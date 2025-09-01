Közlekedésinfó: nagy bejelentés érkezett az új vonatokról – Pécs, Zalaegerszeg és mások hatalmas változásra készülhetnek

Lázár János a Közlekedésinfón bejelentette: 50–70 motorvonat érkezhet Kínából a MÁV-hoz, miközben a GYSEV és a magyar vasút is jelentős flottabővítés előtt áll. A miniszter szerint közlekedési fordulat kezdődik, amelyhez a buszbeszerzés terén már történelmi lépést tettek.
A közlekedési rendszer átalakításáról számolt be Lázár János a Közlekedésinfón. A miniszter hangsúlyozta:
történelmi jelentőségű, hogy Magyarországon 1100 új, hazai gyártású buszt rendeltek meg, összesen 85 milliárd forint értékben.
A finanszírozást magyar banki konzorcium biztosította, állami kezességvállalás nélkül. A kormány célja, hogy évente 320 új busz álljon forgalomba, így a teljes állomány nyolc évnél fiatalabb legyen.
A vasúti fejlesztéseknél a miniszter szerint összetettebb a helyzet. Jelenleg 135 ezer ülőhely érhető el a magyar vasúton, ezt azonban jelentősen növelni kívánják. Négy döntést ismertetett: a GYSEV új motorvonatokat szerez be, a MÁV pedig 100 darab fiatal, 10–20 éves motorvonatot vásárol Nyugat-Európából – nagy eséllyel Németországból, Ausztriából vagy Svájcból. Emellett 280 vasúti kocsit rendelnek 320 milliárd forint értékben.
A negyedik döntés a kínai kapcsolat: 50–70 új motorvonat beszerzéséről zajlanak tárgyalások, amelyek a Budapest–Pécs, Budapest–Zalaegerszeg és Budapest–Kassa vonalakon állhatnak forgalomba. A miniszter hozzátette, hogy először a motorvonatflottát kell összeállítani, és a cél az, hogy a jelenlegi 135 ezer ülőhely 2023-ig 160 ezerre bővüljön, 2034-re pedig a teljes flotta legalább 80 százaléka megújuljon.
A szállítások várhatóan 2026 második felében kezdődhetnek meg. Lázár szerint ezzel új korszak kezdődhet a hazai közlekedésben, ahol egyszerre jelenik meg a hazai buszgyártás erősítése és a nemzetközi vasúti beszerzések kombinációja.
Idén harmadjára tart Lázár János építési és közlekedési miniszter "Közlekedésinfó" címmel sajtótájékoztatót
