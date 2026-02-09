Deviza
EUR/HUF376,79 -0,26% USD/HUF316,26 -0,98% GBP/HUF432,9 -0,39% CHF/HUF412,54 +0,21% PLN/HUF89,54 -0,04% RON/HUF74,01 -0,11% CZK/HUF15,55 -0,29% EUR/HUF376,79 -0,26% USD/HUF316,26 -0,98% GBP/HUF432,9 -0,39% CHF/HUF412,54 +0,21% PLN/HUF89,54 -0,04% RON/HUF74,01 -0,11% CZK/HUF15,55 -0,29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6% BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MNB
devizatartalék
jegybank

Történelmi csúcson a devizatartalék: talán soha nem állt még ilyen betonbiztos lábakon a forint

Miközben a forint hónapok óta újabb és újabb csúcsokat dönt, történelmi rekordra, 56,8 milliárd euróra emelkedett Magyarország devizatartaléka. A kiugró állomány részben az arany árának emelkedésével és a januári devizakötvény-kibocsátással magyarázható, de ezen túl is kulcsfontosságú védőpajzsként szolgál a hazai fizetőeszköz számára. Az elemzők szerint a magas tartalékszint azt üzeni a befektetőknek: Magyarország kockázati megítélése kedvezőbb, így még a geopolitikai feszültségek ellenére sem kell éles árfolyamkilengésekre számítani.
Járdi Roland
2026.02.09, 18:27

„Bármilyen mutatószámot nézünk, bőségesen elég a tartalékszint, ami a potenciálisan felmerülő kockázatok kezelésére szolgálhat” – ezt mondta Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) devizatartalék-kezelésért felelős ügyvezető igazgató a jegybank vasárnap esti podcastjében. A múlt héten közölte az MNB, hogy történelmi magasságba, 56,8 milliárd euróra nőtt jegybank devizatartaléka, miután egyetlen hónap alatt 6,6 milliárd euróval nőtt az állomány.

magyar gazdaság
Történelmi csúcson a magyar gazdaság egyik fontos mutatója: talán soha nem állt még ennyire betonbiztos lábakon a forint / Fotó: Vémi Zoltán

Történelmi csúcson a magyar gazdaság egyik fontos mutatója: talán soha nem állt még ennyire betonbiztos lábakon a forint

A hír jelentőségét mutatja, hogy szombaton Orbán Viktor miniszterelnök a háborúellenes DPK-gyűlések szombathelyi állomásán megemlítette a magyar pénzügyi rendszer stabilitásának egyik sarokkövét. A kormányfő szerint nem véletlen, hogy ekkora a magyar devizatartalék, amit azzal indokolt, hogy Magyarországnak a legrosszabb forgatókönyvre is fel kell készülnie. 

Az elmúlt időszakban bőven akadt feszültség a világban, elég az orosz–ukrán háborúra vagy a kisebb, regionális konfliktusokra gondolni, mint az iráni, venezuelai események, amelyek sérülékennyé teszik a feltörekvő országok, köztük Magyarország devizáját is.

Fontos látni, hogy a devizatartalék jelentősége leginkább válsághelyzetben mérhető fel, amikor a beszűkülő likviditás nyomán nehéz külső forráshoz jutni. Ugyanakkor nyugodt piaci körülmények között is elvárják a befektetők, hogy a jegybankok megfelelő devizatartalékkal rendelkezzenek. 

Végeredményben egy ország sérülékenységét mérsékli a magas tartalékszint, és nem zárható ki, hogy a forint hétfőn látott erősödésében is közrejátszik. Cikkünk írásakor az euróval szemben 377 alá is benézett az árfolyam, egy dollárét pedig 317 forintot is adtak a bankközi devizapiacon.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője az MNB részéről tudatos jegybanki stratégia részének nevezte a tartalékszint növelését, ami nem árt a mostani geopolitikai kockázatokkal terhelt időszakban. Ez azonban nem mindig volt így, emlékeztetett rá, hogy korábban a külső és belső eladósodottság csökkentésével együtt építette le a jegybank a tartalékokat a magas költségei miatt. Sokáig ezzel nem is volt gond, csakhogy az elmúlt években jelentősen megnőtt a volatilitás és a stabil árfolyam mellett felértékelődött a devizatartalék szerepe. Az elemző szerint az, hogy magas a devizatartalék, támogatja a forint stabilitását is, mivel a befektetőkkel is elhiteti, hogy kisebb a kockázat, és nem kell nagyobb elpattanásra számítani a devizapiacon. 

Arra is felhívta a figyelmet, hogy régiós viszonylatban még mindig alacsonyabb a magyar devizatartalék szintje, főleg Csehországhoz képest. 2026 elején ott ez 180 milliárd eurót tett ki, igaz, a cseheknél hagyományosan jelentős devizatartalékot kezel a jegybank, hogy erősen tartsa a korona árfolyamát. Például a 2022 után tízmilliárd eurót költött el a prágai központú nemzeti bank, hogy a korona ne szálljon el.

 

A rövid távú külső adósságot kell fedeznie

Kuti Zsolt az MNB vasárnapi podcastjében részletesen beszélt a hazai devizatartalék szerepéről, aminél mindig az a kulcskérdés, hogy elegendő-e a szintje, ami persze időről időre változhat. A megfelelőség megítélésére több mutató is szolgál, amelyek azt vizsgálják, hogy a devizatartalék képes-e fedezetet nyújtani a felmerülő kockázatokra. Ezek közül az egyik legismertebb az úgynevezett importszabály, amely azt mutatja meg, hogy a devizatartalék elegendő-e egy ország háromhavi importjának finanszírozására.

Mindez onnan lehet ismerős sokaknak, hogy 2022-es energiaválság idején a jelentősen megugró energiaárak miatt volt több olyan időszak, amikor a devizatartalék a háromhavi szabályának Magyarország nem felelt meg. 

Részben ez is okozta akkor a forint drasztikus leértékelődését, ami miatt a jegybanknak is be kellett avatkoznia a devizatartalékon keresztül.

Kuti szerint azonban a mutató messze nem tökéletes. Példaként a délkelet-ázsiai országokat hozta fel, amelyek hiába rendelkeztek a mutató alapján elég tartalékkal, hamar kiderült, hogy van egy másik probléma. Az érintett országok ugyanis rövid futamidejű külső adósságban adósodtak el, erre pedig akkor nem figyeltek eléggé. Emiatt alkalmasabb a tartalékszint mérésére Guidotti-szabály, amely a rövid külső adósságot viszonyítja a tartalékszinthez.

A mutató szerint a devizatartalékoknak fedezniük kell az ország egy éven belül lejáró külföldi adósságát. Olyan válsághelyzetben releváns, amikor a külső finanszírozás leáll, és csak a devizatartalék felhasználásával biztosítható a lejáró külső adósság visszafizetése.

Bármelyik mutatószámot nézzük is, bőségesen elég az a tartalékszint, ami a potenciálisan felmerülő kockázatok kezelésére szolgálhat – mondta a magyar devizatartalékról. Összességében úgy látja, hogy tartalékoknál a legfontosabb szempont, hogy a befektetők elhiszik-e, hogy minden körülmény között elégséges tartalékkal rendelkezik a jegybank ahhoz, hogy kezelje az adott válságot.

Mi tesszük hozzá, hogy a 2008–2009-es gazdasági válság Magyarországot azért is érintette súlyosan, mert túl alacsony volt a tartalékszint. Simor András jegybankelnök hiába bizonygatta hetekkel a válság előtt, hogy elegendő a tartalékállomány, sőt az is állította, hogy az MNB-nek nem kell beavatkoznia, végül olyannyira kiszáradtak a kötvénypiacok, hogy az IMF mentette meg Magyarországot a fizetőképtelenségtől és a csődtől. 

A januári kötvénykibocsátás dobta meg a devizatartalékot

Nagy János, az Erste Bank vezető elemzője szerint a devizatartalék növekedésében kisebb részben az arany árfolyamának emelkedése, nagyobb részben pedig a devizakötvény-kibocsátás játszotta a szerepet:

Az elemző szerint szerint sose baj, ha magas a devizatartalék, a piaci helyzet függvényében tud változni, hogy mikor mekkora szint az elegendő. Ráadásul a geopolitikai kockázatok mellett a választások is turbulens helyzetet eredményezhetnek a pénzpiacokon, az ilyen esetekben pedig sérülékeny a forint.

Nem gondolom, hogy el kellene égetni, tartani kell ezt a szintet az ínségesebb időkre

– hangsúlyozta Nagy János. Bár a forint erősödése a kamatprémium eredménye, a magas devizatartalék is egy érv mellette. Az Erste szakértője kitért a várható inflációs adatra és a kamatpolitikára is. Szerinte a héten érkező januári inflációs szám várhatóan közelebb lesz a 2 százalékhoz, mint a 2,5-hez, ez pedig szerinte ez egy olyan ziccer, amelyet nem biztos, hogy a jegybank ki fog hagyni. Tehát februárban szűk másfél év után ismét kamatot vághat az MNB.

Varga az aranytartalékot tovább növelné

A devizatartalék növekedésében fontos tényező az arany értékének növelése. A jegybank korábbi vezetése 2018-ban döntött úgy, hogy bevásárol a nemesfémből. Bár renteg kritika érte akkor a döntést, azóta az élet igazolta a döntés helyességét:

az MNB aranytartaléka ma 110 tonna, amelynek a piaci értéke 50 ezermilliárd forint. 

Azonban nem zárható ki, hogy később tovább emelkedik. Varga Mihály jegybankelnök idén januárban azt mondta, ugyan nincs döntés róla, de ő nem vetné el a gondolatot. Érdemes felidézni, a rendszerváltás idején, 1992-ben, a Bod Péter Ákos vezette nemzeti bank eladta az ország 60 tonnás aranykészletét.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu