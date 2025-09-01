Közlekedésinfó: Lázár szerint sikerült kihúzni a kátyúból a MÁV-ot

Lázár János építési és közlekedési miniszter idei harmadik közlekedésinfóját tartja. Január 8-án tartotta az elsőt, amikor a tárcavezető egy tízpontos vállalást tett a közösségi közlekedés színvonalának emelése érdekében. Ezek közé tartozott többek között a mosdók felújítása, a tarifareform, új buszflotta beszerzése, klímagarancia és takarítás az IC-vonatokon. Május 27-én pedig a nyári vállalások teljesítéséről beszélt, illetve arról, a kínaiakkal előrehaladott tárgyalásban van mozdony beszerzésről.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI