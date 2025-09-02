Rekordrajtot vett a fix 3 százalékos hitel: megrohamozták a bankokat, tolonganak az ügyfelek

Elstartolt fix 3 százalékos hitel, az első nap pedig nagyon erősre sikeredett – jelentette ki Facebook-oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A posztban leírja, hogy a program iránti érdeklődés óriási, a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett. A pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír.
„Már most látszik, hogy sokéves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni! Mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés” – írja Panyi. Elmondása szerint bejött, amire számítottak, a fix 3 százalékos hitel óriási versenyt indított a bankoknál, már az első napon sorra jelentették be az ügyfelek számára általuk ajánlott újabb és újabb kedvezményeket. A bankok a gyors és személyre szabott eljárás, megerősített banki ügyintézői jelenlét, és meghosszabbított nyitvatartás mellett rengeteg kedvezményt kínálnak az otthon startosok részére:
Az államtitkár azt is kiemelte, hogy tegnap egy nagyon fontos döntés is született: a Magyar Nemzeti Bank eltörli az elsőlakás-vásárlók 10 százalékos önerő szabályára vonatkozó életkori megkötését, valamint korhatártól függetlenül érkezik a 10 százalékos önrész lehetősége az Otthon Start hiteleknél. Az új szabály kedden már hatályba is lépett.
Panyi posztjában felidézte: az Ingatlan.com elemzése kimutatta, hogy éves alapon 17 százalékkal több eladásra kínált ingatlant töltöttek fel augusztus hónapban. Budapesten még nagyobb, 36 százalékos a növekedés.
Tehát több ezer eladó gondolja úgy, hogy most valós esély nyílhat az ingatlana eladására. Ahogy elmondtuk korábban: sok ezer új ingatlan érkezik az elsőlakás-vásárlók számára!
– írja bejegyzésében Panyi Miklós.
A támogatás elindulásával együtt megérkezett a FIX 3% Startolj rá applikáció, ami elérhető minden Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonról (a Play Áruházban), az Apple támogatás majd csak később érkezik – egyelőre még jóváhagyásra vár.
„Amire számítottunk: megindult a verseny a bankok közt” – írta már a program indulásáról a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós, aki arra utalt a közösségi oldalán, amit a Világgazdaság is megírt: nem kellett sokat várni arra, hogy meginduljon a bankok rohama az ügyfelekért. Először a Gránit és a CIB Bank, majd az MBH jelentett be akciós feltételeket.
A fix 3 százalékos kamatozású, maximum 25 éves futamidejű, alapesetben 10 százalék önerővel elérhető állami lakáshitel egyedülálló lehetőség, amely a tulajdonosi állapotból indul ki, korhatárkorlát nincs. A felvehető maximális hitelösszeg 50 millió forint. A babaváró hitellel vagy a CSOK-kal ellentétben nem feltétel a házasság vagy a gyermek megléte, de mivel a hitelprogram kombinálható az összes családtámogatási, otthonteremtési programmal, ezért a fiatal elsőlakás-vásárlók mellett a gyermekvállalásban gondolkodók és a családok is jól járnak vele. A programban részt vehet minden 18 év feletti, jövedelemmel rendelkező személy, aki az elmúlt tíz évben nem vagy csak 15 millió forint érték alatti ingatlannal, vagy legfeljebb 50 százalék alatti tulajdonhányaddal rendelkezett, akár öröklés útján, emellett fel tud mutatni legalább kétéves tb-jogviszonyt, büntetlen előéletű, nincsen köztartozása és hitelképes.
Az Otthon Start programról szóló jogszabály különféle ingatlantípus megvásárlását teszi lehetővé, vehetünk belőle lakást, házat és tanyát, de építkezésre is fordítható a hitel. Földrajzi megkötés nincs, de azt szabályozzák, hogy lakást maximum 100, családi házat és tanyát 150 millióért vásárolhatunk úgy, hogy azok négyzetméterenkénti ára nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot. Bár a program nyílt végű, a piacra jellemző 6–9 százalékos lakáshitelkamatokat és a 25 év alatt megspórolható akár több tízmillió forintot nézve érdemes mihamarabb lépni. A programot a hazai kereskedelmi bankok nyújtják az állami szabályozás alapján.
