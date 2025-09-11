Jön az EU-s átvilágítás: terrorizmusfinanszírozás és pénzmosás ellen vizsgálják Magyarországot

Szeptember 10–11-én szakmai fórum zajlik Magyarországon a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében, a Moneyval szakértőinek részvételével – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Magyarország kormánya is felvette a harcot a terrorizmusfinanszírozás ellen / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Nemzetközi átvilágítás

A szeptember 10–11-i eseménnyel hivatalosan is kezdetét vette Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének soron következő nemzetközi átvilágítása, mellyel a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készülnek. A Moneyval rendszeres időközönként vizsgálja a tagországokat, illetve javaslatokat tesz, hogy a közös irányelvek segítségével még hatékonyabban léphessenek fel a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. Hazánkban a legutóbbi ilyen vizsgálatra 2016-ban került sor.

Az esemény egyik fő célja, hogy a pénzmosás elleni fellépésben érintett hazai szereplők tájékoztatást kapjanak az érvényes nemzetközi elvárásokról, valamint a világ valamennyi országára kiterjedő országvizsgálati ciklus aktualitásairól.

Magyar együttműködés

A rendezvényt Nicola Muccioli a Moneyval elnöke, dr. Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára és Hornung Ágnes, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem felügyeletéért felelős kormánybiztos nyitotta meg. Bevezetőjében Nicola Muccioli elismeréssel nyilatkozott a magyar hatóságok részvételéről a Moneyval munkájában, és hangsúlyozta: az országvizsgálat során kiemelt jelentősége van az együttműködésnek mind Magyarország és a Moneyval, mind a hazai érintettek között.

A piaci szereplők súlya

Túri Anikó emlékeztetett: a legutóbbi, 2016-ban lezajlott országvizsgálat során Magyarország pénzmosás elleni rendszere már bizonyított. A hazai kormányzati és piaci szereplők azóta változatlanul elkötelezettek a hatékony pénzmosás elleni harc mellett, ezt mutatja az is, hogy az elmúlt időszakban számos előrelépés történt a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés terén, ami a jogszabályi környezetet és a hatékonyságot egyaránt érintette. Hornung Ágnes kiemelte: a Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan nyomon követi és koordinálja az országvizsgálatra való felkészülést, mivel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszer fejlesztése a nemzetgazdaság fontos eleme.