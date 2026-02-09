Történelmi csúcson a devizatartalék: talán soha nem állt még ilyen betonbiztos lábakon a forint

„Bármilyen mutatószámot nézünk, bőségesen elég a tartalékszint, ami a potenciálisan felmerülő kockázatok kezelésére szolgálhat” – ezt mondta Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgató a jegybank vasárnap esti podcastjében. A múlt héten közölte az MNB, hogy történelmi magasságba, 56,8 milliárd euróra nőtt jegybank devizatartaléka, miután egyetlen hónap alatt 6,6 milliárd euróval nőtt az állomány.

Történelmi csúcson a magyar gazdaság egyik fontos mutatója: talán soha nem állt még ennyire betonbiztos lábakon a forint / Fotó: Vémi Zoltán

A hír jelentőségét mutatja, hogy szombaton Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes DPK-gyűlések szombathelyi állomásán megemlítette a magyar pénzügyi rendszer stabilitásának egyik sarokkövét. A kormányfő szerint nem véletlen, hogy ekkora a magyar devizatartalék, amit azzal indokolt, hogy Magyarországnak a legrosszabb forgatókönyvre is fel kell készülnie.

Az elmúlt időszakban bőven akadt feszültség a világban, elég az orosz–ukrán háborúra vagy a kisebb, regionális konfliktusokra gondolni, mint az iráni, venezuelai események, amelyek sérülékennyé teszik a feltörekvő országok, köztük Magyarország devizáját is.

Fontos látni, hogy a devizatartalék jelentősége leginkább válsághelyzetben mérhető fel, amikor a beszűkülő likviditás nyomán nehéz külső forráshoz jutni. Ugyanakkor nyugodt piaci körülmények között is elvárják a befektetők, hogy a jegybankok megfelelő devizatartalékkal rendelkezzenek.

Végeredményben egy ország sérülékenységét mérsékli a magas tartalékszint, és nem zárható ki, hogy a forint hétfőn látott erősödésében is közrejátszik. Cikkünk írásakor az euróval szemben 377 alá is benézett az árfolyam, egy dollárét pedig 317 forintot is adtak a bankközi devizapiacon.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az MNB részéről tudatos jegybanki stratégia részének nevezte a tartalékszint növelését, ami nem árt a mostani geopolitikai kockázatokkal terhelt időszakban. Ez azonban nem mindig volt így, emlékeztetett rá, hogy korábban a külső és belső eladósodottság csökkentésével együtt építette le a jegybank a tartalékokat a magas költségei miatt. Sokáig ezzel nem is volt gond, csakhogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a volatilitás és a stabil árfolyam mellett felértékelődött a devizatartalék szerepe. Az elemző szerint az, hogy magas a devizatartalék, támogatja a forint stabilitását is, mivel a befektetőkkel is elhiteti, hogy kisebb a kockázat, és nem kell nagyobb elpattanásra számítani a devizapiacon.