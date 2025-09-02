Elstartolt fix 3 százalékos hitel, az első nap pedig nagyon erősre sikeredett – jelentette ki Facebook-oldalán Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. A posztban leírja, hogy a program iránti érdeklődés óriási, a bankoknál egy nap alatt több ezer ügyfél jelentkezett. A pénzintézetek felkészültek voltak, bírták a terhelést, nagyobb fennakadásról sehonnan sem érkezett hír.

Rekordrajtot vett a fix 3 százalékos hitel: megrohamozták a bankokat, tolonganak az ügyfelek / Fotó: MMD Creative / Shutterstock

„Már most látszik, hogy sokéves ingatlan- és hitelpiaci rekordok fognak megdőlni! Mozgásba lendül az ingatlanpiac és a hitelezés” – írja Panyi. Elmondása szerint bejött, amire számítottak, a fix 3 százalékos hitel óriási versenyt indított a bankoknál, már az első napon sorra jelentették be az ügyfelek számára általuk ajánlott újabb és újabb kedvezményeket. A bankok a gyors és személyre szabott eljárás, megerősített banki ügyintézői jelenlét, és meghosszabbított nyitvatartás mellett rengeteg kedvezményt kínálnak az otthon startosok részére:

az ügyletkötési díjakat és költségeket részlegesen vagy teljesen elengedik;

egyszeri több százezer forintos számlajóváírásokat alkalmaznak;

3 százalék alatti kamatokat kínálnak.

Az államtitkár azt is kiemelte, hogy tegnap egy nagyon fontos döntés is született: a Magyar Nemzeti Bank eltörli az elsőlakás-vásárlók 10 százalékos önerő szabályára vonatkozó életkori megkötését, valamint korhatártól függetlenül érkezik a 10 százalékos önrész lehetősége az Otthon Start hiteleknél. Az új szabály kedden már hatályba is lépett.

Panyi posztjában felidézte: az Ingatlan.com elemzése kimutatta, hogy éves alapon 17 százalékkal több eladásra kínált ingatlant töltöttek fel augusztus hónapban. Budapesten még nagyobb, 36 százalékos a növekedés.

Tehát több ezer eladó gondolja úgy, hogy most valós esély nyílhat az ingatlana eladására. Ahogy elmondtuk korábban: sok ezer új ingatlan érkezik az elsőlakás-vásárlók számára!

– írja bejegyzésében Panyi Miklós.

A támogatás elindulásával együtt megérkezett a FIX 3% Startolj rá applikáció, ami elérhető minden Android operációs rendszerrel rendelkező mobiltelefonról (a Play Áruházban), az Apple támogatás majd csak később érkezik – egyelőre még jóváhagyásra vár.