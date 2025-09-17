Nyugdíjemelés visszamenőleg: bőkezű támogatást kapnak az idősek – már novemberben érkezik a pluszpénz

A kormány szerdán 4,8 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött: ez visszamenőleg jár az időseknek, és átlagosan 47 ezer forint plusztámogatást jelent a novemberi nyugdíjjal együtt.

Gulyás Gergely a kormányinfón bejelentette: novemberben érkezik a nyugdíjkiegészítés, amely átlagosan 47 ezer forinttal növeli az ellátásokat / Fotó: Shutterstock

A mai kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be, hogy a kabinet kiegészítő nyugdíjemelést ad a nyugdíjasoknak.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a nyugdíjas-infláció 4,8 százalék lett, ezért 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy

a nyugdíjasok novemberben átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez egy összegben.

A decemberi nyugdíj összege pedig már tartalmazni fogja a megemelt szintet, vagyis az év végéig átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak az érintettek.

Ismét bőkezű támogatást kapnak a nyugdíjasok

Az intézkedés összesen 112 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek, de a miniszter hangsúlyozta: a fedezet rendelkezésre áll. Gulyás leszögezte:

A kiegészítés célja, hogy az infláció miatt ne veszítsenek a nyugdíjasok a vásárlóerejükből.

Az elmúlt években a kabinet rendszeresen biztosított év végi kompenzációt az infláció alakulása miatt, és a mostani emelés is ezt a gyakorlatot folytatja. A pluszpénz célja, hogy az idősek megőrizzék vásárlóerejüket a megemelkedett árak mellett.

A kormányinfón elhangzottak szerint az intézkedés több millió embert érint, és a novemberi kifizetéskor már érezhetően növeli a nyugdíjak összegét.