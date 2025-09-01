Kétszintes üzletet nyitott a Zara Budapesten

Két emeletre osztott, összesen 3000 négyzetméteres alapterületű üzletet nyitott a napokban a Zara divatruházati boltlánc a budapesti Arena Mall létesítményben. Ezzel ez az üzlet a legnagyobb magyarországi Zara áruház. Az üzletnyitás azért is figyelmet érdemel, mert a Zara nemrég bezárta egyik budapesti üzletét – írja az Origo.

A legnagyobb magyarországi Zara üzlet nyílt meg az Arena Mallban / Fotó: Juan Barreto / AFP (illusztráció)

Eggyel nőtt a hazai Zara üzletek száma

A most végrehajtott üzletnyitással újra nyolcra bővült a magyarországi Zara üzletek száma. A boltnyitás napokkal azt követően történt, hogy a Zara augusztus 25-én bezárta az Allee Bevásárlóközpontban addig működő üzletét. A zárás bejelentése kapcsán több felhasználó hangot adott azon feltételezésének, miszerint a bezárás mögött éppúgy állhat az üzlet gyenge forgalma, ahogy az is, hogy a vállalat hamarosan az Arena Mallban minden korábbinál nagyobb magyarországi bolt megnyitására készül.

A Zara márka esetében hasonló történt, mint ezt gyakorlatilag csak napokkal megelőzően a Stradivariusszal. Miként lapunk megírta, ennek a márkának szintén bezárt egy budapesti üzlete, majd néhány nappal később szintén az Arena Mallban nyitottak egy új, óriási üzletet.

A Zara és a Stradivarius is – több más ruházati boltláncmárkával együtt – a spanyol Inditexhez tartozik. A spanyol milliárdos, Amancio Ortega által alapított céghez olyan márkák tartoznak még, mint a Pull & Bear, a Massimo Dutti, a Bershka és az Oysho.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.