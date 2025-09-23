Deviza
minősített vállalati hitel
Varga Mihály
Magyar Nemzeti Bank
MNB
kamatdöntés
jegybank

Varga Mihály: az inflációt felfelé, a növekedést lefelé mutató kockázatok övezik

Délután 15 órától tartja szokásos sajtótájékoztatóját Varga Mihály jegybankelnök a monetáris tanács kamatdöntő ülése után, cikkünk frissül.
Járdi Roland
2025.09.23., 14:47

Sajtótájékoztatót tart Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a monetáris tanács mai kamatdöntő ülését követően. Mint beszámoltunk róla, a várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a tanács, így pontosan egy éve változatlanul 6,5 százalékos a hazai irányadó ráta. Érdemes lesz figyelni, hogy változtat-e a kommunikációján a jegybank elnöke, és mit reagál az egyre erősebb forintra.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

 

 

