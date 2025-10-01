Kiszivárgott: Orbán Viktor megakadályozta az EU-csúcson, hogy Brüsszel piszkos trükkel felvegye Ukrajnát az EU-ba – ezt tudjuk eddig

Elsőként a Politico számolt be arról, hogy a portugál politikus, António Costa javaslata szerint az EU-csúcson tanácsolt témák között található az EU szabályainak módosítása annak megfelelően, hogy a hivatalos csatlakozási tárgyalások a vezetők minősített többségének támogatásával kezdődhessenek, ahelyett, hogy egyhangú beleegyezést igényelnének. António Costa azért folyamodott ehhez a megoldáshoz, mert a magyar miniszterelnök sorra vétózta meg az Ukrajna EU-csatlakozását érintő kezdeményezéseket.

Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos folytonos vétózása lesz az EU-csúcs egyik fő témája / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A befolyásos brüsszeli lap szerint szerdán, a dán EU-csúcs első napján António Costa tanácsi elnök bemutatta az EU-vezetőknek a bővítésre vonatkozó minősített többségi szavazásról szóló elképzelését,

de Orbán Viktor magyar miniszterelnök gyorsan elvetette azt.

Névtelen diplomata források arról számoltak be, hogy a magyar miniszterelnök volt azon kevés vezetők egyike, aki felszólalt, főként azért, hogy ellenálljon az Európai tanács elnöki javaslatának.

Volodimir Zelenszkij csak később csatlakozik a kétnapos EU-csúcshoz, de már kemény hangvételű üzenetet küldött a tagállamoknak – derült ki friss X posztjaiból. Volodimir Zelenszkij ezúttal a kiemelt példaként alkalmazza az Európa-párti Moldovát és Maia Sandu elnököt, akit még csak pár napja választottak újra.

Az uniós értelmezések szerint Moldova nemcsak arról döntött, hogy az Európa felé tartó integrálódás útján még erősebben kitart, hanem szeretné minél távolabb tudni az orosz fegyveres erőket országától, így a Dnyeszter Menti Köztársaságban állomásozó orosz csapatokat tárgyalásos úton szeretné visszaküldeni Oroszország területére.

A koppenhágai EU-csúcs is cselekvésképtelen

Ahogy korábban megírtuk, az október 1-jei koppenhágai EU-csúcs egyik kulcskérdése az volt, miként lehet meggyőzni Magyarországot, hogy ne vétózza meg folyamatosan Kijev EU-tagsági kérelmét. Costa – összhangban Ursula von der Leyen szándékával – egy merész javaslatot is felvetett:

módosítani kellene az uniós szabályokat úgy, hogy a csatlakozási tárgyalások ne egyhangú, hanem minősített többségi döntéssel indulhassanak el.

Ez gyakorlatilag kiiktatná a magyar kormányfő vétójogát Ukrajna ügyében, ám a terv gyorsan megosztotta a tagállamokat. Miközben Orbán Viktor a leghangosabb ellenzője az ukrán tagságnak, több más ország sem lelkesedik a szabálymódosításért: Franciaország, a görögök és a hollandok is felsorakoztak Magyarország mögött.