Gulyás Gergely

Magyar vétó: Gulyás Gergely tiszta vizet öntött a pohárba – Brüsszel szankciói nem torpedózhatják meg a gazdaságot

A miniszter az ukrán kapcsolatokról is határozott üzenetet küldött. Magyarország csak akkor él vétóval az uniós szankciók ügyében, ha közvetlen kárt okoznak a gazdaságnak – közölte Gulyás Gergely.
VG
2025.09.17., 19:15

A kormány a jövőben is csak akkor támogat uniós szankciós döntéseket, ha azok nem sértik a magyar érdekeket – mondta Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón. A miniszter azt is egyértelművé tette, hogy Ukrajna felé a jó szomszédi viszony alapja a korábbi kisebbségi jogok helyreállítása.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely szerint Magyarország csak akkor él vétóval az uniós szankciós ügyekben, ha közvetlen kárt okoznak a gazdaságnak / Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Gulyás Gergely: olyan csomagot nem fogadunk el, amely Magyarországnak árthat

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint minden egyes uniós szankciós csomagnál próbálják győzködni Magyarországot, de a kormány álláspontja változatlan: ha egy intézkedés nem okoz közvetlen gazdasági kárt, akkor nem akadályozzák az elfogadását, ám ha igen, akkor nem tudják támogatni. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán, a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetése után jelentette be, hogy Brüsszel hamarosan be fogja mutatni az egy nappal korábban elhalasztott 19. szankciócsomagját, amely a

  • kriptovalutákat,
  • az orosz bankszektort
  • és az energiaágazatot venné célba.

Az uniós vezető szerint Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, így ezek az ukrajnai vérontást is finanszírozzák. Brüsszel emiatt további korlátozásokat akar bevetni az orosz gáz- és olajexport ellen, még akkor is, ha az uniós tagállamok gazdaságát veszélyezteti.

Egy másik kérdésre válaszolva Gulyás Gergely leszögezte: Magyarország szankcióellenes, így az Izrael elleni szankciók esetében is ez a helyzet. 

 

A miniszter a szerdai kormányinfón az ukrán kapcsolatokra is kitért. Mint mondta, világossá tették az ukrán miniszterelnök-helyettes számára, hogy Magyarország csak akkor tud valódi jó szomszédi viszonyról beszélni, ha Kijev visszaállítja a 2015 előtti egyéni és közösségi nemzetiségi jogokat. 

Ez szerinte mindig is megkerülhetetlen alapja volt a kétoldalú kapcsolatoknak.

A miniszter hozzátette: remélik, hogy az ukrán fél meghallgatja és figyelembe veszi a magyar kéréseket.

Ursula von der Leyen váratlanul felhívta Trumpot, megállapodás született az EU és Amerika között: sorsfordító napok jönnek, összeállt a végső terv Putyin ellen

Az EU elnöke szerint Oroszország a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételeiből finanszírozza az ukrajnai vérontást. Meggyengítése érdekében a bizottság javasolja az orosz fosszilis tüzelőanyagok behozatalának felgyorsított megszüntetését.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12002 cikk

 

 

