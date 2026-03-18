Összesen 130 milliót osztott szét otthonfelújításra egy magyar kisvárosban a Mészáros csoport

Összesen 130 millió forint értékben kapott támogatást otthonfelújításra és korszerűsítésre 65 bicskei család. Az idén második alkalommal meghirdetett program pályáztatása ismét a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány közreműködésével zajlott – jelentette be szerdán a Mészáros csoport.

A közlemény szerint az idei felhívásra 93 pályázat érkezett, amelyek közül 65 felelt meg a kiírás feltételeinek; a nyertes családok egyenként 2 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesültek, a kapott összeget jellemzően otthonaik korszerűsítésére, belső felújításokra, energetikai fejlesztésekre, illetve tetőfelújításra fordítják. A támogatást elnyert családok vállalták, hogy legalább öt évig a településen maradnak, így biztosítva a program létjogosultságát és a helyi közösség stabilitását.

Mint írták, a pályázatok eredményhirdetésére és az oklevelek átadására ünnepélyes keretek között, március 17-én a bicskei Petőfi Művelődési Központban került sor, ahol beszédet mondott a program jelentőségéről és céljairól Mészáros Lőrinc, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Bálint Istvánné Andrea, Bicske polgármestere és Némethné Horváth Nikoletta, a Hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekért Közalapítvány kuratóriumi elnöke.

„Egy település stabilitását nemcsak az intézmények vagy a vállalkozások adják, hanem elsősorban azok a családok, akik itt élnek, itt dolgoznak, itt nevelik a gyermekeiket. A kezdeményezés célja, hogy ezek a családok korszerűbb, biztonságosabb és gazdaságosabban fenntartható otthonokban élhessenek, ezzel hozzájárulva a lakhatási körülmények javításához. Minden olyan lépés, amely ebben segít, nagy jelentőséggel bír” – hangsúlyozta beszédében a közlemény szerint Mészáros Lőrinc.

Úgy fogalmaztak, hogy a támogatási program egyben azt a törekvést is szolgálja, hogy a 40 év alatti fiatal családok helyben tudják megalapozni jövőjüket, továbbá a kezdeményezés hozzájárul ahhoz, hogy Bicske élhető, fejlődő településként kínáljon perspektívát a fiatal generációk számára.