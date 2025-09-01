Deviza
Lázár János
KözlekedésInfó
közlekedés

Közlekedésinfó: Lázár szerint sikerült kihúzni a kátyúból a MÁV-ot

Idén harmadjára tart Lázár János építési és közlekedési miniszter Közlekedésinfó címmel sajtótájékoztatót, cikkünk frissül.
Járdi Roland
2025.09.01., 09:48
Fotó: MTI

Lázár János építési és közlekedési miniszter idei harmadik közlekedésinfóját tartja. Január 8-án tartotta az elsőt, amikor a tárcavezető egy tízpontos vállalást tett a közösségi közlekedés színvonalának emelése érdekében. Ezek közé tartozott többek között a mosdók felújítása, a tarifareform, új buszflotta beszerzése, klímagarancia és takarítás az IC-vonatokon. Május 27-én pedig a nyári vállalások teljesítéséről beszélt, illetve arról, a kínaiakkal előrehaladott tárgyalásban van mozdony beszerzésről.

LÁZÁR János
Fotó: Balogh Zoltán / MTI

2 perc
Hegyi Zsolt

Felülmúlta a várakozásokat a MÁV: a nyári menetrend olyan jól teljesített, hogy százmilliókat spórolhat meg a vasúttársaság

A közlekedésinfón elhangzott, hogy a 20 perc feletti késések száma, ahol érvényesítik a késési biztosítást az 1-2 százalék közötti tartományban maradhat.
2 perc
KözlekedésInfó

Közlekedésinfó: nagy bejelentés érkezett az új vonatokról – Pécs, Zalaegerszeg és mások hatalmas változásra készülhetnek

A cél a vasúti ülőhelyek bővítése és a közlekedési flotta megújítása.
6 perc
Otthon Start Program

3 százalékos hitel: Orbán Viktor nem csodálkozik, hogy megmozdult az ország, a bankok egymásra licitálnak

Hétfőn elstartolt Magyarország történetének legegyszerűbb és legkönnyebben igényelhető lakás- és házvásárlási támogatása.

