Megvan az első nyugati politikus, aki megértette, miért vesz Magyarország az oroszoktól energiát

Marco Rubio amerikai külügyminiszter Pozsonyban hívta fel Magyarország külügyminiszterét, Szijjártó Pétert — közölte Szijjártó Facebook-oldalán.

Az amerikai külügyminiszter telefonon kereste Szijjártó Pétert / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A két külügyminiszter beszélgetésükben hangsúlyozta annak fontosságát, hogy támogassák az orosz–ukrán háború befejezésére irányuló békefolyamatot egy tartós, tárgyalásos megoldás révén.

Donald Trump az ukrajnai háború eszkalációjának irányába mutató friss fejlemények ellenére továbbra is kitart a béke-erőfeszítései mellett, amelyeket a magyar kormány is minden erejével támogat – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Pozsonyban, miután amerikai kollégájával egyeztetett.

A Marco Rubióval folytatott telefonbeszélgetésben megköszönte az Egyesült Államok kormányának erőfeszítéseit az elmúlt hónapokban, és úgy vélekedett, hogy az elmúlt hetek és hónapok visszaigazolták azt, hogy Donald Trump elnök jelenti mára az egyetlen reményt az ukrajnai háború lezárására.

„Csak Donald Trump az a politikus ma a világpolitikában, aki vissza tudja hozni a békét három és fél év háború után Közép-Európába. Megköszöntem Donald Trump és az amerikai kormány kitartását, hiszen látható, hogy rendkívül nehéz a béketeremtés Ukrajna és Oroszország között” – mondta Szijjártó Péter Facebook-videójában.

Megemlítette az utóbbi napok lengyelországi eseményeit is, amikor orosz drónok mélyen behatoltak az ország légterébe. Kiemelte, hogy bár ez az eset háborús eszkaláció irányába mutatott, az európai politikusok nagy része mégis Donald Trump békeerőfeszítései ellen dolgozik.

Arról biztosítottam Marco Rubiót, hogy Magyarország, a magyar kormány minden erejével támogatja Donald Trump béke-erőfeszítéseit, segítjük ezeket. Őszintén reméljük, hogy Donald Trump nem adja fel a béketörekvéseit, mert akkor elveszítjük a reményt a békére ebben a térségben – mondta Szijjártó Péter.

A miniszter rámutatott, hogy Donald Trump idén januári hivatalba lépése óta már hat amerikai vállalati beruházást jelenthettek be Magyarországon, illetve a kormány elköteleződött az amerikai technológia mellett a hazánk biztonságos energiaellátásához szükséges kis moduláris nukleáris reaktorok telepítése tekintetében.