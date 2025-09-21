Ez váratlan: átadták a forgalomnak a még be sem fejezett magyar autópálya egy szakaszát – de ennek jó oka van és nem marad így

A jármi körforgalom és az M3-as autópálya között figyeljenek az autósok. A 49-es főút forgalmát ezen a két kilométeres szakaszon (a 8-as és a 10-es kilométer között) az új nyomvonalra terelik, irányonként egy-egy sáv járható, így az M3-as autópályára is biztosított a felhajtás – számolt be az Útinform alapján a Szon Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál. Éles tesztet kap az M49 még épülő szakasza.

Még épül az M49, de egy szakaszát átmenetileg használatba veszik / Fotó: Magyar Építők

A helyi portál emlékeztetett, hogy az épülő M49-es autóút Őr és Jármi települések között, a 7+700 és 10+200 kilométerszelvények közötti, körülbelül 2 kilométeres szakaszát 2025. szeptember 15-től ideiglenesen forgalomba helyezték, 2-szer 1 sávos forgalmi rendben. Erre az M3-as autópályára történő felhajtás biztosítása, valamint a meglévő 49. sz. főút korrekciós munkáinak és az útpálya burkolaterősítésének elvégzése érdekében van szükség. A bevezetett forgalmi rend feloldása előreláthatólag 2026 augusztusában várható.

Hiánypótló sztráda lesz az M49-es

Az M49-es autóút Románia felé haladva, Csengeren át, az M3-as autópálya és Szatmárnémeti között teremt új közlekedési kapcsolatot. Az első ütemében kivitelezés alatt lévő és a határ előtti szakaszon tervezett autóút építését az M3-as autópálya Vásárosnaményig való 2013-as meghosszabbítása tett lehetővé.

