Óriási csalódás Bulgáriának: eurója van, gáza nincs – nem erre számított az osztrák energiaóriás

Az OMV Petrom vezette konzorcium első fekete-tengeri próbafúrása Bulgária partjainál nem hozott eredményt. A vállalat nem adta fel a reményt, újabb fúrást tervez.
VG
2026.02.09, 18:40
Frissítve: 2026.02.09, 18:43

Az osztrák–román OMV Petrom vezette konzorcium első próbafúrása sikertelenül zárult a Fekete-tenger bolgár vizeiben. Az Aszparuh kán nevű koncessziós területen végzett kutatófúrás során nem sikerült számottevő mennyiségű földgázt feltárni – írja a Maszol.

Az OMV Petrom első próbafúrása sikertelenül zártul, de a cég nem adja fel / Fotó: OMV Petrom / Facebook

A fúrás a bolgár kizárólagos gazdasági övezetben, Várnától nagyjából 200 kilométerre keletre zajlott. A szonda 3230 méteres vízmélységből indult, és a kutatási munkálatokat 2025 decemberében kezdte meg a Noble Globetrotter I fúróhajó. A területen az OMV Petrom a bolgár NewMed Energy Balkan és a Bulgarian Energy Holding társaságokkal osztozik a koncesszión.

Bulgária régóta jelentős földgázvagyon feltárását reméli a több mint 13 ezer négyzetkilométeres övezetben. 

A cég ugyanakkor nem adta fel a további kutatásokat: a közeljövőben újabb próbafúrást terveznek egy eltérő geológiai szerkezetű zónában. Christina Verchere, az OMV Petrom vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a bolgár kutatás sikertelensége nem befolyásolja a romániai Neptun Deep projektet, amely továbbra is a társaság fő tengeri gázkitermelési beruházása.

A román fekete-tengeri mező kiaknázható készleteit 100 milliárd köbméterre becsülik. A projektben már négy kutató- és termelőszondát lefúrtak, elkészült a tuzlai mikroalagút, épül a gázmérőállomás, a kitermelési platform pedig Olaszországban és Indonéziában készül.

Megkezdődik a Neptun Deep termelése

A román kormány 2026 februárjában döntött arról, hogy egy évvel, 2027. március 31-ig meghosszabbítja a lakossági földgáz árplafonját. Így a háztartások és a hőerőművek továbbra is kilowattóránként 0,31 lej (kb. 23,2 forint) áron juthatnak gázhoz, míg a vállalatok április 1-jétől piaci áron, jelenleg 0,37 lej (kb. 27,7 forint) körüli szinten vásárolhatnak. 

 

A döntés hátterében a fekete-tengeri Neptun Deep gázmező 2026–2027-ben induló kitermelése áll, amely jelentősen növeli a belföldi gázkínálatot, és hosszabb távon lefelé nyomhatja az árakat. A kormány emellett költségvetési élénkítő csomagot is indít adójóváírásokkal, beruházási támogatásokkal és exportösztönzőkkel, miközben a deficitet 6,2 százalékra kívánja csökkenteni, és az inflációt 4 százalék körül stabilizálni.

Dugig van olajjal Oroszország legfőbb szövetségese, egymás után fúrják az új kutakat

Fehéroroszország legnagyobb állami tulajdonú olaj- és gázipari vállalata 2026 januárjában nyolc új kútban indította el az olajtermelést. A Belorusznyefty vezérigazgatója, Alekszandr Ljakhov korábban bejelentette, hogy a vállalat 2026-ban 2,1 millió tonna olaj kitermelését tervezi. 2025-ben 2,013 millió tonna olajat termeltek.

