„Nagy átfogó adatok csak egy hónap után lesznek, de azt örömmel mondhatjuk, hogy a második héten is óriási volt az érdeklődés a bankokban az Otthon Start program miatt. Átlagosan napi ezer ember fordult meg a bankokban azért, hogy otthon startos hiteligénylést nyújtson be” – mondta Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón.

Otthon Start program: akár napi ezren is megfordulnak a bankokban a hitelekért / Fotó: Radoslaw Maciejewski

A miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: most már több mint tízezer hiteligénylés van a bankok előtt. „Ez mutatja ennek a programnak a sikerességét, mutatja, hogy ez a célkitűzés – hogy albérlőből tulajdonossá váljanak elsősorban a fiatalok – széles igénnyel találkozik. Azok a keretek, melyeket ez a program megteremt, a fix 3 százalékos hiteltörlesztés, az igenis olyan lehetőség, amivel nagyon sokan élnek” – mondta Gulyás Gergely.

A miniszter kiemelte, hogy

az érdeklődés országos szintű,

nem csak a nagy városokban vagy Budapesten. Gulyás Gergely elmondta, hogy a program miatt azzal számolnak, hogy még idén 10-15 ezer lakás építése idulhat meg, ami több tízezerre is felfuthat hat hónap alatt, ami természetesen több munkahelyet teremt az építőiparban is.

Szédületesen gyorsan kelnek el az ingatlanok hazánkban

Jelentős élénkülés látható az országos lakáspiacon, elsősorban az elsőlakás-vásárlóknak szeptembertől elérhető kedvezményes lakáshitelt biztosító Otthon Start programnak köszönhetően – olvasható az Ingatlan.com közleményében. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője hangsúlyozta:

„Az értékesítési időt leginkább a továbbköltözést tervezőknek kell szem előtt tartaniuk. Nekik muszáj kiszámolniuk, hogy mennyi idő alatt tudják értékesíteni a meglévő otthonukat, mielőtt lefoglalózzák a következőt. A végső vételár kifizetésére esetlegesen elhamarkodottan vállalt dátum könnyen a foglaló elvesztésével járhat, ha vevőként nem tudnak határidőben fizetni. Ugyanakkor most szerencsés helyzetben vannak az eladók, mert a trendeket figyelembe véve az eladási idők rövidülnek.”