Kétszintes üzletet nyitott a Zara Budapesten

Két emeletre osztott, összesen 3000 négyzetméteres alapterületű üzletet nyitott a napokban a Zara divatruházati boltlánc a budapesti Arena Mall létesítményben. Ezzel ez az üzlet a legnagyobb magyarországi Zara áruház. Az üzletnyitás azért is figyelmet érdemel, mert a Zara nemrég bezárta egyik budapesti üzletét – írja az Origo.
A most végrehajtott üzletnyitással újra nyolcra bővült a magyarországi Zara üzletek száma. A boltnyitás napokkal azt követően történt, hogy a Zara augusztus 25-én bezárta az Allee Bevásárlóközpontban addig működő üzletét. A zárás bejelentése kapcsán több felhasználó hangot adott azon feltételezésének, miszerint a bezárás mögött éppúgy állhat az üzlet gyenge forgalma, ahogy az is, hogy a vállalat hamarosan az Arena Mallban minden korábbinál nagyobb magyarországi bolt megnyitására készül.
A Zara márka esetében hasonló történt, mint ezt gyakorlatilag csak napokkal megelőzően a Stradivariusszal. Miként lapunk megírta, ennek a márkának szintén bezárt egy budapesti üzlete, majd néhány nappal később szintén az Arena Mallban nyitottak egy új, óriási üzletet.
A Zara és a Stradivarius is – több más ruházati boltláncmárkával együtt – a spanyol Inditexhez tartozik. A spanyol milliárdos, Amancio Ortega által alapított céghez olyan márkák tartoznak még, mint a Pull & Bear, a Massimo Dutti, a Bershka és az Oysho.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.