Deviza
EUR/HUF392.93 -0.04% USD/HUF336.47 -0.24% GBP/HUF453.1 -0.05% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF92.44 -0.03% RON/HUF77.41 -0.05% CZK/HUF16.07 -0.04% EUR/HUF392.93 -0.04% USD/HUF336.47 -0.24% GBP/HUF453.1 -0.05% CHF/HUF418.41 -0.08% PLN/HUF92.44 -0.03% RON/HUF77.41 -0.05% CZK/HUF16.07 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Agrárminisztérium (AM)
szójatermesztés
Nagy István
agrártámogatás

Szójaoffenzíva Magyarországon: Nagy István ígéretet tett a termelőknek – erre készül az Agrárminisztérium

Az agrártárca szerint a támogatási rendszer és a tudásátadás segítheti a további bővülést. A szójatermesztés területe és hozama is emelkedik Magyarországon, a gazdák közel 200 ezer tonnás terméssel számolhatnak.
VG
2025.09.05., 06:10

Magyarországon idén a szójatermesztés már meghaladta a korábbi évek átlagát, a termésmennyiség pedig megközelíti a 200 ezer tonnát. Az Agrárminisztérium szerint nemcsak tér van a bővítésre, hanem igény is, amit a támogatások és a tudásátadás segíthetnek elő.

NAGY István szójatermesztés
Nagy István agrárminiszter szerint a szójatermesztés területe és hozama is emelkedik Magyarországon, a gazdák közel 200 ezer tonnás terméssel számolhatnak / Fotó: Czeglédi Zsolt

A hédervári Szója Roadshow-n Nagy István agrárminiszter hangsúlyozta

a kormány kiemelten támogatja a szójatermesztőket mind hazai, mind uniós forrásokból. 

A tárcavezető szerint a szemes fehérjenövények termeléshez kötött támogatására tavaly 122 ezer hektárra adtak be kérelmet, 5626 gazdálkodónak több mint 7,8 milliárd forint jutott. Idén kisebb területre érkezett igény, ami magasabb támogatási szintet jelenthet.

A minisztérium becslései szerint idén 87 ezer hektáron termesztenek szóját az országban, ami 22 százalékkal haladja meg az ötéves átlagot. A hozamra vonatkozó előrejelzések alapján 197 ezer tonna szóját takaríthatnak be a gazdák, főként a nyugat- és dél-dunántúli, illetve egyre inkább a dél-alföldi régiókban. Ez a mennyiség nemcsak a hazai ellátást, hanem az exportlehetőségeket is erősítheti.

Országos szinten népszerűsítik a szójatermesztést

Nagy István szerint az ágazat különösen nagy szakértelmet és technológiai ismeretet kíván, ezért kulcsfontosságú a tudásátadás. Ezt szolgálja a Magyar Szója és Fehérjenövény Egyesület országos roadshow-ja is, amely hét helyszínen mutatja be a termelési technológiákat. Az agrárminiszter szerint a szektor előtt nyitva áll a bővülés lehetősége, amit a piaci igény és a támogatási rendszer is alátámaszt.

A kérdés most az, hogy a termelők mennyire tudják kihasználni a kedvező kilátásokat, és a magyar szója képes lesz-e stabil pozíciót szerezni a hazai és a nemzetközi piacon.

Rákaptak a magyarok a szójára

Az importtól való függés csökkentése érdekében az uniós növényifehérje-termelés fellendítését célzó stratégiát dolgoz ki az Európai Unió. Magyarország célja is hasonló, a GMO-s szója importjának kiváltását az agrártárca prioritásként kezeli, nőtt is a szójatermő terület, de közben például a fehérjetartalma miatt is fontos repce vetésterülete nagyot csökkent.

 

Országszerte

Országszerte
938 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
időjárásfüggő áramtermelés

Magyarország szomorú rekordot döntött, a napelem okozza a bajt: nem ér semmit az áram, de van rá megoldás

Az energia tárolása fékezi a negatív áramár kialakulását.
2 perc
Agrárminisztérium (AM)

Szójaoffenzíva Magyarországon: Nagy István ígéretet tett a termelőknek – erre készül az Agrárminisztérium

Az agrártárca szerint a támogatási rendszer és a tudásátadás segítheti a további bővülést.
2 perc
elektromos autóipar

Kína ledöbben: forradalmi technológiát fedezett fel a nagy amerikai autógyártó, ez mindent felforgat - rekordolcsóak lesznek az elektromos modellek

Egy radikális gyártási módszerrel rövidítenék a gyártási időt és csökkentenék a költségeket.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu