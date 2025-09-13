Különös ázsiai élelmiszerbolt tűnt fel Magyarországon: már két üzletet is nyitott – de kell-e félnie a Lidlnek?

A QQ Express boltlánc kínálatában elsősorban az ázsiai élelmiszerek, gyorsételek, snackek találhatók meg, így a kínálat jellege alapján elsősorban ezen szortiment mentén próbálhat versenyezni más kisbolt-hálózatokkal – írja az Origo. A kiskereskedelmi üzletlánc azonban szolgáltatásként olyat is kínál a vásárlóknak, amit eddig főként külföldön már jelen lévő boltláncoknál lehetett csak tapasztalni: az ételeket – például forró vízzel készülő instant leveseket – helyben is lehet készíteni, így el is fogyasztani.
A lap a vállalkozás honlapján található információk alapján azt írja, hogy a QQ Express az ASIA FOOD FAMILY KFT. élelmiszer-kiskereskedelmi és nagykereskedelmi márkája, kifejezetten az ázsiai élelmiszerek nemzetközi piacon való megjelenésének szándékával jött létre. A vállalat 2024-ben alakult Budapesten, két saját márkanéven megtalálható üzletük mellett B2B nagykereskedelmi hálózatot is működtetnek.
Kifejezetten ázsiai élelmiszereket kínáló üzletek persze már eddig is megtalálhatók voltak a magyar kiskereskedelemben, a QQ Express azonban a kényelmi ételek helyben való elkészítése mellett nem csak gyors vásárlást, hanem gyors étkezési lehetőséget is kínál. Erre más boltláncoknál, például a 7-Elevennél látni példát, de ez a hatalmas nemzetközi lánc még nem lépett be a magyar piacra.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.