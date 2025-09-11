Megszólalt a kormány az árrésstopról – a miniszter sejtelmes választ adott, „minden előfordulhat"

Minden előfordulhat az árrésstopok kapcsán – válaszolta újságírói kérdésre a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón, közismertebb nevén kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az árrésstop meghosszabbítása nem került le a napirendről / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Gulyás elmondta, hogy legutóbb augusztus végén döntött a kormány arról, hogy az árrésstopokat meghosszabbítja, de infláció így is van. Hozzátette, hogy az egyes termékek között óriási eltérés van. Ott, ahol a kereslet nagyobb, mint a kínálat és a termés kisebb volt, nagyobb az áremelkedés.

A tárcavezető szerint jelentős infláció csökkentő hatása van az árrésstopoknak. Ez az oka annak, hogy minden előfordulhat.

Cél az infláció visszaszorítása

Augusztusban az infláció a várakozásoknak megfelelően 4,3 százalékon alakult, azaz megegyezett az előző havi értékkel – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Az előző havihoz képest az árszínvonal átlagosan nem változott.

Ez azt jelenti, hogy az infláció továbbra sem különösebben magas, de a jegybanki célt érdemben meghaladja – mondta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Véleménye szerint ehhez fontos hozzátenni, hogy a mostani, még elviselhető inflációs adat nagyjából 1,5 százalékponttal magasabb lenne, ha a kormányzat nem vezette volna be az árrésstopot, és nem állapodott volna meg egyes szektorokkal az idei áremelések elhalasztásáról.

Tavasz óta van árrésstop, a GVH szerint bevált

Mint ismert, Orbán Viktor márciusban jelentette be, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot, így kíván véget vetni a kormány az élelmiszerek túlárazásának. Később az árrésstopot kiterjesztették a háztartási cikkekre is, összesen 30 darab termékkategóriára, ami több ezer terméket jelent. A kormány május végén döntött úgy, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, és augusztus 22-én érkezett a bejelentés, hogy ismét meghosszabbítják az intézkedést, november 30-ig.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) augusztus végén közleményében jelezte, hogy nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mivel a versenyhatóság vizsgálataiból és az online Árfigyelő adataiból az látszik, hogy az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak.