Avas, égető érzést keltő nyalókát hívnak vissza

A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással – írja az Origo a hatóság által közzétett információk alapján. A vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel (nyalóka) fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Az NKFH kéri a fogyasztókat, hogy ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásároltak, és a termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el!
A termékről készült, illusztrációs célú kép:
A holland cég honlapja szerint a vállalat édességek gyártásával foglalkozik 2001-es alapítása óta.
Az importot bonyolító hazai vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
