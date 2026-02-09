Ez történne Magyarországgal, ha elvennék a leggazdagabb emberek vagyonát: a top 5-nél majdnem 10 milliárd dollár van – Svájcra kell figyelni, a németek ráfáztak

Az öt leggazdagabb magyar vagyona megközelíti a tízmilliárd dollárt, sokak szerint pedig kézenfekvő megoldás lenne ezt szétosztani – például a vagyonadó segítségével. György László kormánybiztos szerint azonban ez nemcsak illúzió, hanem veszélyes gazdaságpolitikai zsákutca is.

Újra és újra felmerül a vagyonadó ötlete, amikor a társadalmi különbségek kerülnek szóba, a kormánybiztos szerint azonban ez az út mindig gazdasági kárral és elmaradt fejlődéssel végződik / Fotó: Shutterstock

Miért nem vesszük el a leggazdagabb magyarok vagyonát, és osztjuk szét az emberek között?

– tette fel a provokatív kérdést a Facebookra feltöltött videójában György László gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztos, majd rögtön meg is adja rá a választ: mert ezt már sokszor megpróbálták, és mindig rossz vége lett.

A kormánybiztos szerint a vagyon újraelosztásának gondolata nem új keletű, de a történelemben rendre súlyos következményekkel járt. A padláslesöprések, az erőszakos vagyonelvonások és az irigységre épített gazdaságpolitika mindig komoly társadalmi és gazdasági árat követelt.

A vagyonadó a múltban sem működött

György László arra is rámutat: a kapitalizmus keretein belül sem működik a vagyonadó. Amikor a gazdag vállalkozásokat próbálták meg különadók és vagyonadók révén megfogni, a vagyon nem szétosztódott, hanem egyszerűen elmenekült. A tőke ugyanis mobilis, és éppen azok tudják a leggyorsabban optimalizálni a helyzetüket, akiknek erre megvan az anyagi és jogi eszköztáruk.

A következmények pedig súlyosak. Ha a vagyon és a befektetések kivonulnak egy országból, megszűnnek a munkahelyek, eltűnik a kutatás-fejlesztés, és elapad a helyi adóbevétel is.

A vagyonadó így nem az átlagembert gazdagítja, hanem az egész országot szegényíti el

– fogalmaz a kormánybiztos.

György László szerint ezt nem elméleti viták, hanem konkrét példák igazolják. Franciaországban, Svédországban, Dániában és Németországban is bevezették a vagyonadót, ám mindenhol csúfos kudarc lett a vége. Az intézkedések vagy elhanyagolható bevételt hoztak, vagy többet ártottak a gazdaságnak, mint amennyit használtak.

Külön említi Svájcot, ahol a józan ész már a bevezetés előtt elutasította a vagyonadó gondolatát. Azokban az országokban pedig, ahol mégis meglépték, a bevétel sokszor szinte nulla lett – miközben a károk nagyon is valósak voltak.