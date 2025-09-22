Deviza
EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.58 -0.66% GBP/HUF446.03 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.38 -0.19% RON/HUF76.7 -0.32% CZK/HUF16.05 -0.16% EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.58 -0.66% GBP/HUF446.03 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.38 -0.19% RON/HUF76.7 -0.32% CZK/HUF16.05 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,005.06 -1.09% MTELEKOM1,824 -1.32% MOL2,722 -1.84% OTP28,840 -1.98% RICHTER9,935 +1.46% OPUS531 +2.07% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,289.26 -0.22% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,137.59 -0.21% BUX99,005.06 -1.09% MTELEKOM1,824 -1.32% MOL2,722 -1.84% OTP28,840 -1.98% RICHTER9,935 +1.46% OPUS531 +2.07% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,289.26 -0.22% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,137.59 -0.21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
MNB
alelnök
jelölt
Varga Mihály

Megvan, hogy kit jelölnek MNB-alelnöknek – Varga Mihály egy igazi rekordert kaphat maga mellé

Az MFB Zrt. korábbi vezérigazgatóját jelölik a Nemzeti Bank alelnöki székébe. Sipos-Tompa Levente Varga Mihály szakmai stábjában eddig a felügyeleti munkáért felelt.
Németh Tamás
2025.09.22, 12:38
Frissítve: 2025.09.22, 13:21

A parlament gazdasági bizottsága hétfőn délelőtt hallgatja meg a jelöltet. Sipos-Tompa Levente jelölésére Kandrács Csaba hatéves mandátumának október 1-jei lejárata miatt került sor, Kandrács a pénzügyi szabályozásért felelős alelnök volt. 

Sipos-Tompa Levente vezetése alatt az MFB rekordösszegű finanszírozást nyújtott hitel
Sipos-Tompa Levente vezetése alatt az MFB rekordösszegű finanszírozást nyújtott / Fotó: Kallus György

Sipos-Tompa Levente szakmai karrierje

A Matolcsy Györgyöt követő, márciusban munkába állt Varga Mihály jegybankelnök teljesen új megközelítéssel fogott hozzá az MNB irányításához. Varga a szakmai stábját illetően nem akart nagy változásokat, ezért magával hozta a PM-ből Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkárt, Kurali Zoltánt, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatóját és Sipos-Tompa Leventét, a Magyar Fejlesztési Bank akkori vezérigazgatóját. 

Sipos-Tompa az elmúlt hónapokban a felügyeleti munkáért felelt a jegybanknál. 

Varga jegybankelnök felkérése előtt a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatói megbízatását 2024. december 31-én adta vissza közös megegyezéssel. Sipos-Tompa Levente tizenöt évig dolgozott az MFB kötelékében, kinevezését megelőzően – többek között – a bank vezérigazgató-helyettesi pozícióját is betöltötte. 

Vezetése alatt az MFB rekordösszegű finanszírozást nyújtott hitel, tőke és garancia formájában, közel háromszorosára emelve az intézmény mérlegfőösszegét.

„Az elmúlt évek alapvetően a különböző, kívülről érkezett válsághelyzetek semlegesítéséről, a hitelezés fenntartásáról szóltak, miközben a technológiai fejlődés nem állt le, és a gazdaság alapvető irányai sem változtak. Most a gazdaság növekedési pályára állítása, a teljesítmény felpörgetése van a fókuszban, és ehhez a gondolkodásmódunkon is szükséges változtatni” – fogalmazott egy tavalyi interjúban a Világgazdaságnak. 

Frissítés:

Az Országgyűlés gazdasági bizottsága támogatta a kinevezést

A Gazdasági Bizottság 11 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta Sipos-Tompa Levente MNB-alelnöki kinevezését, aki októbertől veheti át a Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökség vezetését – közölte az MNB.

A bizottsági ülésen a jelölt kiemelte: "a következő időszakban a jegybank felügyeleti ágának is kiemelt célként kell kezelnie a digitális banki csalások további visszaszorítását és a fenntarthatósági átállás kockázatainak kezelését" – fogalmazott a közlemény.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu