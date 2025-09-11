Deviza
EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF333.56 -0.7% GBP/HUF452.9 -0.36% CHF/HUF419.11 -0.34% PLN/HUF92 -0.26% RON/HUF77.18 -0.33% CZK/HUF16.07 -0.22% EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF333.56 -0.7% GBP/HUF452.9 -0.36% CHF/HUF419.11 -0.34% PLN/HUF92 -0.26% RON/HUF77.18 -0.33% CZK/HUF16.07 -0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,284.12 +0.74% MTELEKOM1,868 -0.11% MOL2,908 +0.35% OTP29,600 +0.85% RICHTER10,160 +1.09% OPUS541 -0.92% ANY7,540 -0.79% AUTOWALLIS158.5 +1.93% WABERERS5,100 +0.79% BUMIX9,514.97 +1.46% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,170.39 +0.75% BUX102,284.12 +0.74% MTELEKOM1,868 -0.11% MOL2,908 +0.35% OTP29,600 +0.85% RICHTER10,160 +1.09% OPUS541 -0.92% ANY7,540 -0.79% AUTOWALLIS158.5 +1.93% WABERERS5,100 +0.79% BUMIX9,514.97 +1.46% CETOP3,483.68 +0.74% CETOP NTR2,170.39 +0.75%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gazdaság
vizsgálat
Európai Unió

Jön az EU-s átvilágítás: terrorizmusfinanszírozás és pénzmosás ellen vizsgálják Magyarországot

A szakmai rendezvényen a pénzmosás elleni szabályozási és felügyeleti szervek, valamint a bűnüldözési és igazságszolgáltatási hatóságok mellett az érintett piaci ágazatok is nagy számban képviseltették magukat. A magyarországi helyzetet legutóbb 2016-ban vizsgálták át az Európai Unió hatóságai.
VG
2025.09.11, 15:48

Szeptember 10–11-én szakmai fórum zajlik Magyarországon a Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében, a Moneyval szakértőinek részvételével – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

NAGY Márton, magyar, terrorizmus, nemzetgazdaság, miniszter, minisztérium, finanszírozás, pénz, pénzügy,
Magyarország kormánya is felvette a harcot a terrorizmusfinanszírozás ellen / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Nemzetközi átvilágítás

A szeptember 10–11-i eseménnyel hivatalosan is kezdetét vette Magyarország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszerének soron következő nemzetközi átvilágítása, mellyel a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás elleni szakbizottságának esedékes vizsgálatára készülnek. A Moneyval rendszeres időközönként vizsgálja a tagországokat, illetve javaslatokat tesz, hogy a közös irányelvek segítségével még hatékonyabban léphessenek fel a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen. Hazánkban a legutóbbi ilyen vizsgálatra 2016-ban került sor.

Az esemény egyik fő célja, hogy a pénzmosás elleni fellépésben érintett hazai szereplők tájékoztatást kapjanak az érvényes nemzetközi elvárásokról, valamint a világ valamennyi országára kiterjedő országvizsgálati ciklus aktualitásairól. 

Nagy Márton fontos bejelentést tett a bérmegállapodásról – ezek a konkrétumok, a szocho is téma volt

Magyar együttműködés

A rendezvényt Nicola Muccioli a Moneyval elnöke, dr. Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára és Hornung Ágnes, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem felügyeletéért felelős kormánybiztos nyitotta meg. Bevezetőjében Nicola Muccioli elismeréssel nyilatkozott a magyar hatóságok részvételéről a Moneyval munkájában, és hangsúlyozta: az országvizsgálat során kiemelt jelentősége van az együttműködésnek mind Magyarország és a Moneyval, mind a hazai érintettek között.

A piaci szereplők súlya

Túri Anikó emlékeztetett: a legutóbbi, 2016-ban lezajlott országvizsgálat során Magyarország pénzmosás elleni rendszere már bizonyított. A hazai kormányzati és piaci szereplők azóta változatlanul elkötelezettek a hatékony pénzmosás elleni harc mellett, ezt mutatja az is, hogy az elmúlt időszakban számos előrelépés történt a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni fellépés terén, ami a jogszabályi környezetet és a hatékonyságot egyaránt érintette. Hornung Ágnes kiemelte: a Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan nyomon követi és koordinálja az országvizsgálatra való felkészülést, mivel a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni rendszer fejlesztése a nemzetgazdaság fontos eleme.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu