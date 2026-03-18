Összesen 130 milliót osztott szét otthonfelújításra egy magyar kisvárosban a Mészáros csoport
Összesen 130 millió forint értékben kapott támogatást otthonfelújításra és korszerűsítésre 65 bicskei család. Az idén második alkalommal meghirdetett program pályáztatása ismét a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány közreműködésével zajlott – jelentette be szerdán a Mészáros csoport.
A közlemény szerint az idei felhívásra 93 pályázat érkezett, amelyek közül 65 felelt meg a kiírás feltételeinek; a nyertes családok egyenként 2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek, a kapott összeget jellemzően otthonaik korszerűsítésére, belső felújításokra, energetikai fejlesztésekre, illetve tetőfelújításra fordítják. A támogatást elnyert családok vállalták, hogy legalább öt évig a településen maradnak, így biztosítva a program létjogosultságát és a helyi közösség stabilitását.
Mint írták, a pályázatok eredményhirdetésére és az oklevelek átadására ünnepélyes keretek között, március 17-én a bicskei Petőfi Művelődési Központban került sor, ahol beszédet mondott a program jelentőségéről és céljairól Mészáros Lőrinc, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bálint Istvánné Andrea, Bicske polgármestere és Némethné Horváth Nikoletta, a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány kuratóriumi elnöke.
„Egy település stabilitását nemcsak az intézmények vagy a vállalkozások adják, hanem elsősorban azok a családok, akik itt élnek, itt dolgoznak, itt nevelik a gyermekeiket. A kezdeményezés célja, hogy ezek a családok korszerűbb, biztonságosabb és gazdaságosabban fenntartható otthonokban élhessenek, ezzel hozzájárulva a lakhatási körülmények javításához. Minden olyan lépés, amely ebben segít, nagy jelentőséggel bír” – hangsúlyozta beszédében a közlemény szerint Mészáros Lőrinc.
Úgy fogalmaztak, hogy a támogatási program egyben azt a törekvést is szolgálja, hogy a 40 év alatti fiatal családok helyben tudják megalapozni jövőjüket, továbbá a kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy Bicske élhető, fejlődő településként kínáljon perspektívát a fiatal generációk számára.
„A bicskei önkormányzat számára is nagyon fontosak a fiatalok és a fiatal családok: a tavalyi évtől az önkormányzat igyekszik részt vállalni terheik csökkentéséből, mégpedig a gyermekek születésekor adott 70 ezer forintos támogatással, illetve a 40 ezer forint értékű baba-mama csomagokkal” – emelte ki Bálint Istvánné Andrea, a város polgármestere.
Nemcsak az otthonfelújítást támogatták
A pályáztatás a korábbi évekhez hasonlóan a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány közreműködésével zajlott.
„Megtisztelő, hogy egy ilyen kis alapítvány, mint a miénk, ekkora lehetőséget kapott arra, hogy ilyen nagy változást hozzon a családok életébe. Mindannyian tudjuk, hogy a biztonságos, meleg otthon az alapja mindennek. A gyermekek nyugodt fejlődésének, a családok kiegyensúlyozott életének. Ez a 2 millió forint sokkal több, mint pénzösszeg. Ez azt jelenti, hogy lecserélhető a régi, veszélyes kazán, szigetelhető a ház a kisebb rezsiért, vagy biztonságossá tehető a tető. Ez a jövőbe fektetett bizalom” – fogalmazott köszöntőjében Némethné Horváth Nikoletta.
A kezdeményezés nem az első együttműködés Bicske városával, a Mészáros csoport a város önkormányzatával közösen az elmúlt években több jelentős fejlesztést is támogatott. 2025-ben a vállalat karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítvány egy 23 millió forint értékű gyorsbeavatkozó jármű beszerzésével segítette a Bicskei Önkéntes Tűzoltóság munkáját; 2024 májusában a Bicskei Támogató Szolgálat egy több mint 20 millió forint értékű Volkswagen Caravelle rokkantszállító gépjárművel gazdagodott.
Korábban, még 2021-ben a szervezet 100 millió forinttal járult hozzá egy Európában is ritkaságnak számító, modern kialakítású tűzoltó gépjárműfecskendő beszerzéséhez – emelte ki a cégcsoport közleménye.