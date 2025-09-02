Deviza
null
ingatlan
Otthon Start Program
Orbán Viktor

Fix 3 százalékos hitel: Orbán Viktor bemutatta, hogyan lehet „hipersebességgel" felvenni

Csak be kell menni a bankba és elintézni a papírokat. Az Otthon Start felvétele ugyanúgy működik, mint egy hagyományos, piaci alapú lakáshitel igénylése.
VG
2025.09.02., 20:47

A fix 3 százalékos hitel, az Otthon Start program első lakás vásárlását segítő lehetősége hétfőtől igényelhető, és nincs is sok dolga annak, aki szeretné azt felvenni. Orbán Viktor miniszterelnök egy, a Facebookra feltöltött videóban mutatta be, mennyire egyszerű is az igénylés.

LUS_IMG_3519
Fotó: Kallus György

A felvétel egy, a program kedvezményezettjének számító fiatal szemszögéből mutatja be a történteket, aki hosszas vívódás után inkább úgy dönt, hogy mégsem fizet 250 ezer forintot az albérletért, és a bérleti szerződés aláírása helyett inkább a bankba megy, ahol gyors ügyintézés után inkább saját lakást vásárol. Az ingatlan vásárlását támogató lehetőség keretében biztosan nem fog havi 250 ezer forintot fizetni a lakhatásért, hiszen a törlesztőrészlet maximális, 50 millió forintos felvett összeg esetén is alacsonyabb ennél.

Az Otthon Start program feltételei tényleg kifejezetten kedvezőek, ezért is sürget mindenkit a miniszterelnök arra, hogy éljenek a lehetőséggel.

Startolj rá!

– zárul a felvétel.

