Kihirdetik az új üzemanyagárakat Magyarországon: pár óra múlva drágulás jöhet, erre kell készülni

A Brent nyersolaj határidős ára 34 centtel, azaz 0,54 százalékkal emelkedett, elérve a hordónkénti 67,07 dollárt, azaz a Mol számára fő ármeghatározónak tekintett olajfajta drágult.

Drágulhat a tankolás / Fotó: O. Kalacheva / shutterstock

A hétvégi jelentések, miszerint Oroszország a lengyel határon keresztül fenyegetőzik, emlékeztették a kereskedőket azokra a kockázatokra, amelyek az európai energiabiztonságot fenyegetik

– mondta Michael McCarthy, a Moomoo Australia and New Zealand befektetési platform vezérigazgatója.

Diplomaták közlése szerint hétfőn ülésezik az ENSZ Biztonsági Tanácsa Észtország légterének megsértésével kapcsolatos vádjai miatt.

Az elmúlt hetekben Ukrajna fokozta az orosz energiainfrastruktúra elleni dróntámadásokat, terminálokat és finomítókat értek találatok, miközben Donald Trump amerikai elnök sürgette az Európai Uniót, hogy állítsa le az orosz olaj- és gázvásárlásokat.

A közel-keleti hírekben négy nyugati ország ismerte el a palesztin államot, ami dühös reakciót váltott ki Izraelből és fokozta a feszültséget a kulcsfontosságú olajtermelő régióban.

Irak növelte olajexportját az OPEC+-megállapodás szerinti önkéntes termeléscsökkentések fokozatos feloldását követően – közölte vasárnap az ország állami olajkereskedője, a SOMO.

Az olajminisztérium adatai szerint Irak olajexportja augusztusban átlagosan napi 3,38 millió hordó volt. A SOMO arra számít, hogy szeptemberben az átlagos export napi 3,4 és 3,45 millió hordó között mozog majd.

„Az elmúlt hat hónapban növekvő készletek azt is megerősítették, hogy a kínálat meghaladta a keresletet” – mondta Tim Evans az Evans on Energy hírlevelében.

A forint is gyengült

Az idegesebb olajpiaci hangulat mellett a forint sem teljesít igazán jól.

Hétfő reggel 332 forint körül kell fizetni az euróért, néhány napja még 328 körül állt az árfolyam.

Gyengülésről beszélhetünk tehát, de azt is látni kell, hogy az év nagy részében ennél többet kellett fizetni a zöldhasú egységéért.

Összességében tehát egyértelműen nagyobb esély van az üzemanyagárak emelésére. Ugyanakkor a Molt most sem kötelezi semmi sem döntésre, de talán az árváltoztatás esélyét növeli, hogy már csaknem egy hete nem nyúltak az árakhoz. Múlt szerdán a gázolaj árának megemeléséről döntöttek, azóta

a benzin 589,

a gázolaj 590

forintba kerül, ezek az árak emelkedhetnek tovább.