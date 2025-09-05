Szójaoffenzíva Magyarországon: Nagy István ígéretet tett a termelőknek – erre készül az Agrárminisztérium

Magyarországon idén a szójatermesztés már meghaladta a korábbi évek átlagát, a termésmennyiség pedig megközelíti a 200 ezer tonnát. Az Agrárminisztérium szerint nemcsak tér van a bővítésre, hanem igény is, amit a támogatások és a tudásátadás segíthetnek elő.

Nagy István agrárminiszter szerint a szójatermesztés területe és hozama is emelkedik Magyarországon, a gazdák közel 200 ezer tonnás terméssel számolhatnak / Fotó: Czeglédi Zsolt

A hédervári Szója Roadshow-n Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta:

a kormány kiemelten támogatja a szójatermesztőket mind hazai, mind uniós forrásokból.

A tárcavezető szerint a szemes fehérjenövények termeléshez kötött támogatására tavaly 122 ezer hektárra adtak be kérelmet, 5626 gazdálkodónak több mint 7,8 milliárd forint jutott. Idén kisebb területre érkezett igény, ami magasabb támogatási szintet jelenthet.

A minisztérium becslései szerint idén 87 ezer hektáron termesztenek szóját az országban, ami 22 százalékkal haladja meg az ötéves átlagot. A hozamra vonatkozó előrejelzések alapján 197 ezer tonna szóját takaríthatnak be a gazdák, főként a nyugat- és dél-dunántúli, illetve egyre inkább a dél-alföldi régiókban. Ez a mennyiség nemcsak a hazai ellátást, hanem az exportlehetőségeket is erősítheti.

Országos szinten népszerűsítik a szójatermesztést

Nagy István szerint az ágazat különösen nagy szakértelmet és technológiai ismeretet kíván, ezért kulcsfontosságú a tudásátadás. Ezt szolgálja a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület országos roadshow-ja is, amely hét helyszínen mutatja be a termelési technológiákat. Az agrárminiszter szerint a szektor előtt nyitva áll a bővülés lehetősége, amit a piaci igény és a támogatási rendszer is alátámaszt.

A kérdés most az, hogy a termelők mennyire tudják kihasználni a kedvező kilátásokat, és a magyar szója képes lesz-e stabil pozíciót szerezni a hazai és a nemzetközi piacon.