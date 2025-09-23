Hamarosan indul a nemzeti konzultáció, már tudni lehet, mi lesz az első kérdés – minden ezen múlik

"Egyetért-e ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?" - így szól a kérdés,

Az szja-rendszer is terítékre kerül a Nemzeti Konzultációban / Fotó: AFP

A politikus felháborítónak nevezte, hogy az adóemelési terveiket el akarják titkolni a magyar emberek elől. "Ne hagyjuk, hogy a minket érintő kérdésekben nélkülünk döntsenek" - hangsúlyozta.

Magyarországon az emberek Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját fizetik, a kiszivárgott ellenzéki adóemelési tervek szerint azonban egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amivel brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék a személyi jövedelemadót

- tette hozzá.

Ha ez megvalósulna, 3,5 millió ember nettó bére csökkenne, és egy átlagos keresetű munkavállalónak is drasztikus mértékben növekedne az adóterhe - hangsúlyozta.

Hidvéghi Balázs példákat is bemutatott a videóban: egy pedagógus esetében ez évente 364 ezer forintot, egy ápoló esetében 280 ezer forintot, egy rendőr esetében 154 ezer forintot, egy katona esetében 476 ezer forintot, egy orvos esetében pedig akár több mint 3 millió forintot jelentene plusz adóban.

A tét tehát óriási, mert a Brüsszelből követelt adóemelések minden magyar ember életét alapvetően befolyásolnák. A magyar kormány ragaszkodik Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadójához. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a munkából élők keresetét továbbra is a lehető legkisebb terhek sújtsák

- fogalmazott a politikus, aki szerint mindez veszélybe kerül akkor, ha a magyar ellenzéknek esélye lesz brüsszeli nyomásra végrehajtani az adóemeléseket.

"Ne engedjük, hogy átverjenek! Október elején érkeznek a konzultációs ívek. Vegyünk részt rajta mindannyian, és tiltakozzunk az adóemelések ellen!" - húzta alá Hidvéghi Balázs.