Riasztás érkezett: nem jelölt allergén a mogyorókrémben, azonnal visszahívják a népszerű terméket

A termékből egy német importőrön keresztül Magyarországra is érkezett. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomon követi – áll a közleményben.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
1. Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém
2. Márka: Gourmet Celebi
3. Kiszerelés: 300.0 g
4. Tételszám: 8681334011195
5. MMI: 27/06/2026
6. Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)
7. Importőr: Akar GmbH (Németország)
Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének.
A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.
