgárián keresztüli tranzitkapacitás mintegy 50 százalékkal nő, lehetővé téve akár évi 10 milliárd köbméter gáz szállítását is. A Világgazdaság a napokban beszámolt arról is, hogy milyen fejlesztés történt, illetve zajlik a Vertikális Gázfolyosó kapcsán Magyarországon.
Teodora Georgijeva ismertette, hogy az új termékek nemcsak havi, hanem negyedéves vagy éves szinten is lehetővé tehetik a kapacitások felajánlását.
A vonatkozó változásokat a tervek szerint egy április közepén esedékes találkozón vitatják meg az Európai Bizottsággal. Emlékeztetnek arra, hogy a Görögországból Ukrajnába irányuló gázszállításra vonatkozó utolsó, 2026 márciusában az 1-es útvonalon lebonyolított árverésen az indulása óta először teljesen lefoglalták a kapacitásokat. A gázt ezen az útvonalon a Naftogaz importálja az Atlantic LNG See Trade bevonásával, amely amerikai LNG-t vásárol.