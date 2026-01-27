Deviza
Már nem a Netflix diktál: a YouTube megelőzte a streamingóriást – érdekes dolgokról árulkodnak a tavalyi számok

A bevételek szintjén hajszálnyi, stratégiai értelemben azonban komoly különbség rajzolódott ki 2025-ben. A reklámokra és felhasználói tartalomra épülő modell előnyt szerzett az előfizetéses streaminggel szemben. A YouTube megelőzte a Netflixet, ami újraértelmezi a digitális videópiac erőviszonyait.
VG
2026.01.27, 21:16

Az előzetes iparági prognózisok alapján 2025-ben a YouTube megelőzte a Netflixet bevételszerzésben, még ha a különbség első ránézésre minimálisnak is tűnik. A becslések szerint a YouTube nagyjából 45,6 milliárd dolláros (közel 16 000 milliárd forintos) éves árbevételt érhetett el, miközben a Netflix bevétele 45,2 milliárd dollár (mintegy 15 800 milliárd forint) körül alakulhatott. A nagyságrend tehát hasonló, a sorrend azonban beszédes egy olyan időszakban, amikor a digitális tartalompiac üzleti modelljei látványosan eltérő pályákon mozognak.

A YouTube megelőzte a Netflixet – érdekes dolgokról árulkodnak a tavalyi számok
A YouTube megelőzte a Netflixet – érdekes dolgokról árulkodnak a tavalyi számok / Fotó: Jirapong Manustrong

Bevételben a YouTube megelőzte a Netflixet

A YouTube bevételi fölénye elsősorban nem a klasszikus előfizetéses logikából fakad. A platform alapvetően a figyelem monetizálására épít: reklámbevételekből, kiegészítő előfizetésekből és a tartalomkészítőkkel megosztott, de összességében skálázható modellből termel bevételt. A rendszer egyik kulcsa, hogy a tartalom döntő részét nem a platform finanszírozza előre, hanem a felhasználók állítják elő, folyamatosan és gyakorlatilag kimeríthetetlen mennyiségben. Ez a szerkezet lehetővé teszi, hogy a bevétel növekedése nem jár automatikusan arányos költségnövekedéssel.

Ezzel szemben a Netflix üzleti modellje továbbra is jelentős mértékben a saját finanszírozású tartalomgyártásra épül. A bevételek zömét az előfizetési díjak adják, melyeket az utóbbi időszakban ugyan reklámbevételek egészítenek ki, ám a tartalomelőállítás költségei folyamatos nyomás alatt tartják a vállalatot. A Netflixnek nemcsak új előfizetőket kell szereznie, hanem meg is kell tartania őket, ami egy telített piacon egyre nagyobb marketing- és tartalombefektetést igényel.

A prognózisok alapján tehát a YouTube megelőzte a Netflixet, ami nem pusztán egy évre vonatkozó számszaki érdekesség, hanem azt jelzi, hogy 

a felhasználók által generált tartalomra és hirdetési piacra épülő modell 2025-ben stabilabban skálázódott, mint a klasszikus előfizetéses streaming. 

Fontos ugyanakkor hozzátenni: a különbség minimális, és egyetlen év adata önmagában még nem jelent tartós fordulatot. Az viszont érdekes, hogy 2025 elején pont a mostani eredmény ellenkezőjét jósolták az elemzők.

Különböző stratégiák, de vajon kié lesz a nyerő?

A bevételi sorrendnél azonban legalább ilyen fontos a két üzleti modell költségszerkezete. Miközben a YouTube bevételei elsősorban a reklámpiac teljesítményétől függenek, a platform tartalomellátása gyakorlatilag folyamatos és külső forrásból érkezik. A videók döntő többségét maguk a felhasználók és tartalomkészítők állítják elő, így a YouTube-nak nem kell előre finanszíroznia a tartalomgyártást, csupán a bevételek egy részét osztja vissza a készítőknek. Ez a modell lehetővé teszi, hogy 

a bevétel növekedése viszonylag alacsony határköltséggel párosuljon.

Ezzel szemben a Netflix üzleti logikája lényegesen tőkeigényesebb. A platform bevételei mögött jelentős, előre vállalt kiadások állnak: saját gyártású sorozatok, filmek, exkluzív jogok és nemzetközi produkciók finanszírozása. A Netflix számára minden új előfizető megtartása és megszerzése további tartalombefektetést feltételez, ami a költségoldalt folyamatos nyomás alatt tartja. Így még hasonló bevételi szint mellett is eltérő jövedelmezőségi pályák rajzolódhatnak ki, ami a befektetők és az elemzők számára legalább olyan fontos szempont, mint maga a bevételi rangsor.

Összességében 2025 nem pusztán arról szólt, hogy a YouTube megelőzte a Netflixet, hanem arról is, hogy két alapvetően eltérő üzleti modell közül melyik bizonyult rugalmasabbnak a lassuló és átalakuló digitális piacon. A bevételi sorrend így inkább iránytű, mint végső ítélet: azt mutatja meg, merre mozdulhat el hosszabb távon a globális tartalomipar súlypontja.

Nagyon durvát szakíthat a YouTube, bekerülhet a lineáris tévécsomagok közé

A YouTube a jelek szerint fordulóponthoz érkezett a televíziós reklámpiacon, és egyre nagyobb arányban szívja el a hagyományosan a lineáris tévéhez kötődő hirdetési költéseket. A platform hosszú ideig kívül maradt a klasszikus tévés büdzséken, ám friss kutatások szerint ez a szemlélet gyorsan változik, különösen az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban. 

A médiaügynökségek többsége már kifejezetten televíziós (CTV) kampányokban is számol a YouTube-bal, 

és a hirdetések egyre nagyobb része jelenik meg ténylegesen tévéképernyőkön. A váltást az is erősíti, hogy a YouTube élő, nagy nézettségű események közvetítésével – például sportmérkőzésekkel és a jövőben az Oscar-gálával – egyre inkább a hagyományos televízió szerepét közelíti. Mindez jól illeszkedik ahhoz a trendhez, amelynek eredményeként 2025-ben a YouTube megelőzte a Netflixet bevételben, és egyre erősebb pozíciót épít ki a prémium hirdetési piacon is.

