Ilyet is ritkán látni Magyarországon: késésben volt a MÁV-vonat, a mozdonyvezető tudta, mit kell tennie – szélvész sebességre kapcsolt

Figyelemre méltó fotót tettek közzé a közösségi médiában: az egyik vasúti fórumon osztották meg azt a képet, amely szerint a MÁV egyik járata a székesfehérvári vonalon közel 160 km/h-s sebességgel közlekedett. Ez a tempó hazánkban ritkán tapasztalható, így nem csoda, hogy a vasútbarátok és az utasok körében is élénk érdeklődést váltott ki.
A 160 km/h-s sebesség eddig inkább nyugat-európai vasutak sajátossága volt. Magyarországon a legtöbb szakaszon a pályák és a járművek adottságai miatt 100–120 km/h közötti tempó a jellemző, de a nagyobb fővonalakon elérhető a 140 km/h is. A székesfehérvári vonal azonban az elmúlt években átfogó korszerűsítésen esett át: a pályaállapotok, a biztosítóberendezések és a villamosítás egyaránt alkalmassá váltak arra, hogy bizonyos vonatok akár a 160 km/h-t is elérjék.
A MÁV korábban jelezte , hogy a fejlesztések célja nemcsak a pálya felújítása volt, hanem a kötöttpályás közlekedés sebességének növelése is. Az Európai Unió támogatásával megvalósult beruházások a jövőben lehetővé teszik, hogy egyre több szakaszon gyorsabb, kényelmesebb és kiszámíthatóbb legyen a vasúti közlekedés.
A nagyobb sebesség közvetlenül hozzájárul a menetidők rövidüléséhez. A Budapest és Székesfehérvár közötti utazás eddig is népszerű volt a vasúti közlekedésben, a 160 km/h-s tempó pedig a menetrend további szorosabb betartását, illetve a potenciális menetidő-csökkentést is lehetővé teszi. Bár a járatok többsége továbbra sem halad majd tartósan ilyen sebességgel, a fejlesztések azt jelzik: a magyar vasút új korszakba lépett.
Fontos hangsúlyozni, hogy a 160 km/h-s közlekedés nem öncélú. A korszerűbb pályákon közlekedő vonatok biztonságosabbak, az új biztosítóberendezések révén csökken a hibalehetőség, és a modern szerelvények – például a FLIRT motorvonatok – kényelmesebb utazási élményt nyújtanak. Az energiahatékonyság is javul, ami hosszú távon költségcsökkentést és fenntarthatóbb közlekedést eredményez.
