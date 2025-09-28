Deviza
EUR/HUF391.85 +0.31% USD/HUF334.78 +0.3% GBP/HUF448.43 +0.22% CHF/HUF419.64 +0.29% PLN/HUF91.8 +0.27% RON/HUF77.11 +0.3% CZK/HUF16.12 +0.18% EUR/HUF391.85 +0.31% USD/HUF334.78 +0.3% GBP/HUF448.43 +0.22% CHF/HUF419.64 +0.29% PLN/HUF91.8 +0.27% RON/HUF77.11 +0.3% CZK/HUF16.12 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Z generáció
futópad
edzőterem
fitnesz

A futópad megelőzte a pizzásdobozt – mennyit költ a Z generáció az egészségére

Az elmúlt évtizedben a fiatal felnőttek fogyasztási szokásai gyökeresen átalakultak. A Z generáció – vagyis az 1997 és 2012 között születettek – számára a szabadon elkölthető jövedelem már nem a gyorséttermekbe, a bárokba és ruhaüzletekbe vándorol, nem egyre inkább a fitnesz és a wellness került a középpontba. A változás nem csupán életmódbeli divat, hanem olyan mélyebb szemléletváltás, amely a jövő fogyasztási trendjeit is meghatározhatja.
Lengyel Gabriella
2025.09.28, 22:29

Az elmúlt évtizedben a fiatal felnőttek fogyasztási szokásai gyökeresen átalakultak. A Z generáció – vagyis az 1997 és 2012 között születettek – számára a szabadon elkölthető jövedelem már nem a gyorsételek, az alkohol vagy a divat körül forog, hanem egyre inkább a fitnesz és a wellness került a középpontba. A változás nem csupán életmódbeli divat, hanem olyan mélyebb szemléletváltás, amely a jövő fogyasztási trendjeit is meghatározhatja - írja az Origo. 

Z generáció
                                                                              A Z generáció költéseinek élén a fitnesz és az egészséges életmód van/Fotó:  NurPhoto via AFP

Nagy-Britannia élen jár

Az Egyesült Királyságban a Gym Group kutatása világosan megmutatta, mennyire előtérbe került a sport: a 16–28 évesek közel fele a fitneszt sorolja a legfontosabb kiadási kategóriái közé. A fiatalok havonta átlagosan 48,81 fontot fordítanak edzőtermi tagságra és sporttevékenységekre, ez 17 százalékos növekedést jelent egy év alatt. A kiadások ezzel már meghaladják az ételrendelésre költött összeget. Ráadásul a válaszadók több mint 70 százaléka legalább heti két alkalommal sportol – nem csupán fizikai, hanem lelki okokból is. Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a randizásra sem szívesen költenek a fiatalok.

Világméretű trend

A jelenség nem korlátozódik Európára. Az Egyesült Államokban a Z generáció és az ezredfordulón születettek fizetik a wellness kiadások 41 százalékát, miközben a felnőtt lakosságnak csupán harmadát teszik ki. Egy átlagos fiatal háztartás majdnem háromszor annyit költ fitneszre, mint egy baby boomer. Ausztráliában szintén erőteljes a tendencia: az alkohol háttérbe szorul, a wellness-programok és csoportos edzések viszont egyre népszerűbbek.

Több mint sport a Z generáció számára

A Z generáció számára a fitnesz életmód és identitás. Összefonódik a fenntarthatóság, az önfejlesztés és a mentális egészség értékeivel. A közösségi média erősíti a hatást: a TikTokon és az Instagramon megjelenő „fitfluencerek” motivációt adnak, és normává teszik a rendszeres testmozgást. Az iparág gyorsan reagál: egyre több edzőterem alakít ki közösségi tereket, rugalmas bérleti konstrukciókat, és olyan szolgáltatásokat, amelyek a lelki jóllétet is támogatják. De hogy miért fontos ennyire a fiataloknak a fitnesz, azt itt olvashatja.  

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu