Deviza
EUR/HUF392.31 -0.2% USD/HUF334.9 -0.3% GBP/HUF453.51 -0.23% CHF/HUF419.99 -0.13% PLN/HUF92.01 -0.24% RON/HUF77.31 -0.16% CZK/HUF16.09 -0.08% EUR/HUF392.31 -0.2% USD/HUF334.9 -0.3% GBP/HUF453.51 -0.23% CHF/HUF419.99 -0.13% PLN/HUF92.01 -0.24% RON/HUF77.31 -0.16% CZK/HUF16.09 -0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,925.21 +0.39% MTELEKOM1,862 -0.43% MOL2,888 -0.35% OTP29,490 +0.47% RICHTER10,180 +1.28% OPUS539 -1.3% ANY7,520 -1.06% AUTOWALLIS158 +1.58% WABERERS5,060 0% BUMIX9,477.42 +1.06% CETOP3,457.97 -0.66% CETOP NTR2,158.1 +0.18% BUX101,925.21 +0.39% MTELEKOM1,862 -0.43% MOL2,888 -0.35% OTP29,490 +0.47% RICHTER10,180 +1.28% OPUS539 -1.3% ANY7,520 -1.06% AUTOWALLIS158 +1.58% WABERERS5,060 0% BUMIX9,477.42 +1.06% CETOP3,457.97 -0.66% CETOP NTR2,158.1 +0.18%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Gulyás Gergely nemzeti konzultáció árrésstop
infláció
árrésstop
GVH
Gulyás Gergely
áremelkedés

Megszólalt a kormány az árrésstopról – a miniszter sejtelmes választ adott, „minden előfordulhat"

Az áremelések elhalasztása bevált, de az infláció nem szűnt meg. Gulyás Gergely szerint minden előfordulhat az árrésstoppal kapcsolatban.
VG
2025.09.11., 13:13

Minden előfordulhat az árrésstopok kapcsán – válaszolta újságírói kérdésre a csütörtöki kormányzati sajtótájékoztatón, közismertebb nevén kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely nemzeti konzultáció árrésstop
Az árrésstop meghosszabbítása nem került le a napirendről / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Gulyás elmondta, hogy legutóbb augusztus végén döntött a kormány arról, hogy az árrésstopokat meghosszabbítja, de infláció így is van. Hozzátette, hogy az egyes termékek között óriási eltérés van. Ott, ahol a kereslet nagyobb, mint a kínálat és a termés kisebb volt, nagyobb az áremelkedés.

A tárcavezető szerint jelentős infláció csökkentő hatása van az árrésstopoknak. Ez az oka annak, hogy minden előfordulhat.

Cél az infláció visszaszorítása

Augusztusban az infláció a várakozásoknak megfelelően 4,3 százalékon alakult, azaz megegyezett az előző havi értékkel – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból. Az előző havihoz képest az árszínvonal átlagosan nem változott.

Ez azt jelenti, hogy az infláció továbbra sem különösebben magas, de a jegybanki célt érdemben meghaladja – mondta Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Véleménye szerint ehhez fontos hozzátenni, hogy a mostani, még elviselhető inflációs adat nagyjából 1,5 százalékponttal magasabb lenne, ha a kormányzat nem vezette volna be az árrésstopot, és nem állapodott volna meg egyes szektorokkal az idei áremelések elhalasztásáról.

Tavasz óta van árrésstop, a GVH szerint bevált

Mint ismert, Orbán Viktor márciusban jelentette be, hogy harminc alapvető élelmiszer esetében a kereskedők árrése nem haladhatja meg a 10 százalékot, így kíván véget vetni a kormány az élelmiszerek túlárazásának. Később az árrésstopot kiterjesztették a háztartási cikkekre is, összesen 30 darab termékkategóriára, ami több ezer terméket jelent. A kormány május végén döntött úgy, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, és augusztus 22-én érkezett a bejelentés, hogy ismét meghosszabbítják az intézkedést, november 30-ig.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) augusztus végén közleményében jelezte, hogy nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mivel a versenyhatóság vizsgálataiból és az online Árfigyelő adataiból az látszik, hogy az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak.

Élelmiszerárstop

Élelmiszerárstop
118 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
közlekedés

Nagy bejelentés: folyatódik a MÁV fejlesztése, brutális mennyiségű kocsit, mozdonyt vásárolnak

Megújul a vasúttársaság, a már meglévők mellé további új vasúti kocsik, mozdonyok érkeznek.
4 perc
kormányinfó

Dróntámadás: már tudható, hogy Magyarország küld-e katonákat Lengyelországba

Gulyás Gergely szerint felelőtlenség a tények ismerete nélkül katonai kérdéseket megvitatni.
2 perc
árrésstop

Megszólalt a kormány az árrésstopról – a miniszter sejtelmes választ adott, „minden előfordulhat"

Az áremelések elhalasztása bevált, de az infláció nem szűnt meg.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu