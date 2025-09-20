Deviza
EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0% EUR/HUF390.47 0% USD/HUF332.45 0% GBP/HUF447.83 -0.04% CHF/HUF418.06 0% PLN/HUF91.58 0% RON/HUF76.92 0% CZK/HUF16.07 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nyugdíj
November
október
utalás
emelés

Fontos tudni: máskor érkezik a nyugdíj októberben – novemberben jön az igazi meglepetés

Korábban érkezik októberben a nyugdíj az arra jogosultakhoz ahhoz képest, mint ami jellemzi a havi kifizetések időpontját. A nyugdíjak bankszámlákon való jóváírása általában minden hónap 12. napján történik meg. Októberben azonban 12-e vasárnap, így a nyugdíjra jogosultak két nappal korábban, már október 10-én számíthatnak a jóváírásra.
VG
2025.09.20, 13:31
Frissítve: 2025.09.20, 14:24

Idén utoljára július hónapban fordult elő, hogy a nyugdíj bankszámlákon való jóváírása nem a hónap 12. napján, hanem korábban történt meg – írja az Origo a Magyar Államkincstár által közzétett információk alapján. Abban a hónapban 12-e szombatra esett, így az érintettek pénteken, július 11-én kapták meg bankszámlán való jóváírással járandóságukat. A hamarosan kezdődő idei októberben szintén módosul a jóváírás általában a hónap 12. napjára eső napja.

nyugdíj, illusztráció
Nyugdíjas vásárló egy zöldség-gyümölcs piacon (illusztráció)
Fotó: Shutterstock

Két nappal korábban érkezik a nyugdíj a megszokott dátumhoz képest

Október 10-e péntekre esik, így ezen a napon várható a nyugdíjak és a nyugdíjszerű járandóságok jóváírása, mert 12. ezúttal vasárnapi nap lesz.

Fontos, hogy ez a változás csak azokat a nyugdíjasokat érinti, akik bankszámlára való utalással kérik járandóságukat. Amennyiben az ellátás postai úton kerül kifizetésre, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított ún. nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.

Az Origo az októberi nyugdíjutalás kapcsán felidézi, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi kormányinfón jelentette be: januárig visszamenőleg 1,6 százalékos nyugdíjemelés jár az időseknek.

Ez egy átlagnyugdíj esetén mintegy 47 200 forintot jelent, amelyet a jogosultak novemberben egy összegben kapnak meg.

Idén januárban a kormány 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, amely mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő számára jelentett érdemi segítséget. Erről részleteket a Világgazdaság cikkében talál.

További segítséget jelent a nyugdíjasoknak, hogy a korábbi kormánydöntés nyomán megkezdődött és rendben zajlik a nyugdíjasoknak járó hidegélelmiszer-utalvány kézbesítése. A kézbesítés Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója szerint október 15-ig zajlik, addig minden érintettnek meg kell kapnia az őt megillető utalványt.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

Harmincezer forintot kapott másfél millió nyugdíjas a kormánytól: számot adott a miniszterelnök főtanácsadója
Orbán Viktor néhány napja beszélt arról, hogy mindent meg fognak tenni a nyugdíjasok további támogatásáért. Az élelmiszer-utalvány az egyik elem.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu