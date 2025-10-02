Fordulat a javából, Angela Merkel egyetért Orbán Viktorral: ha nem történik változás, Európa térdre fog esni – baj van, sürgősen cselekedni kell

Az energetikai kérdések mellett az orosz–ukrán háború is napirendre került szerdán a dán EU-csúcson, a legnagyobb vitát a befagyasztott orosz vagyonok sorsa váltotta ki, Angela Merkel budapesti látogatásán pedig az európai gazdaság versenyképessége volt az egyeztetés fő témája – mondta el Orbán Viktor a Mandinernek adott interjújában, miután véget ért a tegnapi hivatalos program.
Az utóbbiról néhány részletet is elárult.
A kormányfő még tegnap osztotta meg a látogatás tényét a közösségi oldalán. „Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár. Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!” Németország korábbi kancellárja azért érkezett október 1-jén Budapestre, hogy bemutassa Szabadság című könyvét. A memoárjában többek között 16 éven át tartó kormányzásáról mesél, és arról, hogyan sikerült keletnémet nőként eljutnia a CDU csúcsára, és Németország első női kancellárjává válnia.
A volt kancellár nem kívánta az egész életét elmesélni, hanem a legfontosabb politikai döntéseit akarja megmagyarázni saját szavaival. A kötet középpontjában a Merkel-korszak nagy krízisei állnak, a 2008-ban elmélyült pénzügyi világválság, a 2015-ös európai migrációs válság és a koronavírus-világjárvány.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a volt német kancellárral „mindenféléről beszélgettek” Budapesten a karmelitában, mindketten úgy emlékeztek, hogy közös hivatali munkájuk során mindkettőjüknek mindenben igaza volt, de ezt udvarias formában közölték a másikkal, különösen a migráció ügyében.
Viszont az európai versenyképesség kapcsán
Angela Merkel ugyanolyan aggasztó jeleket lát, mint Orbán Viktor.
Mindketten úgy gondolják, hogy egy versenyképességi fordulatra van szükség Európa-szerte, amit az energiaárak drasztikus csökkentésével lehet elérni. Ezeket most mesterségesen tartja magasan Brüsszel. Ha ez nem következik be, az európai gazdaság térdre fog esni. „Ő nem ilyen radikális módon beszél, mint a magyarok. De ez volt a mondandójának a lényege. Hogy itt baj van, és sürgősen cselekedni kell” – jegyezte meg.
Egy drasztikus bürokráciacsökkentés is jelentősen növelné a versenyképességet. Orbán Viktor készült is rá, hogy a németek ezt előhozzák Koppenhágában. Van ugyanis egy egyszerűsítési csomag, amelyben elfogadták több száz rendelkezés eltörlését.
„Ma egy európai cég nagyjából annyit költ kutatásra, mint a bizottság által előírt idióta szabályok betartására, ez nagy gond. Ezen változtatni kell, el is fogadtunk már egy csomagot, ami több száz rendelkezést helyez hatályon kívülre, ugyanakkor az Európai Parlament, több kollégám meglátása szerint, egyelőre szabotálja ennek megtárgyalását” – emelte ki. De a versenyképesség az asztalon van.
Orbán Vitort végezetül belpolitikáról is kérdezték. „Hadházy bolond – így reagált arra, hogy Hadházy Ákos ellenzéki képviselő szerint a kormányfő fülében egy speciális készülék lehet, amelyen keresztül a kormányfő bizonyos helyzetekben instrukciókat kaphat. – Hadházy Ákos sokkal inkább egy, a szórakoztató ipart űző valaki, mintsem egy komoly politikus” – vélekedett.
A nemrég indult nemzeti konzultációval kapcsolatban pedig azt mondta, hogy ez mindig fontos, hiszen 1,5-2 millió ember mindig válaszol. A kormány dolgát megkönnyíti a kérdőívek eredménye, „erőt adnak a brüsszeli csatákhoz”, illetve olyan kérdésekre irányítják rá a figyelmet, amelyek egyébként nem kerülnének kellő súllyal fókuszba. „Remélem, hogy ez is sikeres lesz” – jegyezte meg végül.
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, António Costa, az Európai Tanács elnöke előterjesztette az EU-vezetőknek a bővítésre vonatkozó minősített többségi szavazásról szóló ötletét, de azt Orbán Viktor magyar miniszterelnök gyorsan elutasította.
Az október 1-jén tartandó EU-csúcstól Volodimir Zelenszkij és néhány európai uniós vezető is valós eredményeket vár. Elsőként a Politico számolt be arról, hogy a portugál politikus, António Costa javaslata szerint az EU-csúcson tanácsolt témák között található az EU szabályainak módosítása annak megfelelően, hogy a hivatalos csatlakozási tárgyalások a vezetők minősített többségének támogatásával kezdődhessenek, ahelyett, hogy egyhangú beleegyezést igényelnének.
António Costa azért folyamodott ehhez a megoldáshoz, mert a magyar miniszterelnök sorra vétózta meg az Ukrajna EU-csatlakozását érintő kezdeményezéseket.
Volodimir Zelenszkij csak később csatlakozik a kétnapos EU-csúcshoz, de már kemény hangvételű üzenetet küldött a tagállamoknak – derült ki friss X posztjaiból.
