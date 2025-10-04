4iG: soha nem látott szintre erősödött a sztárpapír

Bár a Wall Street a pozitív tartományban nyitott pénteken, a meghatározó európai tőzsdeindexek jellemzően mínuszba csúsztak délutánra. Persze nem volt nagy dráma, fél százalék alatt maradt a gyengülés, a spanyol index még erősödött is. A pesti börzén 3000 forinton járt a 4iG.
A BUX zárásra 0,6 százalékkal, 101 991 pontra emelkedett. Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 14 milliárd forintot.
A 4iG-re története során először 3000 forinton is kötöttek üzletet, ám végül a papír 2,4 százalékos emelkedést követően, 2975 forinton zárt, ami szintén új rekord.
A blue chipek közül a Richter állt az élre, mintegy 1,8 százalékkal, 10 600 forintra drágulva.
A Magyar Telekom is remekül teljesített, a távközlési részvény záróára 1,6 százalékkal, 1800 forintra nőtt.
A Mol kurzusa 0,6 százalékkal, 2770 forintra emelkedett, ám az OTP 0,4 százalékkal, 29 560 forintra gyengült.
Nagyot ment az Opus Global is: 4,8 százalékos drágulást követően, 565 forinton zárt.
A forint hullámzó mozgást mutatott, a kora délutáni erősödés után újra gyengülni kezdett az árfolyam, és a tőzsdei kicsengetés időpontja körül 391 forinton állt az euró, míg a dollárért 338 forintot kellett adni.
