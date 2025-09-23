A McDonald's váratlanul közölte: több új éttermet is nyithat Magyarországon – egy tízezres kisváros lehet az egyik helyszín

Magyarországon továbbra is széles rajongótábora van a gyorséttermeknek. Ennek ékes bizonyítéka az is, hogy a Tiszaújváros Most! Facebook-csoportban szinte naponta felbukkan a kérdés, hogy „Sose lesz McDonald’s Tiszaújvárosban?”

Tiszaújvárosban sokan szívesen látnák a McDonald's-ot / Fotó: DPA / AFP

A Boon.hu Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál cikke szerint a kommentelők véleménye megoszlik: egyesek szerint nincs rá szükség, mások viszont alig várják, hogy megnyisson egy egység. Ugyanakkor a többség a nyitás mellett teszi le a voksát, sokan munkahely-teremtő lehetőséget és új gasztronómiai kínálatot látnának benne.

A vármegyei lap ennek kapcsán meg is kérdezte a McDonald’s Magyarországot, hogy tervezik-e új egység nyitását Tiszaújvárosban vagy a környéken. A válaszuk szerint folyamatosan vizsgálják az új helyszíneket.

„Hálózatfejlesztésünk célja, hogy vendégeink számára a lehető legkényelmesebben elérhető helyeken, hosszú távon, magas színvonalú szolgáltatásokkal üzemeltessünk éttermeket. Minden új egység megnyitását alapos előkészítő munka előzi meg, számos üzleti szempont figyelembevételével”

– írta a gyorsétteremlán a Boon.hu érdeklődésére.

Folyamatosan keresi az új helyszíneket a McDonald's

A vállalat elárulta, hogy jelenleg is több lehetséges helyszínt vizsgálnak, azonban ezekről egyelőre nincsen megosztható információjuk. Hozzátették, hogy amennyiben új hírrel tudnak szolgálni, arról a sajtón keresztül tájékoztatják vendégeiket. A válasz ugyan nem árult el semmi konkrétumot, mindössze annyit, hogy akár Tiszaújváros is szerepelhet a McDonald’s figyelmében.

Magyarországon jelenleg 115 McDonald’s étterem üzemel. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében jelenleg főleg Miskolcra koncentrálódnak az egységek, ahol öt étterem is található, de Kazincbarcikán és Ózdon is működik McDonald’s. Tiszaújvárosban egyelőre nincs, de a jelek szerint nem lehetetlen, hogy a jövőben lesz.