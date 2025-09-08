Trükközhetünk a fix 3 százalékos lakáshitellel — így jöhetünk ki még olcsóbban

Már elérhető az Otthon Start program hitele a bankok kínálatában, amely kiemelkedő lehetőség az első lakásukat vásárlók számára. A tényleges előnyök maximalizálásához érdemes tisztában lenni azzal, hogy a kedvezményesebb törlesztőrészlet és a piaci ajánlatok havi törlesztője közötti különbség hogyan fordítható még inkább a javunkra — a money.hu szakértői összeszedték , hogyan spórolhatunk milliókat, miközben a hitel előnyeit élvezzük.

Az Otthon Start program előnyeit változatos módokon használhatjuk ki / Fotó: Shutterstock

Tegyük el a különbözetet

A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel és a legkedvezőbb piaci lakáshitel-konstrukciók között akár 11-27 millió forintos különbség is lehet a teljes visszafizetendő összegben hitelösszegtől függően, és ezt a megtakarítást még tovább növelhetjük okosan megválasztott pénzügyi döntésekkel.

Már egy lakás-takarékpénztár (LTP) is jelentős megtakarítást eredményezhet: a futamidő végére akár több millió forinttal kevesebb visszafizetendő összeggel lehet számolni. A money.hu szakértőinek számítása szerint egy 20 milliós hitelnél több mint 2 millióval, egy 50 milliós hitelnél már több mint 5 millióval kell kevesebbet visszafizetni, ha a törlesztő-különbözetet 8 évig lakástakarék-megtakarításra fordítjuk. A megtakarítás mértéke így lényegében megfelel annak, mintha a már eleve vonzó 3 százalékos kamat helyett csak mindössze 2,3 százalékot fizetnénk a hitel után. Ennek hátránya, hogy az LTP megtakarítás – mint azt neve is sugallja – kizárólag lakáscélra használható fel, és minden felhasználást igazolni kell, ami kötöttséget jelent a többi megtakarítási formához képest.

Önsegély és tehermentesítés

Az önsegélyező pénztári megtakarítás is besegíthet a havi terhekbe, hiszen ebből havonta legfeljebb a bruttó minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg (2025-ben kb. 43.620 Ft) lakáshitel-törlesztésre fordítható, amely után az állam az összes befizetés 20 százalékát (maximum 150.000 Ft/év) adójóváírásként visszafizeti. Ha csak lakáscélra fordítjuk a pénzt, akkor tehát érdemes havonta kb. 36 350 Ft-ot befizetni, amihez az állam hozzáteszi a további 20 százalékot szja-visszatérítés formájában. Mindezt az adós és akár az adóstárs is igénybe veheti, így megkétszerezve az erre fordítható támogatást.