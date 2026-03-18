Külön Mol-munkacsoport működik a Tisza Pártban, amelynek feladata az olajvállalat stratégiájának és tulajdonosi struktúrájának átalakítása – erről beszélt a minap a Politicónak adott interjújában Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke. A párt második számú embere szerint a terv már kész van, és nem is titkolta, azon dolgoznak, hogy Magyarország leváljon az orosz olajról. „A Tisza 2035-ig megállítja a Mol orosz olajimportját” – fogalmazott. Azaz újfent bebizonyosodott, hogy Magyar Péter pártelnök a müncheni biztonságpolitikai konferencián valamilyen konkrét vállalást tehetett a németeknek és az ukránoknak az orosz olajról és földgázról való leválás kapcsán.

Már nem is titkolják: Kapitány Istvánon keresztül a Shellnek játszhatja át a Tisza Párt a Molt / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Már nem is titkolják: Kapitány Istvánon keresztül a Shellnek is kijátszhatja a Tisza Párt a Molt

Orbán Viktor miniszterelnök kedd este reagált Tarr nyilatkozatára. A kormányfő országjárásának egri állomásán azt mondta: bár korábban felmerültek olyan kezdeményezések, amelyek a Mol átalakítását célozták, ezeket mindig határozottan visszautasította, és nem fogja hagyni, hogy a nemzeti vállalatot ismét külföldi kézre játsszák át. Már csak azért sem, mert a Mol Orbán szerint nemzeti stratégiai vállalat.

Bár Magyarországon az elmúlt években erősödtek a nemzeti tulajdonú vállalatok, a Tisza Párt láthatóan egészen más struktúrában gondolkodik. Ezt a párt alelnöke az idézett interjúban is elismerte: különböző kormányzati pozíciókra az üzleti szférából, igazgatótanácsokból keresnek szakembereket.

Tarr szavai különösen érdekesek annak fényében, hogy a párt gazdasági miniszterjelöltje az a Kapitány István, aki 37 évet töltött a Mol versenytársának számító Shellnél.

Eddig a régióban nem vetette meg a lábát a globális energiaipari vállalat, amely az orosz–ukrán háború egyik legnagyobb haszonélvezője volt. 2022 óta több tízmilliárdnyi tiszta nyereségre tett szert, miután az olcsó orosz olaj és gáz helyett az EU részben a Shelltől vásárolta meg, drágábban a kieső mennyiséget.

Kapitány István tehát az uniós szankciós politika egyértelmű nyertese, így erősen kérdéses, hogy ha fontos pozícióba kerülne, pontosan milyen érdekeket képviselne.

Az viszont már egyértelműen látszik, hogy az orosz olajról leválna, különben nem hivatkozott volna nemrégiben Csehországra, ahol az elmúlt években áttértek a Brentre, mégis olcsóbb ott a tankolás. Kapitány István azonban tévedett: a cseheknél és a lengyeleknél is drágább ma már mind a benzin, mind a gázolaj, mint Magyarországon. A gázolaj például a cseheknél már 50, a lengyeleknél több mint 100 forinttal drágább.