EUR/HUF389.26 -0.35% USD/HUF330.58 -0.66% GBP/HUF446.03 -0.45% CHF/HUF416.49 -0.33% PLN/HUF91.38 -0.19% RON/HUF76.7 -0.32% CZK/HUF16.05 -0.16%
BUX98,989.46 -1.11% MTELEKOM1,824 -1.32% MOL2,722 -1.84% OTP28,830 -2.01% RICHTER9,935 +1.46% OPUS531 +2.07% ANY7,320 -1.09% AUTOWALLIS151 -1.32% WABERERS5,100 +1.57% BUMIX9,289.31 -0.22% CETOP3,438.24 -0.24% CETOP NTR2,136.72 -0.25%
Forint: minden fronton erősített a hazai deviza

Jól kezdte a hetet a magyar fizetőeszköz. Erőre kapott a forint az euró, a svájci frank és regionális társai ellenében is.
Murányi Ernő
2025.09.22, 10:57
Frissítve: 2025.09.22, 11:05

Jó formában indította a hetet a hazai deviza, délelőtt 10-re minden jelentősebb, illetve regionális devizával szemben sikerült kisebb-nagyobb előnyt kiépítenie.  

forint Businessman,Drawing,Upward,Arrow,On,Digital,Stock,Market,Graph,With
Jó formában startolt el a forint / Fotó: Shutterstock

A reggeli kereskedés során az euró ellenében 390,5 forintig gyengült, majd 390 forint környékére erősödött a forint. Támasz 388,78 forintnál látszik, míg ellenállás 391,7 forintnál húzódik

– írja az Equilor Befektetési Zrt.

Sipos-Tompa Leventét, az MFB Zrt. korábbi vezérigazgatóját jelölik a Nemzeti Bank alelnöki székébe. A parlament gazdasági bizottsága hétfőn 11 órakor hallgatja meg a jelöltet. Sipos-Tompa jelölésére Kandrács Csaba hatéves mandátumának október 1-jei lejárata miatt került sor, Kandrács a pénzügyi szabályozásért felelős alelnök volt.

Az amerikai dollár közel 0,4 százalékkal, 331,15 forintra, míg a svájci frank 0,2 százalékkal, 416,8 forintra gyengült. A zloty szintén 0,2 százalékot, a cseh korona 0,1 százalékot veszített forintban kifejezett árfolyamából.

Megszakadt az euró–dollár keresztárfolyam csütörtök óta tartó ereszkedése, a közösségi deviza 1,1766 dollárra izmosodott.

A Fed múlt szerdai kamatcsökkentését a befektetők előzetesen teljes mértékben beárazták, mivel a döntés előtti utolsó napokban már 99 százalékos arányban számítottak a 25 bázispontos vágásra. Az azt követő iránymutatás azonban meglepő volt,

erre az évre további két csökkentést terveznek, 2026-ra viszont csak egyet.

Azaz a jelenlegi 4,25 százalékról jövőre 3,5 százalékra csökkenne a tengerentúli alapkamat, feltéve, hogy az infláció nem emelkedik, és a munkaerőpiac sem hevül túl.

Ez a visszafogottság pedig a zöldhasú malmára hajthatja a vizet, hiszen az Európai Központi Bank irányadó betéti kamatát már 2 százalékra vitték le. Ez magyarázhatja a dollár kamatdöntést követő erősödését, persze ne feledkezzünk el a fontos döntéseket, fordulópontokat követő profitrealizálásról sem.  

