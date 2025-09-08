Bekeményít a NAV: sokszorosára növekedett az illegális dohánykereskedelem – Nyugaton veszik, Keleten gyártják a hamis cigit

Magyarországon évente mintegy egymilliárd szál adózatlan cigaretta kerül forgalomba, melynek kétharmada hamisított termék – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Illegális Dohány Elleni Munkacsoportja (IDEM) és a Philip Morris Magyarország Kft. (PMHU) közös sajtótájékoztatóján, amelyet az AI Summit Konferencián tartottak. A szervezetek bemutatták az IDEM-projektet, amely az illegális dohánytermék-kereskedelem visszaszorítását célozza.
A PMHU adószabályozási főosztályvezetője, Pozsgai Zoltán hangsúlyozta: míg korábban mindössze 1–2 százalék volt az illegális cigaretta aránya, ma már 10 százalék körül mozog. Az évente elérhető 600–700 millió szál hamis termék nagy kihívás a hatóságok számára. „Új dimenziók nyíltak a cigarettahamisítás terén, és a szervezett bűnözés egyik fő tevékenységévé vált” – fogalmazott.
Az illegális cigarettagyártók egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak. Varga Sándor pénzügyőr ezredes, az IDEM vezetője elmondta: a hamis termékek földön, vízen és levegőben egyaránt eljutnak a fogyasztókhoz, gyakran teherautók rejtekfalaiban vagy drónok segítségével. Az online platformokon pedig bárki könnyedén rendelhet illegális cigarettát, megkerülve a hivatalos trafikrendszert.
A NAV az elmúlt évben egy összehangolt akcióban 41 helyszínen csapott le, melynek során 156 tonna dohányt, 1 millió doboz cigarettát, valamint 2000 raklapnyi alapanyagot foglaltak le összesen 24 milliárd forint értékben. Magyarországon évente öt-hat illegális dohánygyárat számolnak fel, az Európai Unióban pedig 100–130 hasonló üzemet zárnak be, ezek közül 40–50 Lengyelországban található.
A szakértők szerint az illegális cigarettakereskedelem növekedésének legfőbb oka a jövedéki adó emelése, amely a hivatalos árak növekedésével erősíti a keresletet az olcsóbb, hamis termékek iránt. Emellett a gyártáshoz szükséges gépek és alapanyagok könnyen beszerezhetők, sokszor Kínából, így a bűnszervezetek képesek fél áron kielégíteni a fogyasztói igényeket.
Az illegális gyárakban készült termékek sok esetben penészesek, mérgező anyagokat tartalmaznak, ráadásul a forgalmazásuk megkerüli a szabályozott rendszert, így a fiatalok védelme sincs biztosítva. A hatóságok szerint a fogyasztók sokszor nincsenek tisztában a kockázatokkal, miközben az egészségkárosító hatások jelentősek lehetnek.
Az illegális dohánytermékek iránti kereslet a legnagyobb
de a gyártás főként Kelet-Európára koncentrálódik. A gyárak gyakran helyszínt váltanak, hogy elkerüljék a lelepleződést. Az IDEM hat kiemelt cselekvési irány mentén dolgozik, amelyek célja az illegális kereslet közvetlen csökkentése és a társadalmi tájékoztatás erősítése.
Az esemény részeként bemutattak egy új videoklipet is.
Hiába csökken az európai dohányfogyasztás, az illegális dohánytermékek piaca hatodik éve növekszik – derül ki a KPMG legfrissebb tanulmányából. A jelentés szerint 2024-ben az illegális cigaretta a teljes fogyasztás 10 százalékát tette ki: vagyis minden tizedik elszívott szál a feketepiacról származik.
A 38 ország – köztük az EU teljes tagállománya – adatait feldolgozó jelentést David Bird, a KPMG igazgatója ismertette Brüsszelben. Elmondása szerint az európai cigarettafogyasztás ugyan 0,7 százalékkal csökkent, 521,9 milliárd szálra, de az illegális piac 52,2 milliárd szállal nőtt – ez 0,2 százalékos emelkedés.
A növekedés különösen Franciaországot és Hollandiát érinti. Franciaországban az illegális fogyasztás aránya már eléri a 38 százalékot, míg Hollandiában egyetlen év alatt megduplázódott. Magyarországon a feketepiac aránya 13 százalék, ami 0,9 milliárd szál illegális cigarettát jelentett 2024-ben, 0,38 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Ez 175 millió eurós adókiesést okozott az államnak.
A KPMG arra is rámutatott, hogy miközben az uniós adózatlan dohánytermékek aránya csökkent, a hamisítványok és a kizárólag adóelkerülésre gyártott úgynevezett „illicit white” termékek aránya jelentősen nőtt. A feketepiac 42 százalékát már a hamis dohánytermékek teszik ki.
A hevítettdohány-termékek piaca is tovább bővült: 2024-ben 9,1 százalékos növekedést mértek.
Magyarországon is nőtt az ilyen termékek fogyasztása, de Olaszország, Lengyelország és Németország vezeti ezt a szegmenst.
