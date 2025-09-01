Közlekedésinfó: Lázár szerint sikerült kihúzni a kátyúból a MÁV-ot

Lázár János építési és közlekedési miniszter idei harmadik közlekedésinfóját tartja. Január 8-án tartotta az elsőt, amikor a tárcavezető egy tízpontos vállalást tett a közösségi közlekedés színvonalának emelése érdekében. Ezek közé tartozott többek között a mosdók felújítása, a tarifareform, új buszflotta beszerzése, klímagarancia és takarítás az IC-vonatokon. Május 27-én pedig a nyári vállalások teljesítéséről beszélt, illetve arról, a kínaiakkal előrehaladott tárgyalásban van mozdony beszerzésről.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.