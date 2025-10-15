Fontos bejelentést tett szerdán a BKK – sok utas élete javul meg gyökeresen

A trolibuszok és az autóbuszok után idén ősztől már négy villamostípuson is tesztelik a vak és gyengénlátó utasok számára kifejlesztett szolgáltatást, amelynek segítségével a látássérültek egy távirányítóval aktiválhatják a járművek külső hangszóróit, és a rendszer bemondja, melyik járat érkezik a megállóba – jelentette be a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán, a fehér bot világnapja alkalmából.

A vak és gyengén látó utasokról sem feledkezik meg a BKK / Fotó: Nyirő Simon / BKK

A közlemény szerint a megállóba érkező jármű hangszóróin keresztül bemondják, hogy melyik járat és milyen irányba közlekedik tovább, a megállón kívül pedig elismétlik az utastérben a következő megálló nevét, az átszállási lehetőségeket, a forgalmi változásokat, a villamosokon pedig az ajtónyitás irányát is.

Hozzátették, hogy a villamosok kísérleti jellegű felszerelése a későbbiekben lehetőséget biztosíthat arra, hogy a jelenleg csak a CAF-villamosokon elérhető funkciók nagyobb arányban jelenhessenek meg a többi budapesti típuson is.

Jönnek a BKK új CAF-villamosai Budapestre, de nincs hová tenni őket: erre várt a műemlékvédelem alatt álló Ferencváros kocsiszín

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) feltételes közbeszerzési eljárást indított a Ferencváros kocsiszín fejlesztésének megtervezésére, ugyanis folyamatosan érkeznek Budapestre az új CAF-villamosok, amelyek a korábban megrendelt, jelenleg is gyártás alatt lévő 51 darabos flotta részei (közülük október elejéig 20 állt forgalomba). A járműpark megújításához kapcsolódva fejlesztésre szorulnak a villamosok tárolását és karbantartását végző kocsiszínek és azok épületei.

Az új CAF-járművek beszerzésével a Könyves Kálmán körúti Ferencváros kocsiszín feladatai közé tartozik majd a CAF-villamosok tárolása és üzemben tartása is. A kocsiszín műemlékvédelem alatt álló épületei ezért korszerűsítésre és átalakításra szorulnak – derül ki a társaság közleményéből. A kiviteli tervek az eredményes eljárás lefolytatása és a szükséges forrás biztosítása esetén előreláthatólag 2027 nyarán állhatnak rendelkezésre.