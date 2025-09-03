Újabb legendás magyar üdítőmárka tér vissza – ezekben az ízekben lehet kapni

Újabb klasszikus magyar üdítőmárka tért vissza a boltok polcaira: a Márka Üdítőgyártó Kft. 2025 augusztusában újraindította a Róna üdítők forgalmazását. A Róna az 1970-es és 1980-as években az egyik legnépszerűbb hazai üdítőitalnak számított, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a magyar italpiacnak.

Fotó: Róna üdítő / Facebook

Az újra piacra kerülő termékek kóla- és narancsízben érhetők el, 2 literes PET-palackos kiszerelésben. A visszatérés célja, hogy a retró termékek iránti megnövekedett keresletet kiszolgálják, és lehetőséget adjanak a fogyasztóknak a gyerekkori ízek újraélésére.

A vállalat 2018 óta több mint 12 milliárd forint értékű beruházást hajtott végre. Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a Márka termelése tovább bővült: A cég 2025-ben 184 főt foglalkoztat, éves nettó árbevétele pedig meghaladja a 24 milliárd forintot. A Márka Üdítőgyártó Kft. jelenleg mintegy 80-féle üdítőitalt gyárt, köztük a Márka, Traubisoda, Gyöngy, Adrenalin és Kobra márkákat is.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy ismét kapható a rendszerváltás előtti évek egyik legismertebb magyar üdítője, a Traubisoda, miután az idei év elején a Márka Üdítőgyártó Kft. hosszú távú megállapodást kötött a Traubisoda gyártásának és forgalmazásának jogaira. A cég három ízben gyártja az italt: a hagyományos szőlő-, a cukormentes zéró, valamint egy kékszőlőváltozatban.