Riasztás érkezett: nem jelölt allergén a mogyorókrémben, azonnal visszahívják a népszerű terméket

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén érkezett bejelentés alapján nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak egy Törökországból importált mogyorókrémben.
Andor Attila
2025.09.16, 12:43
Frissítve: 2025.09.16, 13:53

A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi – áll a közleményben.

fogyasztóvédelem
Fogyasztóvédelem: nem jelölt allergén került a termékbe

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1. Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

2. Márka: Gourmet Celebi

3. Kiszerelés: 300.0 g

4. Tételszám: 8681334011195

5. MMI: 27/06/2026

6. Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)

7. Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének.

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

 

