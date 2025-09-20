Deviza
Nyitrai Zsolt

Harmincezer forintot kapott másfél millió nyugdíjas a kormánytól: számot adott a miniszterelnök főtanácsadója

Orbán Viktor néhány napja beszélt arról, hogy mindent meg fognak tenni a nyugdíjasok további támogatásáért. Az élelmiszer-utalvány az egyik elem.
Hecker Flórián
2025.09.20, 09:11
Frissítve: 2025.09.20, 10:48

Több mint másfél millió nyugdíjas kapta meg eddig a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt – közölte a miniszterelnök főtanácsadója szombaton a Facebook-oldalán.

Élelmiszer-utalvány: számot adott a miniszterelnök főtanácsadója a nyugdíjasoknak / Fotó: Kurucz Árpád

Nyitrai Zsolt egészen pontosan arról írt, hogy a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt eddig

1 540 038 nyugdíjas kapta meg.

Ugyanakkor azt is megerősítette a közzétett fotón, hogy október 15-ig mindenkinek kézbesítik az utalványt. A főtanácsadó a bejegyzésben kiemelte: a kormány kiáll a nyugdíjasok érdekeiért és megvédi a juttatásaikat.

 

Mindez ráerősít arra, amiről Orbán Viktor is beszélt a napokban. A miniszterelnök évadnyitó beszédet mondott a Fidesz–KDNP frakcióülésén, Balatonfüreden. A frakciók tagjainak adott helyzetértékelését azzal indította, hogy a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg, ezt igazolják a közvélemény-kutatások, elemzések is.

A miniszterelnök az elmúlt időszak eredményeiről beszélt, elsőként arról, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően az átlagbér és a minimálbér a többszörösére nőtt, a reálbérek folyamatosan nőnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni. Szeptemberben elindult az Otthon Start program, otthonteremtési lehetőséget biztosítva minden elsőlakás-vásárlónak.

Hozzátette, hogy a fix 3 százalékos lakáshitel ugyan már most jelentős népszerűségnek örvend, de rengeteg munka van még azzal, hogy minél szélesebb körhöz eljusson.

Nemcsak az otthonteremtési támogatás, de az adókedvezmények széles köre is segíti a magyar családokat. A már évek óta működő családtámogatási rendszerben megkétszerezik a családi adókedvezményt, most ősztől pedig újabb adócsökkentések segítik a magyar családokat – idézte fel a miniszterelnök az szja-mentesség kiterjesztését a három-, valamint a kétgyermekes anyákra is.

Azt is mondta, hogy mindezek mellett folyamatosan zajlik a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása. Kijelentette, hogy 

mindent meg fognak tenni a nyugdíjasok további támogatásáért.

Arról ugyanakkor egyelőre nem jelent meg információ, hogy új támogatási elem megjelenhet-e. Ugyanakkor az eldőlt, hogy a kormány 4,8 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött: ez visszamenőleg jár az időseknek, és átlagosan 47 ezer forint plusztámogatást jelent a novemberi nyugdíjjal együtt.

