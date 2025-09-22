Megvan, hogy kit jelölnek MNB-alelnöknek – Varga Mihály egy igazi rekordert kaphat maga mellé

A parlament gazdasági bizottsága hétfőn délelőtt hallgatja meg a jelöltet. Sipos-Tompa Levente jelölésére Kandrács Csaba hatéves mandátumának október 1-jei lejárata miatt került sor, Kandrács a pénzügyi szabályozásért felelős alelnök volt.

Sipos-Tompa Levente vezetése alatt az MFB rekordösszegű finanszírozást nyújtott / Fotó: Kallus György

Sipos-Tompa Levente szakmai karrierje

A Matolcsy Györgyöt követő, márciusban munkába állt Varga Mihály jegybankelnök teljesen új megközelítéssel fogott hozzá az MNB irányításához. Varga a szakmai stábját illetően nem akart nagy változásokat, ezért magával hozta a PM-ből Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkárt, Kurali Zoltánt, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatóját és Sipos-Tompa Leventét, a Magyar Fejlesztési Bank akkori vezérigazgatóját.

Sipos-Tompa az elmúlt hónapokban a felügyeleti munkáért felelt a jegybanknál.

Varga jegybankelnök felkérése előtt a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatói megbízatását 2024. december 31-én adta vissza közös megegyezéssel. Sipos-Tompa Levente tizenöt évig dolgozott az MFB kötelékében, kinevezését megelőzően – többek között – a bank vezérigazgató-helyettesi pozícióját is betöltötte.

Vezetése alatt az MFB rekordösszegű finanszírozást nyújtott hitel, tőke és garancia formájában, közel háromszorosára emelve az intézmény mérlegfőösszegét.

„Az elmúlt évek alapvetően a különböző, kívülről érkezett válsághelyzetek semlegesítéséről, a hitelezés fenntartásáról szóltak, miközben a technológiai fejlődés nem állt le, és a gazdaság alapvető irányai sem változtak. Most a gazdaság növekedési pályára állítása, a teljesítmény felpörgetése van a fókuszban, és ehhez a gondolkodásmódunkon is szükséges változtatni” – fogalmazott egy tavalyi interjúban a Világgazdaságnak.

Frissítés:

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága támogatta a kinevezést

A Gazdasági Bizottság 11 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta Sipos-Tompa Levente MNB-alelnöki kinevezését, aki októbertől veheti át a Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökség vezetését – közölte az MNB.

A bizottsági ülésen a jelölt kiemelte: "a következő időszakban a jegybank felügyeleti ágának is kiemelt célként kell kezelnie a digitális banki csalások további visszaszorítását és a fenntarthatósági átállás kockázatainak kezelését" – fogalmazott a közlemény.