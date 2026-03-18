Már nem is titkolják: Kapitány Istvánon keresztül a Shellnek játszhatja át a Tisza Párt a Molt
Külön Mol-munkacsoport működik a Tisza Pártban, amelynek feladata az olajvállalat stratégiájának és tulajdonosi struktúrájának átalakítása – erről beszélt a minap a Politicónak adott interjújában Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke. A párt második számú embere szerint a terv már kész van, és nem is titkolta, azon dolgoznak, hogy Magyarország leváljon az orosz olajról. „A Tisza 2035-ig megállítja a Mol orosz olajimportját” – fogalmazott. Azaz újfent bebizonyosodott, hogy Magyar Péter pártelnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián valamilyen konkrét vállalást tehetett a németeknek és az ukránoknak az orosz olajról és földgázról való leválás kapcsán.
Már nem is titkolják: Kapitány Istvánon keresztül a Shellnek is kijátszhatja a Tisza Párt a Molt
Orbán Viktor miniszterelnök kedd este reagált Tarr nyilatkozatára. A kormányfő országjárásának egri állomásán azt mondta: bár korábban felmerültek olyan kezdeményezések, amelyek a Mol átalakítását célozták, ezeket mindig határozottan visszautasította, és nem fogja hagyni, hogy a nemzeti vállalatot ismét külföldi kézre játsszák át. Már csak azért sem, mert a Mol Orbán szerint nemzeti stratégiai vállalat.
Bár Magyarországon az elmúlt években erősödtek a nemzeti tulajdonú vállalatok, a Tisza Párt láthatóan egészen más struktúrában gondolkodik. Ezt a párt alelnöke az idézett interjúban is elismerte: különböző kormányzati pozíciókra az üzleti szférából, igazgatótanácsokból keresnek szakembereket.
Tarr szavai különösen érdekesek annak fényében, hogy a párt gazdasági miniszterjelöltje az a Kapitány István, aki 37 évet töltött a Mol versenytársának számító Shellnél.
Eddig a régióban nem vetette meg a lábát a globális energiaipari vállalat, amely az orosz–ukrán háború egyik legnagyobb haszonélvezője volt. 2022 óta több tízmilliárdnyi tiszta nyereségre tett szert, miután az olcsó orosz olaj és gáz helyett az EU részben a Shelltől vásárolta meg, drágábban a kieső mennyiséget.
Kapitány István tehát az uniós szankciós politika egyértelmű nyertese, így erősen kérdéses, hogy ha fontos pozícióba kerülne, pontosan milyen érdekeket képviselne.
Az viszont már egyértelműen látszik, hogy az orosz olajról leválna, különben nem hivatkozott volna nemrégiben Csehországra, ahol az elmúlt években áttértek a Brentre, mégis olcsóbb ott a tankolás. Kapitány István azonban tévedett: a cseheknél és a lengyeleknél is drágább ma már mind a benzin, mind a gázolaj, mint Magyarországon. A gázolaj például a cseheknél már 50, a lengyeleknél több mint 100 forinttal drágább.
Egyszer már külföldi kézbe került a Mol
A nagyobb probléma, hogy a Molban a külföldi befolyásszerzés nem előzmény nélküli. A történethez hozzátartozik, hogy a magyar kormány 2011-ben vásárolta vissza a vállalat egy részét, miután az előző szocialista-liberális kormány alatt külföldi kézbe került:
- előbb az OMV próbálta meg felvásárolni a céget, amit csak a „Lex Mol”-lal sikerült 2007-ben megtorpedózni,
- majd 2009-ben az OMV megvált részesedésétől, amelyet a Szurgutnyeftyegaz szerzett meg.
Az átláthatatlan hátterű orosz vállalat 21,2 százalékos tulajdonrészt vásárolt. Bár a Mol teljes jogú részvényesként soha nem fogadta el, így is nem kevés bonyodalmat okozott, és alapos volt a félelem, hogy az orosz olajvállalat valamilyen politikai érdeket képvisel. Végül 2011-ben 1,88 milliárd euróért vásárolta vissza a részesedést a magyar állam. A pakett 2020-ban és 2021-ben a Corvinus Egyetemet fenntartó Maecenas Universitatis Corvini Alapítványhoz és az MCC-hez került, 10-10 százalékos arányban.
Revansot akarnak venni a multik
Orbán arról is beszélt a keddi eseményen, hogy a háttérben már mozgolódnak a külföldi érdekcsoportok, a nemzetközi nagytőke a választások megnyerésére készül, mivel vissza akarják szerezni az elmúlt években elvesztett forrásokat.
A magyar kormány ugyanis amellett, hogy gyarapította a nemzeti tulajdonú vállalatok számát, jelentős terheket is kivetett a bankokra és a multikra. A kormányfő szerint 16 év alatt mintegy 15 ezermilliárd forint értékben fizettek különböző jogcímen ezek a vállalatok a költségvetésbe.
Emiatt lobbicsoportok már egy ideje revansot akarnak venni, és ebben a Tisza Párt is partner.
Ezt az állítást a párt személyzeti politikája illusztrálja a legjobban: Kapitány István mellett ott van a pártban Bujdosó Andrea, aki a mai napig jelentős Shell-részvénnyel rendelkezik, és azon keresztül a háború haszonélvezője, illetve Kármán András. Az Ersténél dolgozó bankár tavaly szeptemberben a Bloombergnek azt nyilatkozta, hogy a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén kivezetné a multikat terhelő adókat. De az sem puszta véletlen, hogy Orbán Anita, aki a potenciális külügyminiszter-jelöltje az ellenzék formációnak, korábban az amerikai Tellurian LNG-vállalatnál dolgozott, és régóta kardoskodik az orosz olajról és földgázról való leválás mellett, ami nyilvánvaló haszonnal járna korábbi munkaadójának.