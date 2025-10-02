Fordulat a javából, Angela Merkel egyetért Orbán Viktorral: ha nem történik változás, Európa térdre fog esni – baj van, sürgősen cselekedni kell

Az energetikai kérdések mellett az orosz–ukrán háború is napirendre került szerdán a dán EU-csúcson, a legnagyobb vitát a befagyasztott orosz vagyonok sorsa váltotta ki, Angela Merkel budapesti látogatásán pedig az európai gazdaság versenyképessége volt az egyeztetés fő témája – mondta el Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában, miután véget ért a tegnapi hivatalos program.

Versenyképességi fordulatra van szükség – mondta a kormányfő az EU-csúcs után / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

Az utóbbiról néhány részletet is elárult.

Angela Merkel egyetért Orbán Viktorral

A kormányfő még tegnap osztotta meg a látogatás tényét a közösségi oldalán. „Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár. Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!” Németország korábbi kancellárja azért érkezett október 1-jén Budapestre, hogy bemutassa Szabadság című könyvét. A memoárjában többek között 16 éven át tartó kormányzásáról mesél, és arról, hogyan sikerült keletnémet nőként eljutnia a CDU csúcsára, és Németország első női kancellárjává válnia.

A volt kancellár nem kívánta az egész életét elmesélni, hanem a legfontosabb politikai döntéseit akarja megmagyarázni saját szavaival. A kötet középpontjában a Merkel-korszak nagy krízisei állnak, a 2008-ban elmélyült pénzügyi világválság, a 2015-ös európai migrációs válság és a koronavírus-világjárvány.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a volt német kancellárral „mindenféléről beszélgettek” Budapesten a karmelitában, mindketten úgy emlékeztek, hogy közös hivatali munkájuk során mindkettőjüknek mindenben igaza volt, de ezt udvarias formában közölték a másikkal, különösen a migráció ügyében.

Viszont az európai versenyképesség kapcsán

Angela Merkel ugyanolyan aggasztó jeleket lát, mint Orbán Viktor.

Mindketten úgy gondolják, hogy egy versenyképességi fordulatra van szükség Európa-szerte, amit az energiaárak drasztikus csökkentésével lehet elérni. Ezeket most mesterségesen tartja magasan Brüsszel. Ha ez nem következik be, az európai gazdaság térdre fog esni. „Ő nem ilyen radikális módon beszél, mint a magyarok. De ez volt a mondandójának a lényege. Hogy itt baj van, és sürgősen cselekedni kell” – jegyezte meg.