Ez történne Magyarországgal, ha elvennék a leggazdagabb emberek vagyonát: a top 5-nél majdnem 10 milliárd dollár van – Svájcra kell figyelni, a németek ráfáztak
Az öt leggazdagabb magyar vagyona megközelíti a tízmilliárd dollárt, sokak szerint pedig kézenfekvő megoldás lenne ezt szétosztani – például a vagyonadó segítségével. György László kormánybiztos szerint azonban ez nemcsak illúzió, hanem veszélyes gazdaságpolitikai zsákutca is.
Miért nem vesszük el a leggazdagabb magyarok vagyonát, és osztjuk szét az emberek között?
– tette fel a provokatív kérdést a Facebookra feltöltött videójában György László gazdasági stratégiákért felelős kormánybiztos, majd rögtön meg is adja rá a választ: mert ezt már sokszor megpróbálták, és mindig rossz vége lett.
A kormánybiztos szerint a vagyon újraelosztásának gondolata nem új keletű, de a történelemben rendre súlyos következményekkel járt. A padláslesöprések, az erőszakos vagyonelvonások és az irigységre épített gazdaságpolitika mindig komoly társadalmi és gazdasági árat követelt.
A vagyonadó a múltban sem működött
György László arra is rámutat: a kapitalizmus keretein belül sem működik a vagyonadó. Amikor a gazdag vállalkozásokat próbálták meg különadók és vagyonadók révén megfogni, a vagyon nem szétosztódott, hanem egyszerűen elmenekült. A tőke ugyanis mobilis, és éppen azok tudják a leggyorsabban optimalizálni a helyzetüket, akiknek erre megvan az anyagi és jogi eszköztáruk.
A következmények pedig súlyosak. Ha a vagyon és a befektetések kivonulnak egy országból, megszűnnek a munkahelyek, eltűnik a kutatás-fejlesztés, és elapad a helyi adóbevétel is.
A vagyonadó így nem az átlagembert gazdagítja, hanem az egész országot szegényíti el
– fogalmaz a kormánybiztos.
György László szerint ezt nem elméleti viták, hanem konkrét példák igazolják. Franciaországban, Svédországban, Dániában és Németországban is bevezették a vagyonadót, ám mindenhol csúfos kudarc lett a vége. Az intézkedések vagy elhanyagolható bevételt hoztak, vagy többet ártottak a gazdaságnak, mint amennyit használtak.
Külön említi Svájcot, ahol a józan ész már a bevezetés előtt elutasította a vagyonadó gondolatát. Azokban az országokban pedig, ahol mégis meglépték, a bevétel sokszor szinte nulla lett – miközben a károk nagyon is valósak voltak.
A kormánybiztos üzenete egyértelmű: a gazdagok vagyonának elvétele nem megoldás a társadalmi problémákra. A jól hangzó jelszavak mögött olyan gazdaságpolitikai lépések állnak, amelyek végül mindenkinek rosszabb életet hoznak.
Veszélyben érzik magukat a szupergazdagok, kiürülhet a milliárdosok Mekkája
Kaliforniában megadóztatnák a milliárdosokat, ám felmerül a veszélye, hogy a vagyonadó bevezetése miatt rengetegen tennék át máshová a székhelyüket, és az intézkedés végül nem váltaná be a hozzá fűzött reményeket.