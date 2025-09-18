Deviza
EUR/HUF390.47 +0.12% USD/HUF331.24 +0.43% GBP/HUF450.45 +0.18% CHF/HUF418.59 +0.04% PLN/HUF91.59 -0.08% RON/HUF76.99 +0.02% CZK/HUF16.03 -0.03% EUR/HUF390.47 +0.12% USD/HUF331.24 +0.43% GBP/HUF450.45 +0.18% CHF/HUF418.59 +0.04% PLN/HUF91.59 -0.08% RON/HUF76.99 +0.02% CZK/HUF16.03 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Fidesz-KDNP
Orbán Viktor
miniszterelnök

Orbán Viktor zárt ajtók mögött nagy ígéretet tett a nyugdíjasoknak: további támogatások jöhetnek a kormánytól - sok munka lesz a 3 százalékos hitellel

A miniszterelnök parlamenti évadnyitó beszédet mondott a Fidesz–KDNP frakcióülésén, Balatonfüreden. Orbán Viktor nagy ígéretet tett.
VG
2025.09.18, 07:27
Frissítve: 2025.09.18, 08:15

Az őszi parlamenti szezont megnyitva megtartotta a kihelyezett frakcióülését a Fidesz–KDNP Balatonfüreden. 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor zárt ajtók mögött nagy ígéretet tett a nyugdíjasoknak / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

A Magyar Nemzet értesülései szerint Orbán Viktor miniszterelnök zárt körű beszédének középpontjában a kormányra és a képviselőcsoportra váró feladatok, valamint a Brüsszelből érkező, hazánkat fenyegető veszélyek és azok elhárítása állt. 

A lap információi szerint Orbán Viktor a frakciók tagjainak adott helyzetértékelését azzal indította, hogy a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg, ezt igazolják a közvélemény-kutatások, elemzések is.

A miniszterelnök az elmúlt időszak eredményeiről beszélt, elsőként arról, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően az átlagbér és a minimálbér a többszörösére nőtt, a reálbérek folyamatosan nőnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni. Szeptemberben elindult az Otthon Start program, otthonteremtési lehetőséget biztosítva minden elsőlakás-vásárlónak. 

Hozzátette, hogy 

a fix 3 százalékos lakáshitel ugyan már most jelentős népszerűségnek örvend, de rengeteg munka van még azzal, hogy minél szélesebb körhöz eljusson.

Nemcsak az otthonteremtési támogatás, de az adókedvezmények széles köre is segíti a magyar családokat. A már évek óta működő családtámogatási rendszerben megkétszerezik a családi adókedvezményt, most ősztől pedig újabb adócsökkentések segítik a magyar családokat – idézte fel a miniszterelnök az szja-mentesség kiterjesztését a három-, valamint a kétgyermekes anyákra is.

Azt is mondta, hogy mindezek mellett folyamatosan zajlik a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok postázása.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu