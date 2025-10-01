Bajba került a nagy vidéki egyetem: a kormány mentheti meg az óriásberuházást – örülhet a Mercedes-gyár

A kecskeméti Neumann János Egyetem a térség egyik legdinamikusabban fejlődő egyeteme, bizonyítják ezt az elmúlt évek adatai is — közölte a kulturális és innovációs miniszter Facebook-bejegyzésében. A miniszter jelezte az elkövetkező években a kormány 1300 milliárd forintot biztosít az egyetemek infrastruktúrájának fejlesztésére, ennek részévé kell tenni a kecskeméti campusberuházás befejezését is.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszer Kecskemét egyetemi campusának építését különösen fontos projektnek tartja / Fotó: Lakatos Péter

Hankó Balázs kiemelte: a kecskeméti egyetem a felvett hallgatók számát 4 év alatt megháromszorozta, dinamikusan nő a tudományos publikációk száma, a nemzetközi hallgatói létszám, és erős - különösen műszaki és informatikai területen - az egyetem térségi megtartó ereje — közölte az MTI.

Folyamatosan bővül a képzési kínálata, hiánypótló, piacképes tudást biztosít az ott tanulóknak, ezáltal a gazdasági szereplők számára is kulcsfontosságú partnerré vált — tette hozzá. A miniszter azt írta, mind a kutatás-fejlesztési adataiból, mind az abból származó, folyamatosan növekvő bevételeiből is látszik, hogy az egyetem fontos partnere a térség gazdasági szereplőinek, többek között a Mercedes-Benz gyárnak, de fontos a kapcsolata az önkormányzatokkal is.

Egyetemet a tudományos innováció hazájába

Az intézmény 2023-ban saját fejlesztésű NeumannH2 hidrogénmeghajtású járművével sikeresen szerepelt az ENSZ legnagyobb klímavédelmi konferenciájának, a COP28-nak egyetlen hazai résztvevőjeként. Növelte nemzetközi elismertségét, ezzel mutatva az innováció és fenntarthatóság iránti elkötelezettségét.

Kecskemét és térsége tehát bízik az egyetemben, a térség számára fontos, hiszen mind a fiatalok karrierlehetőségeinek, mind a térség gazdasági ökoszisztémájának motorjává vált az elmúlt években — hangsúlyozta a miniszter.

Új egyetemi campust Kecskemétre

A miniszter közölte, hogy amikor Kecskemét város vezetése és a térség országgyűlési képviselői, Salacz László és Szeberényi Gyula azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy a jelenleg már zajló, Neumann János Egyetem Campus II. beruházás folytatásához biztosítsanak további támogatást, természetesen vállalta, hogy a kormány elé viszi az ügyet,

hiszen Kecskemét és térségének további fejlődése mindannyiunk, az egész ország számára kiemelt fontosságú.

Elmondta, hogy a magyar felsőoktatás aranykorát éli, és a kormány elkötelezett abban, hogy ezt a fejlődést tovább biztosítsa a magyar egyetemek számára. Éppen ezért az elkövetkező években a kormány 1300 milliárd forintot biztosít az egyetemek infrastruktúrájának fejlesztésére, ennek részévé kell tenni a kecskeméti campus beruházás befejezését is — írta Hankó Balázs.