illegális kereskedelem
feketepiac
dohányipar

Bekeményít a NAV: sokszorosára növekedett az illegális dohánykereskedelem – Nyugaton veszik, Keleten gyártják a hamis cigit

A dohánytermékek feketekereskedelmének hazai és nemzetközi helyzetéről tartott sajtótájékoztatót a NAV és a PMHU. Az eseményen bemutatták az IDEM-projektet, amelynek célja az illegális dohánytermékek kereskedelmének visszaszorítása.
Zováthi Domokos
2025.09.08, 11:25
Frissítve: 2025.09.08, 11:44

Magyarországon évente mintegy egymilliárd szál adózatlan cigaretta kerül forgalomba, melynek kétharmada hamisított termék – derült ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Illegális Dohány Elleni Munkacsoportja (IDEM) és a Philip Morris Magyarország Kft. (PMHU) közös sajtótájékoztatóján, amelyet az AI Summit Konferencián tartottak. A szervezetek bemutatták az IDEM-projektet, amely az illegális dohánytermék-kereskedelem visszaszorítását célozza.

illegális dohányipar cigaretta NAV
A cél az illegális dohánytermékek kereskedelmének visszaszorítása / Fotó: AFP

A PMHU adószabályozási főosztályvezetője, Pozsgai Zoltán hangsúlyozta: míg korábban mindössze 1–2 százalék volt az illegális cigaretta aránya, ma már 10 százalék körül mozog. Az évente elérhető 600–700 millió szál hamis termék nagy kihívás a hatóságok számára. „Új dimenziók nyíltak a cigarettahamisítás terén, és a szervezett bűnözés egyik fő tevékenységévé vált” – fogalmazott.

Drónok, dupla falú kamionok, online rendelés

Az illegális cigarettagyártók egyre kifinomultabb módszerekkel dolgoznak. Varga Sándor pénzügyőr ezredes, az IDEM vezetője elmondta: a hamis termékek földön, vízen és levegőben egyaránt eljutnak a fogyasztókhoz, gyakran teherautók rejtekfalaiban vagy drónok segítségével. Az online platformokon pedig bárki könnyedén rendelhet illegális cigarettát, megkerülve a hivatalos trafikrendszert.

Sokmilliárdos fogások

A NAV az elmúlt évben egy összehangolt akcióban 41 helyszínen csapott le, melynek során 156 tonna dohányt, 1 millió doboz cigarettát, valamint 2000 raklapnyi alapanyagot foglaltak le összesen 24 milliárd forint értékben. Magyarországon évente öt-hat illegális dohánygyárat számolnak fel, az Európai Unióban pedig 100–130 hasonló üzemet zárnak be, ezek közül 40–50 Lengyelországban található.

Ez hajtja az illegális piacot

A szakértők szerint az illegális cigarettakereskedelem növekedésének legfőbb oka a jövedéki adó emelése, amely a hivatalos árak növekedésével erősíti a keresletet az olcsóbb, hamis termékek iránt. Emellett a gyártáshoz szükséges gépek és alapanyagok könnyen beszerezhetők, sokszor Kínából, így a bűnszervezetek képesek fél áron kielégíteni a fogyasztói igényeket.

Súlyos egészségügyi kockázat a hamis dohánytermékeknél

Az illegális gyárakban készült termékek sok esetben penészesek, mérgező anyagokat tartalmaznak, ráadásul a forgalmazásuk megkerüli a szabályozott rendszert, így a fiatalok védelme sincs biztosítva. A hatóságok szerint a fogyasztók sokszor nincsenek tisztában a kockázatokkal, miközben az egészségkárosító hatások jelentősek lehetnek.

Európai trendek és magyar válaszok

Az illegális dohánytermékek iránti kereslet a legnagyobb

  • Franciaországban,
  • az Egyesült Királyságban
  • és Hollandiában,

de a gyártás főként Kelet-Európára koncentrálódik. A gyárak gyakran helyszínt váltanak, hogy elkerüljék a lelepleződést. Az IDEM hat kiemelt cselekvési irány mentén dolgozik, amelyek célja az illegális kereslet közvetlen csökkentése és a társadalmi tájékoztatás erősítése.

Az esemény részeként bemutattak egy új videoklipet is.

Európa évi 19 milliárd eurót veszít a feketepiac miatt

Hiába csökken az európai dohányfogyasztás, az illegális dohánytermékek piaca hatodik éve növekszik – derül ki a KPMG legfrissebb tanulmányából. A jelentés szerint 2024-ben az illegális  cigaretta a teljes fogyasztás 10 százalékát tette ki: vagyis minden tizedik elszívott szál a feketepiacról származik.

A 38 ország – köztük az EU teljes tagállománya – adatait feldolgozó jelentést David Bird, a KPMG igazgatója ismertette Brüsszelben. Elmondása szerint az európai cigarettafogyasztás ugyan 0,7 százalékkal csökkent, 521,9 milliárd szálra, de az illegális piac 52,2 milliárd szállal nőtt – ez 0,2 százalékos emelkedés.

Nyugaton a legtöbb az illegális dohány

A növekedés különösen Franciaországot és Hollandiát érinti. Franciaországban az illegális fogyasztás aránya már eléri a 38 százalékot, míg Hollandiában egyetlen év alatt megduplázódott. Magyarországon a feketepiac aránya 13 százalék, ami 0,9 milliárd szál illegális cigarettát jelentett 2024-ben, 0,38 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Ez 175 millió eurós adókiesést okozott az államnak.

A KPMG arra is rámutatott, hogy miközben az uniós adózatlan dohánytermékek aránya csökkent, a hamisítványok és a kizárólag adóelkerülésre gyártott úgynevezett „illicit white” termékek aránya jelentősen nőtt. A feketepiac 42 százalékát már a hamis dohánytermékek teszik ki.

A hevítettdohány-termékek piaca is tovább bővült: 2024-ben 9,1 százalékos növekedést mértek. 

Magyarországon is nőtt az ilyen termékek fogyasztása, de Olaszország, Lengyelország és Németország vezeti ezt a szegmenst.

