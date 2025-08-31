Rárepült a Lidl a nyugdíjasok élelmiszer-utalványára

A posta még meg sem kezdte a nyugdíjasoknak járó 30 ezer forintos élelmiszer-utalványok kézbesítését, a Lidl máris lecsapott a lehetőségre – derült ki az olvasónk által a szerkesztőségbe eljuttatott szórólapból.

Hétfőtől kézbesítik a nyugdíjasok élelmiszer-utalványát / Fotó: Világgazdaság

A multinacionális kiskereskedelmi lánc ugyanis olyan akciót hirdetett, amely szerint, ha szeptember 4-től valaki legalább 5 ezer forint összértékben, az utalványt felhasználva vásárol valamelyik egységében, további 500 forintos Lidl-kuponnal ajándékozza meg a cég.

Az élelmiszer-utalványok kézbesítését amúgy a posta hétfőn kezdi meg – erről Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója beszélt a Facebook-oldalán vasárnap közzétett videóban.

Azt mondta, az élelmiszerláncok indokolatlan áremelése miatt kialakult, bonyolult helyzetben Magyarország kormánya a nyugdíjasokat árréscsökkentéssel és élelmiszer-utalvánnyal segíti.

Az utalványra jogosultak a nyugdíjasok és más nyugdíjszerű ellátásban részesülők, például a fogyatékossággal élők is megkapják ezt az utalványt – tette hozzá.

A postások szeptember 1-je és október 15-e között kézbesítik az utalványokat,

melyeket december 31-ig lehet felhasználni hideg élelmiszer vásárlására.

Be lehet váltani hazai kereskedelmi láncok üzleteiben, diszkontokban, pékségekben, hentesnél, zöldségesnél, piacon és az őstermelőknél.

Ugyanakkor az utalványból nem lehet meleg ételt, alkoholt, dohányterméket, vegyipari árut, kozmetikai cikket venni

– ismertette.

Az utalványok nem névre szólók, bárki felhasználhatja őket.

Az utalványt nem lehet készpénzre váltani, és pénz sem jár vissza belőle – közölte.

A nyugdíjasok számíthatnak az Orbán Viktor vezette polgári kormányra

– mondta Nyitrai Zsolt.