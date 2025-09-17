Nyugdíjemelés visszamenőleg: bőkezű támogatást kapnak az idősek – már novemberben érkezik a pluszpénz

A kormány szerdán 4,8 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött: ez visszamenőleg jár az időseknek, és átlagosan 47 ezer forint plusztámogatást jelent a novemberi nyugdíjjal együtt.
A mai kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be, hogy a kabinet kiegészítő nyugdíjemelést ad a nyugdíjasoknak.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a nyugdíjas-infláció 4,8 százalék lett, ezért 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
Az intézkedés összesen 112 milliárd forintos kiadást jelent a költségvetésnek, de a miniszter hangsúlyozta: a fedezet rendelkezésre áll. Gulyás leszögezte:
A kiegészítés célja, hogy az infláció miatt ne veszítsenek a nyugdíjasok a vásárlóerejükből.
Az elmúlt években a kabinet rendszeresen biztosított év végi kompenzációt az infláció alakulása miatt, és a mostani emelés is ezt a gyakorlatot folytatja. A pluszpénz célja, hogy az idősek megőrizzék vásárlóerejüket a megemelkedett árak mellett.
A kormányinfón elhangzottak szerint az intézkedés több millió embert érint, és a novemberi kifizetéskor már érezhetően növeli a nyugdíjak összegét.
