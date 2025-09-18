Orbán Viktor zárt ajtók mögött nagy ígéretet tett a nyugdíjasoknak: további támogatások jöhetnek a kormánytól - sok munka lesz a 3 százalékos hitellel

Az őszi parlamenti szezont megnyitva megtartotta a kihelyezett frakcióülését a Fidesz–KDNP Balatonfüreden.

Orbán Viktor zárt ajtók mögött nagy ígéretet tett a nyugdíjasoknak / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

A Magyar Nemzet értesülései szerint Orbán Viktor miniszterelnök zárt körű beszédének középpontjában a kormányra és a képviselőcsoportra váró feladatok, valamint a Brüsszelből érkező, hazánkat fenyegető veszélyek és azok elhárítása állt.

A lap információi szerint Orbán Viktor a frakciók tagjainak adott helyzetértékelését azzal indította, hogy a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg, ezt igazolják a közvélemény-kutatások, elemzések is.

A miniszterelnök az elmúlt időszak eredményeiről beszélt, elsőként arról, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően az átlagbér és a minimálbér a többszörösére nőtt, a reálbérek folyamatosan nőnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni. Szeptemberben elindult az Otthon Start program, otthonteremtési lehetőséget biztosítva minden elsőlakás-vásárlónak.

Hozzátette, hogy

a fix 3 százalékos lakáshitel ugyan már most jelentős népszerűségnek örvend, de rengeteg munka van még azzal, hogy minél szélesebb körhöz eljusson.

Nemcsak az otthonteremtési támogatás, de az adókedvezmények széles köre is segíti a magyar családokat. A már évek óta működő családtámogatási rendszerben megkétszerezik a családi adókedvezményt, most ősztől pedig újabb adócsökkentések segítik a magyar családokat – idézte fel a miniszterelnök az szja-mentesség kiterjesztését a három-, valamint a kétgyermekes anyákra is.

Azt is mondta, hogy mindezek mellett folyamatosan zajlik a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása.