Itt az autóipari válság újabb fejleménye: a Ford és a GM pénzügyi mentőövet dobhat csődbe jutott beszállítójának

Pénzügyi mentőcsomagról tárgyal a Ford és a General Motors a csődvédelem alatt álló First Brands Group megsegítésére. Az autógyártók előre kifizetnék a szükséges alkatrészeket, hogy életben tartsák kulcsfontosságú beszállítójukat. A First Brands addig is új hitelhez próbálj jutni, hogy megmeneküljön a felszámolástól. Az eset jól jellemzi, hogy válságba került a nyugati hagyományos autóipar.
VG
2026.01.27, 20:03
Frissítve: 2026.01.27, 20:10

A Ford és a General Motors egy lehetséges pénzügyi mentőcsomagról tárgyalnak a csődvédelem alatt álló First Brands Group számára. Eközben az autóipari alkatrész-beszállító versenyt fut az idővel, hogy további forrásokat vonjon be, és időt nyerjen a cég értékesítéséhez – tudta meg a Financial Times az ügyet ismerő forrásoktól.

first brands Ford Workers Go On Three Days Strike In Cologne
Pénzügyi mentőcsomagról tárgyal a Ford és a General Motors a csődvédelem alatt álló First Brands Group megsegítésére / Fotó: NurPhoto via AFP

Az üzleti lap értesülése szerint a felek megállapodásra jutottak. Ennek alapján 

az autógyártók előre kifizetnék az alkatrészeket, amivel létfontosságú készpénzt biztosítanának a First Brandsnek a működés fenntartásához. Bár az egyezség még meghiúsulhat, az egyik érintett szerint a tárgyalások már a célegyenesben járnak. 

A hírt a First Brands, a Ford és a General Motors sem kommentálta.

Az Egyesült Államok két legnagyobb autógyártójának beavatkozása rávilágít, mennyire kulcsszerepet játszik a First Brands a beszállítói láncukban. A vállalat szeptemberben jelentett csődöt mintegy 12 milliárd dollárnyi adóssággal. Azóta a cég csalással vádolta meg alapítóját, Patrick Jamest és másokat – amit az érintettek tagadnak.

Egy másik, a Forddal és a GM-mel folytatott tárgyalásokat ismerő forrás szerint az ilyen típusú megállapodás az autógyártók és beszállítóik között „meglehetősen szokatlan, de ez egy rendkívüli helyzet”.

„Egy ügyfélcsoport azon dolgozik, hogy a lehető leggyorsabban hozzájusson az alkatrészekhez, elkerülve bármilyen fennakadást” – mondta a forrás, hozzátéve, hogy bár több gyártó is részt vesz a tárgyalásokban, „valószínűleg a Ford a leginkább érintett, és neki van a legtöbb vesztenivalója”.

A First Brands kulcsfontosságú alkatrészeket gyárt a Ford és a GM számára, többek között ablaktörlő-alkatrészeket a Ford F–150 modellhez, amely a az amerikai autógyártó legnagyobb darabszámban eladott pickupja. A rendkívül nyereséges F-széria a Ford amerikai értékesítésének csaknem 40 százalékát adta 2025-ben.

A bírósági iratok szerint a First Brands 25 autóipari márkát birtokol és üzemeltet, amelyek jelentős részét az elmúlt évtizedben vásárolta fel. A vállalat gyors ütemben égette a készpénzt a csődeljárás során, amely köztudottan több százmillió dolláros szakértői és jogi költségekkel járhat.

A First Brands a hónap elején jelezte, hogy további finanszírozás nélkül február első hetére kifogyhat a pénzből. 

A vállalat igyekszik elkerülni, hogy működésképtelenné váljanak üzemei, ami felszámoláshoz vezethetne. Hétfőn korábban közölte, hogy egyes amerikai tevékenységeit fokozatosan leépíti, köztük a Brake Parts és az Autolite márkákat.

A cég versenyt fut az idővel eszközei értékesítése és a hitelezőitől új tőke bevonására. Január elején egy csődtárgyaláson Sunny Singh, a First Brands jogi képviselője arról tájékoztatott, hogy a vállalat új hitel felvételéről tárgyal.

A nagy autógyártók kiterjedt beszállítói láncai megsínylették az amerikai vámintézkedéseket a kínai verseny és az elektromos járművek értékesítésének csalódást keltő növekedése miatt. Észak-Amerikában és Európában az autóipari beszállítók több mint 60 ezer munkahelyet szüntettek meg 2025-ben. Az Automotive News szaklap decemberben végzett felmérése szerint a válaszadók több mint 60 százaléka aggódik saját beszállítói láncának pénzügyi stabilitása miatt.

Mint decemberben a Világgazdaság is beszámolt róla, csődbe ment a német autóipar egyik kulcsbeszállítója. A nélkülözhetetlen tömítéseket gyártó Meteor GmbH 350 dolgozót foglalkoztat Németországban, és összesen 1600 alkalmazottal működik világszerte. A vállalat nem sokkal a csőd előtt került az amerikai First Brands Group tulajdonába, ám a felvásárlást követően a First Brands és vele együtt a Meteor is fizetésképtelenné vált. A csőd intő jel a német gyártóipar hosszú távú versenyképességére nézve.

Ennyi volt: negyven év után bezár a német autóipar újabb gyára – hiába próbálták eladni, senkinek se kellett

Hiába az „intenzív erőfeszítések”, nem sikerült befektetőt találni a Huber Automotive egészére. A vállalat maradék része 2026 februárjában megszűnik, a dolgozók többsége elveszíti állását, ez pedig egy újabb csapás a vergődő német autóipar számára.

