Európa katonai szégyent vallott, nem lesz szupervadászgépe: egymásnak esett a két uniós nagyhatalom – „Az FCAS halott, csak senki nem meri kimondani”

Az FCAS-programot 2017-ben indította el Franciaország és Németország, később Spanyolország is csatlakozott. A cél, hogy 2040-re leváltsák a Rafale és a Eurofighter Typhoon vadászgépeket, de a projekt késlekedik.
VG
2026.02.09, 19:40
Frissítve: 2026.02.09, 19:54

A Franciaország, Németország és Spanyolország által közösen indított Future Combat Air System (FCAS) program – amely egy hatodik generációs vadászrepülőgép kifejlesztését célozza drónok támogatásával – jelenleg a legsúlyosabb válságát éli át.

FCAS Fighter Jet During Paris Air Show 2023
Fotó: NurPhoto via AFP

Több, a francia elnöki körökhöz közel álló tisztségviselő és védelmi szakpolitikus szerint a projekt sikertelensége ma már valószínűbb kimenetel, mint a sikeres újraindítás. Egy, Emmanuel Macron elnök gondolkodását jól ismerő forrás azt állította a Politicónak: valószínűbb egy bejelentés a program lezárásáról, mint annak újraindításáról.

Egy francia parlamenti képviselő pedig így nyilatkozott: az FCAS halott, ezt mindenki tudja, csak senki nem akarja hangosan kimondani. A program 2017-ben Emmanuel Macron és Angela Merkel kezdeményezésére indult. A projekt az európai védelmi ipar egyik legnagyobb közös vállalkozásának számít.

A kudarc súlyos politikai presztízsveszteséget jelentene Franciaországnak, mivel Macron az egyik legfontosabb európai védelmi együttműködés szimbólumává tette az FCAS-t. A mintegy 100 milliárd eurós költségvetésű program kapcsán évek óta vitázik a két legnagyobb ipari szereplő a munkamegosztásról és a technológiai jogokról.

A Dassault azt szeretné elérni, hogy visszaszerezze a vezető szerepet az FCAS vadászrepülőgép-elemének fejlesztésében, miközben a program más pilléreit – például a harci drónokat – az Airbus irányíthatná. Az Airbus ugyanakkor azzal vádolja a Dassault-t, hogy megpróbálja felülírni a program irányításáról szóló korábbi megállapodásokat.

Németország kiléphet?

Német kormányzati körökben felmerült Németország teljes kilépése. A patthelyzet miatt a figyelem egyre inkább egy másik, már előrehaladottabb projektre, a Nagy-Britannia, Olaszország és Japán által vezetett Global Combat Air Programme-ra (GCAP) irányul. Német kormányzati források szerint Berlin csendben vizsgálta a csatlakozás lehetőségét, és a téma állítólag Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseken is felmerült.

A francia fél hivatalosan továbbra is a program megmentéséért dolgozik. A francia fegyverbeszerzési ügynökség új vezetője, Patrick Pailloux a napokban úgy nyilatkozott: „Mindent megteszünk, hogy megmentsük a programot. Majd meglátjuk, hogyan tudjuk megoldani a fennálló problémákat.”

Megszülethetett a sivatag csodafegyvere: Rijád és Ankara közös vadászgéppel sokkolja a világot
Törökország és Szaúd-Arábia védelmi együttműködése új szintre léphet: Rijád befektetőként csatlakozhat a török KAAN ötödik generációs vadászgépprogramhoz, ami mindkét országnak stratégiai előnyöket hozhat. A török sajtó szerint Rijád befektetőként csatlakozhatna a programhoz, jelentős pénzügyi és politikai támogatást nyújtva Ankarának.

 

 

