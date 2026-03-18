Kiderült, tudja-e tartani a 7500 fős leépítést az Audi, vagy továbbmegy – szembement az ipari trendekkel az ingolstadti prémiumautó-gyártó, erre senki nem számított

A német autóiparban nem túl rózsás a helyzet.: a Mercedesnek, a BMW-nek és a VW -nek is csökkent tavaly a nyeresége. Az Audi ugyan növelte profitját, ám ehhez az anyavállalat, azaz a VW csoport segítsége is kellett. Jó hír ugyanakkor, hogy az ingolstadti prémiumautó-gyártó a már bejelentett 7500 munkahelynél nem akar többet megszüntetni.
Murányi Ernő
2026.03.18, 11:00
Frissítve: 2026.03.18, 11:34

Viszonylag jó évet zárt az Audi: az iparági trenddel ellentétben a Volkswagen (VW) csoport leányvállalatának nyeresége 2025-ben egytizedével nőtt. A sikeres negyedik negyedév mellett azonban az Audi a növekvő nyereséget elsősorban az anyavállalat, azaz a VW által teljesített, úgynevezett kiegyenlítő kifizetésnek köszönheti, ami három számjegyű milliós összeg volt – közölte Jürgen Rittersberger pénzügyi igazgató. 

Audi annual press conference
Audi RS 5 / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az amerikai vámok több mint egymilliárdba kerültek az Audinak

Pénzügyileg stabilan zártuk ezt a kihívásokkal teli évet 

– folytatta Rittersberger. 

Egyebek között olyan kihívásokkal kellett megbirkóznia a Győrött is termelő német óriásnak, mint az új amerikai vámok 1,2 milliárd eurós eredményrontó hatása, illetve a kínai piacon tapasztalható, egyre erősebb verseny.

Persze idén sem lesz könnyebb a helyzet, a változatosság kedvéért ebben az évben is az amerikai vámok okozzák a legnagyobb gondot. Ráadásul az Audinak például a BMW-vel szemben, nincs saját gyára az Egyesült Államokban, ezért különösen érintik az ottani vámok. A lehetséges amerikai gyárról szóló döntés pedig egyre csak halasztódik.

A nyereségnövekedésnek köszönhetően mindenesetre az Audi 4,6 milliárd eurós eredményével ismét felzárkózott két legnagyobb német versenytársához, mivel a BMW profitja tavaly enyhén, 7,5 milliárd euróra mérséklődött, a Mercedesé pedig 5,3 milliárd euróra esett.

Senkinek sem kell aggódnia a munkahelye miatt

Az Audi mindenesetre nem tervez további létszámleépítéseket a következő években. 

A megállapodás szerinti 7500 munkahelyen túl nem lesz további létszámleépítés

– nyilatkozta Xavier Ros személyzeti igazgató az Augsburger Allgemeine című lapnak. 

Hozzátette:

 A foglalkoztatási garancia 2033 végéig érvényben marad. 

Az előzmény az, hogy az Audi körülbelül egy éve bejelentette: több ezer munkahelyet szüntet meg. Később 7500 munkahelyben állapodtak meg a munkavállalók képviselőivel.

A prémiumautó-gyártó azonban tartja magát ahhoz az ígéretéhez is, hogy a létszámcsökkentést elbocsátások nélkül – kizárólag önkéntes alapon, illetve nyugdíjazásokkal – valósítja meg – magyarázta Ros. Hozzátette:

Senkinek sem kell aggódnia a munkahelye miatt. 

A tervezett létszámcsökkentés nagy részét már megkezdték. 2027 végéig akár 6000 munkahelyet is megszüntethetnek.

Még néhány szám

Az Audi csoport egyébként tavaly 1 644 429 autót adott el, amiből 1 623 551 volt Audi márkájú – a Volkswagen csoporton belül létrehozott Audi csoporthoz tartozik még a Bentley, a Lamborghini és a Ducati motorgyártó is –, ez a megelőző évhez mérten 2,8, illetve 2,9 százalékos csökkenés volt.

A csoport bevételei viszont másfél százalékkal, 65,5 milliárd euróra nőttek. Az üzemieredmény-ráta 6 százalékról 5,1 százalékra csökkent, így az üzemi eredmény 13,6 százalékkal, 3,27 milliárd euróra esett vissza. A nettó cash flow termelés ugyanakkor nagyjából 10 százalékkal, 3,42 milliárd euróra bővült.

Idén 63-68 milliárd eurós bevétellel, 6-8 százalékos üzemieredmény-rátával és 3-4 milliárd eurós nettó cash flow-val számolnak.

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
