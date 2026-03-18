Kiderült, tudja-e tartani a 7500 fős leépítést az Audi, vagy továbbmegy – szembement az ipari trendekkel az ingolstadti prémiumautó-gyártó, erre senki nem számított
Viszonylag jó évet zárt az Audi: az iparági trenddel ellentétben a Volkswagen (VW) csoport leányvállalatának nyeresége 2025-ben egytizedével nőtt. A sikeres negyedik negyedév mellett azonban az Audi a növekvő nyereséget elsősorban az anyavállalat, azaz a VW által teljesített, úgynevezett kiegyenlítő kifizetésnek köszönheti, ami három számjegyű milliós összeg volt – közölte Jürgen Rittersberger pénzügyi igazgató.
Az amerikai vámok több mint egymilliárdba kerültek az Audinak
Pénzügyileg stabilan zártuk ezt a kihívásokkal teli évet
– folytatta Rittersberger.
Egyebek között olyan kihívásokkal kellett megbirkóznia a Győrött is termelő német óriásnak, mint az új amerikai vámok 1,2 milliárd eurós eredményrontó hatása, illetve a kínai piacon tapasztalható, egyre erősebb verseny.
Persze idén sem lesz könnyebb a helyzet, a változatosság kedvéért ebben az évben is az amerikai vámok okozzák a legnagyobb gondot. Ráadásul az Audinak például a BMW-vel szemben, nincs saját gyára az Egyesült Államokban, ezért különösen érintik az ottani vámok. A lehetséges amerikai gyárról szóló döntés pedig egyre csak halasztódik.
A nyereségnövekedésnek köszönhetően mindenesetre az Audi 4,6 milliárd eurós eredményével ismét felzárkózott két legnagyobb német versenytársához, mivel a BMW profitja tavaly enyhén, 7,5 milliárd euróra mérséklődött, a Mercedesé pedig 5,3 milliárd euróra esett.
Senkinek sem kell aggódnia a munkahelye miatt
Az Audi mindenesetre nem tervez további létszámleépítéseket a következő években.
A megállapodás szerinti 7500 munkahelyen túl nem lesz további létszámleépítés
– nyilatkozta Xavier Ros személyzeti igazgató az Augsburger Allgemeine című lapnak.
Hozzátette:
A foglalkoztatási garancia 2033 végéig érvényben marad.
Az előzmény az, hogy az Audi körülbelül egy éve bejelentette: több ezer munkahelyet szüntet meg. Később 7500 munkahelyben állapodtak meg a munkavállalók képviselőivel.
A prémiumautó-gyártó azonban tartja magát ahhoz az ígéretéhez is, hogy a létszámcsökkentést elbocsátások nélkül – kizárólag önkéntes alapon, illetve nyugdíjazásokkal – valósítja meg – magyarázta Ros. Hozzátette:
Senkinek sem kell aggódnia a munkahelye miatt.
A tervezett létszámcsökkentés nagy részét már megkezdték. 2027 végéig akár 6000 munkahelyet is megszüntethetnek.
Még néhány szám
Az Audi csoport egyébként tavaly 1 644 429 autót adott el, amiből 1 623 551 volt Audi márkájú – a Volkswagen csoporton belül létrehozott Audi csoporthoz tartozik még a Bentley, a Lamborghini és a Ducati motorgyártó is –, ez a megelőző évhez mérten 2,8, illetve 2,9 százalékos csökkenés volt.
A csoport bevételei viszont másfél százalékkal, 65,5 milliárd euróra nőttek. Az üzemieredmény-ráta 6 százalékról 5,1 százalékra csökkent, így az üzemi eredmény 13,6 százalékkal, 3,27 milliárd euróra esett vissza. A nettó cash flow termelés ugyanakkor nagyjából 10 százalékkal, 3,42 milliárd euróra bővült.
Idén 63-68 milliárd eurós bevétellel, 6-8 százalékos üzemieredmény-rátával és 3-4 milliárd eurós nettó cash flow-val számolnak.