Európa katonai szégyent vallott, nem lesz szupervadászgépe: egymásnak esett a két uniós nagyhatalom – „Az FCAS halott, csak senki nem meri kimondani”
A Franciaország, Németország és Spanyolország által közösen indított Future Combat Air System (FCAS) program – amely egy hatodik generációs vadászrepülőgép kifejlesztését célozza drónok támogatásával – jelenleg a legsúlyosabb válságát éli át.
Több, a francia elnöki körökhöz közel álló tisztségviselő és védelmi szakpolitikus szerint a projekt sikertelensége ma már valószínűbb kimenetel, mint a sikeres újraindítás. Egy, Emmanuel Macron elnök gondolkodását jól ismerő forrás azt állította a Politicónak: valószínűbb egy bejelentés a program lezárásáról, mint annak újraindításáról.
Egy francia parlamenti képviselő pedig így nyilatkozott: az FCAS halott, ezt mindenki tudja, csak senki nem akarja hangosan kimondani. A program 2017-ben Emmanuel Macron és Angela Merkel kezdeményezésére indult. A projekt az európai védelmi ipar egyik legnagyobb közös vállalkozásának számít.
A kudarc súlyos politikai presztízsveszteséget jelentene Franciaországnak, mivel Macron az egyik legfontosabb európai védelmi együttműködés szimbólumává tette az FCAS-t. A mintegy 100 milliárd eurós költségvetésű program kapcsán évek óta vitázik a két legnagyobb ipari szereplő a munkamegosztásról és a technológiai jogokról.
A Dassault azt szeretné elérni, hogy visszaszerezze a vezető szerepet az FCAS vadászrepülőgép-elemének fejlesztésében, miközben a program más pilléreit – például a harci drónokat – az Airbus irányíthatná. Az Airbus ugyanakkor azzal vádolja a Dassault-t, hogy megpróbálja felülírni a program irányításáról szóló korábbi megállapodásokat.
Németország kiléphet?
Német kormányzati körökben felmerült Németország teljes kilépése. A patthelyzet miatt a figyelem egyre inkább egy másik, már előrehaladottabb projektre, a Nagy-Britannia, Olaszország és Japán által vezetett Global Combat Air Programme-ra (GCAP) irányul. Német kormányzati források szerint Berlin csendben vizsgálta a csatlakozás lehetőségét, és a téma állítólag Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszéléseken is felmerült.
A francia fél hivatalosan továbbra is a program megmentéséért dolgozik. A francia fegyverbeszerzési ügynökség új vezetője, Patrick Pailloux a napokban úgy nyilatkozott: „Mindent megteszünk, hogy megmentsük a programot. Majd meglátjuk, hogyan tudjuk megoldani a fennálló problémákat.”
