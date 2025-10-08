Családok, fiatalok, ez a nyugodt kezdés: rengeteg kormánydöntés segíti az anyagi biztonságot – összeszedtük, melyek a legjelentősebbek

Az adórendszer az utóbbi években két kiemelt korcsoport számára vezetett be jövedelemadó-mentességet, a fiatal munkavállalók és a fiatal édesanyák számára – mondta a Világgazdaságnak Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője. A közgazdász emlékeztetett, hogy 2022. január 1-jétől a fiatalok szja-mentessége a 25. életév betöltéséig a munkaviszonyból, megbízási jogviszonyból származó és más összevont adóalapba tartozó jövedelmeket mentesíti a személyi jövedelemadó alól.

Sok támogatás segíti a fiatalokat / Fotó: Shutterstock

A vezető elemző felhívta a figyelmet: ez a kedvezmény nagyjából 100 ezer forintnyi havi adómegtakarítást eredményezhet, így valódi ösztönző a munkavállalás korai szakaszában. A kedvezmény automatikusan érvényesíthető a munkáltató felé tett nyilatkozattal vagy az éves adóbevallásban.

A fiatal anyákat is támogatja a kormány

A 2023. január 1-jétől hatályos másik intézkedés, a 30 év alatti édesanyák szja-mentessége a gyermekvállalást ösztönzi és a munkaerőpiacra való visszatérést kívánja támogatni. Az adómentesség a családi kedvezményre jogosító időszakban jár, és már a várandósság 12. hetétől igénybe vehető – jelezte Sebestyén Géza. Kiemelte: fontos, hogy a jogosultság független a párkapcsolati státusztól, így az egyedülálló anyák is részesülhetnek belőle. Véleménye szerint a jogalkotó szándéka világos:

a fiatal anyák nettó keresetének növelése nemcsak a háztartások anyagi biztonságát erősíti, hanem a munkaerőpiac aktivitását is.

Hangsúlyozta: a két kedvezmény együtt a magyar adórendszer azon törekvését fejezi ki, hogy célzottan segítse a jövedelemszerzés első éveit és a gyermekvállalás korai szakaszát, ezzel is mérsékelve a demográfiai és munkaerőpiaci kihívásokat.

A magyar családpolitika egyik legmarkánsabb pillére a lakhatási támogatás, amely 2015-ben a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel (CSOK) indult.

A program vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hiteleket kínált a gyermekek számához kötve, 2019-től pedig a Falusi CSOK révén a vidéki településekre is kiterjedt.

Jelentős segítség volt a 2021-től bevezetett illetékmentesség is. A CSOK-kal vásárolt ingatlanokra a 4 százalékos vagyonszerzési illetéket nem kellett megfizetni, ami egy átlagos otthon esetében is több százezer forintos megtakarítást jelentett.