Deviza
EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,16 -1,01% GBP/HUF432,9 -0,39% CHF/HUF412,54 +0,21% PLN/HUF89,52 -0,07% RON/HUF73,99 -0,15% CZK/HUF15,55 -0,26% EUR/HUF376,65 -0,3% USD/HUF316,16 -1,01% GBP/HUF432,9 -0,39% CHF/HUF412,54 +0,21% PLN/HUF89,52 -0,07% RON/HUF73,99 -0,15% CZK/HUF15,55 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6% BUX129 854,13 -0,14% MTELEKOM1 986 +0,2% MOL3 876 -1,67% OTP40 410 -0,22% RICHTER11 670 +1,66% OPUS545 -0,91% ANY7 840 +1,03% AUTOWALLIS171 -0,58% WABERERS5 540 +1,47% BUMIX10 234,85 +0,62% CETOP4 323,59 +0,6% CETOP NTR2 708,39 +0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kaukázus
Egyesült Államok
Örményország

Putyin most nagyon ideges: átállt Amerikához az orosz befolyás alatt álló ország – máris atomot és katonai drónokat vett Washingtontól

Örményország és az Egyesült Államok polgári atomenergia-együttműködési megállapodást írt alá Jerevánban, amelynek keretében Washington mintegy 9 milliárd dollár értékben szállít majd kis moduláris reaktorokat.
VG/MTI
2026.02.09, 20:08
Frissítve: 2026.02.09, 20:21

Örményország és az Egyesült Államok hétfőn polgári célú atomenergetikai együttműködési nyilatkozatot írt alá – jelentette be Nikol Pasinján örmény miniszterelnök J.D. Vance amerikai alelnökkel közös sajtótájékoztatóján.

Örményország és az Egyesült Államok polgári célú atomenergetikai együttműködési nyilatkozatot írt alá
Fotó: AFP

Az Egyesült Államok nevében a megállapodást az amerikai alelnök látta el kézjegyével Jerevánban. Pasinján hangsúlyozta, hogy a mostani megállapodás segíteni fog Örményország energiaellátásának diverzifikálásában.

Vance bejelentette, hogy a polgári célú atomenergetikai együttműködés keretében az Egyesült Államok mintegy 9 milliárd dollár értékben nyújt majd termékeket és szolgáltatásokat Örményországnak, ideértve kis moduláris reaktorok szállítását is.

Az alelnök szerint Örményország akár a kaukázusi régió gazdasági fejlődésének pillérévé is válhat. "Úgy vélem, hogy valódi lehetőségünk van nemcsak a tartós és visszafordíthatatlan békét elérni, ami történelmi jelentőségű lesz, hanem azt is gondolom, hogy ebben a szakaszban Örményország fontos támasszá válhat a régió gazdasági fejlődésében" – hangsúlyozta Vance.

Pasinján ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy visszafordíthatatlannak tartja az örmény-azeri békefolyamatot.Az örmény kormányfő közölte egyben, hogy elfogadta Donald Trump amerikai elnök meghívását a gázai Béketanács első ülésére. Beszélt arról is, hogy Örményország V-BAT típusú katonai drónokat is vásárolt Washingtontól.

Trump egy váratlan helyen is békét teremtett: kőbe vésik a konfliktus végét

Örményország és Azerbajdzsán energiarendszereinek integrációját tervezi, hogy elősegítsék az áramkereskedelmet és támogassák a két ország közötti békefolyamatot. A lépés a Donald Trump amerikai elnökről elnevezett dél-kaukázusi stratégiai tranzitfolyosó tervébe illeszkedik, és kulcsfontosságú lesz az évtizedek óta húzódó konfliktus lezárásában.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu